RTX 3060 vale a pena? Preço e ficha da placa de vídeo Nvidia

Além de tecnologias atuais, o dispositivo ainda promete encarar games recentes em 2.560 x 1.440 pixels com um bom nível de performance. A seguir, o TechTudo separou as principais especificações, características e preços da RTX 3060 no mercado brasileiro.

2 de 4 RTX 3060 tem performance intermediária, mas apresenta recursos de ponta — Foto: Diviulgação/Nvidia RTX 3060 tem performance intermediária, mas apresenta recursos de ponta — Foto: Diviulgação/Nvidia

Ficha Técnica da GeForce RTX 3060:

Lançamento: janeiro de 2021

Clock: 1.320 a 1.777 MHz

Núcleos: 3.584 núcleos CUDA, 28 núcleos RT e 112 núcleos Tensor

Memória RAM: 12 GB GDDR6

Velocidade de memória: 15 Gb/s

Interface de memória: 192 bits

Largura de banda: 360 GB/s

TBP: 170 W

Preço: a partir de R$ 2.199

Especificações

A RTX 3060 é uma placa de vídeo de última geração da Nvidia e que ocupa um perfil intermediário entre as opções mais em conta da marca — como as RTX 3050 e 3050 Ti — e os modelos mais poderosos — como a RTX 3060 Ti e os modelos das séries 3070 em diante.

Em termos técnicos, a placa é formada por um processador