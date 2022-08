RTX 3050 vs GTX 1660 Super: compare as placas de vídeo Nvidia

2 de 6 RTX 3050 vs GTX 1660 Super: veja comparativo das especificações das GPUs da Nvidia — Foto: Divulgação/Nvidia RTX 3050 vs GTX 1660 Super: veja comparativo das especificações das GPUs da Nvidia — Foto: Divulgação/Nvidia

Especificações

As placas de vídeo deste comparativo pertencem a linhas e séries distintas, o que interfere no próprio modo de fabricação dos componentes. Para começar, a GeForce RTX 3050 é baseada na arquitetura Ampere, anunciada em 2020 como sucessora da Turing, adotada na GTX 1660 Super.

A mais recente microarquitetura traz litografia de 7 nm (nanômetros), contra os 12 nm da Turing. Isso significa que a distância entre os terminais dos transistores no chip Ampere é bem menor do que na GPU baseada na Turing.

Essa redução tem vários efeitos positivos: primeiro porque, quanto menor o espaço que a corrente elétrica precisa percorrer, mais rapidamente a informação percorre o interior do processador. Além disso, o intervalo menor gera menos resistência elétrica, o que reduz o calor no chip; assim, o processador de 7 nm pode rodar ainda mais rápido do que um de 12 nm.

Outras mudanças fundamentais entre as arquiteturas dizem respeito ao Ray Tracing e DLSS, que foram aprimorados na Ampere em relação à Turing. Aqui cabe uma ressalva importante: a GTX 1660 Super não traz nenhuma das duas tecnologias, restritas à linha RTX. Isso significa que, enquanto a RTX 3050 traz a versão mais avançada das técnicas de renderização de gráficos 3D para games, a GTX 1660S sequer tem esses recursos.

3 de 6 Placa de vídeo GeForce RTX 3050 é baseada na arquitetura Ampere, de 7 nm — Foto: Divulgação/Nvidia Placa de vídeo GeForce RTX 3050 é baseada na arquitetura Ampere, de 7 nm — Foto: Divulgação/Nvidia

Comparando a capacidade de processamento das GPUs, a RTX 3050 tem 2.560 núcleos CUDA, ao passo que a GeForce GTX 1660S possui 1.408 núcleos. Além da quantidade superior de cores, a RTX 3050 também ganha na velocidade de cada núcleo.

Na configuração padrão, a GTX 1660 Super tem clock básico de 1.530 MHz e boost de 1.785 MHz, enquanto a RTX roda a 1.552 MHz normalmente e a 1.777 MHz no modo turbo. A diferença parece pequena, mas é importante ressaltar que são 1.152 núcleos a mais rodando a uma velocidade maior ou equiparada, o que gera discrepância no resultado final.

As duas trazem memória RAM GDDR6. A GTX possui 6 GB de espaço e interface de 192 bits, apresentando largura de banda de 336 GB/s. Já a RTX conta com 8 GB de VRAM, construída em uma interface de 128 bits, e tem 224 GB/s de largura de banda. Isso significa que, embora a RTX 3050 tenha maior capacidade de armazenamento de dados, a GTX 1660 Super possui maior velocidade de transferência de informação entre a GPU e a memória.

Recursos

Como era de se esperar, a RTX 3050 é dotada de muito mais recursos do que a GTX 1660 Super. Um dos principais é o Ray Tracing, tecnologia que simula o traçado que o raio de luz faz até alcançar um objeto, alterando o reflexo e absorção conforme as características da superfície. Isso faz com que as imagens tenham luzes e sombras muito mais realistas, gerando gráficos com qualidade cinematográfica.

O modelo avaliado neste comparativo traz 20 RT Cores de segunda geração. Os núcleos, responsáveis pela aceleração do Ray Tracing, prometem ser duas vezes mais rápidos do que na primeira geração, o que significa uma renderização em tempo real ainda melhor.

A RTX 3050 conta ainda com DLSS 2.1, a terceira geração da tecnologia de renderização por inteligência artificial em tempo real. O modelo possui 80 Tensor Cores para executar processos de aprendizado profundo e IA, o que permite aumentar a resolução e taxas de FPS sem comprometer o desempenho.

4 de 6 Comparativo do jogo Minecraft com ray tracing desligado (à esquerda) e ligado (à direita) — Foto: Divulgação/Nvidia Comparativo do jogo Minecraft com ray tracing desligado (à esquerda) e ligado (à direita) — Foto: Divulgação/Nvidia

Existem outras funcionalidades presentes na RTX 3050, mas ausentes na irmã mais velha. Alguns deles são a Resizable Bar, recurso do PCI Express que melhora o desempenho em alguns jogos; suporte ao Nvidia Broadcast, plataforma de streaming da Nvidia com aprimoramento por IA; e o Reflex, tecnologia que otimiza a latência do sistema para os games mais competitivos.

Há ainda recursos encontrados na GTX 1660 Super e aprimorados na GPU mais recente. Este é o caso do DirectX 12, API da MIcrosoft que melhora o desempenho dos games ao garantir acesso aos recursos do hardware. A RTX 3050 traz o DirectX 12 Ultimate, que conta com suporte ao Ray Tracing e entrega imagens ainda mais nítidas. O mesmo acontece com a API Vulkan, otimizada para RT na placa RTX.

Entre as funções compartilhadas pelas duas GeForce, estão a tecnologia Ansel, modo de câmera avançado para capturas de games; e G-Sync, tecnologia para acabar com problemas de renderização de imagens durante as partidas. Ambas também possuem suporte ao GeForce Experience, software que permite controlar a GPU, atualizar drivers e realizar transmissões ao vivo, entre outros recursos.

Desempenho

A respeito de números mais elevados da RTX, os benchmarks mostram desempenho bastante semelhante das duas placas GeForce. O site GPU UserBenchmarks, que reúne e compara testes realizados por usuários do mundo todo, mostra uma diferença de apenas 2% na pontuação geral da RTX 3050 sobre a GTX 1660 Super.

A placa de 2021 ganhou no quesito velocidade por apenas 3%, índice insatisfatório considerando a diferença de idade das duas GPUs. Além disso, a GTX 1660 Super teve performance 8% melhor no item "pontuação média", que reúne tópicos relacionados à qualidade da imagem — fato decepcionante para a RTX, cujo principal atrativo é justamente o Ray Tracing e o impacto da tecnologia nos gráficos. Os resultados se repetem em outros testes realizados por sites especializados, como é o caso do Technical City, que registrou vitória de ínfimo 1% da RTX sobre a GeForce GTX.

5 de 6 Desempenho da GTX 1660 Super é semelhante ao da RTX em testes de benchmark — Foto: Divulgação/Nvidia Desempenho da GTX 1660 Super é semelhante ao da RTX em testes de benchmark — Foto: Divulgação/Nvidia

Consumo

O consumo das duas placas GeForce também é equilibrado. A GTX 1660S gasta 125 W e a RTX 3050, 130 W. Essa pequena diferença não deve ser perceptível no dia a dia, mas a Nvidia recomenda fonte de alimentação de 450 W para a GTX e de 550 W para a RTX. As duas podem funcionar em até 93ºC.

Disponibilidade e preço

Apesar de ser uma placa de quase três anos atrás, a GTX 1660 Super ainda é facilmente encontrada no varejo nacional. Seu preço de entrada é de cerca de R$ 1.800, pouco menos do que a RTX 3050, encontrada custando a partir de R$ 2.100. Os valores aqui mencionados desconsideram lojas internacionais com entrega no Brasil.

Custo-benefício

A RTX 3050 é uma GPU com mais recursos, mas com performance que deixa a desejar, considerando sua data de lançamento. Por isso, o custo-benefício de ambas depende do ponto de partida do consumidor: se você não tem nenhuma placa de vídeo e precisa escolher entre esses dois modelos, a preferência é da RTX. No entanto, ela não vale a pena para quem já possui a GTX 1660 Super e está pensando em atualizar a máquina; nesse caso, é melhor manter o componente de 2019, que apresenta desempenho similar.

6 de 6 GeForce GTX 1660 Super tem preço a partir de R$ 1.800 no varejo nacional — Foto: Divulgação/Asus GeForce GTX 1660 Super tem preço a partir de R$ 1.800 no varejo nacional — Foto: Divulgação/Asus

Ficha técnica de GTX 1660 Super e RTX 3050

GTX 1660 Super vs RTX 3050 Especificações GTX 1660 Super RTX 3050 Lançamento 2019 2021 Arquitetura Turing Ampere Núcleos CUDA 1.408 2.560 Velocidade 1.530 a 1.785 MHz 1.552 MHz a 1.777 MHz Núcleos RT - 20 Tensor Cores - 80 Memória RAM GDDR6 de 6 GB GDDR6 de 8 GB Velocidade de memória 14 Gb/s 14 Gb/s Interface de memória 192 bits 128 bits Largura de banda 336 GB/s 224 GB/s Consumo energético 125 W 130 W Resolução máxima de tela 7.680 x 4.320 pixels 7.680 x 4.320 pixels Conectores DP 1.4a / HDMI 2.0b / DL-DVI-D 3x HDMI 3, 2x DisplayPort 4 Preço a partir de R$ 1.800 a partir de R$ 2.100

No vídeo abaixo, veja chefões que todo gamer passou muita raiva para matar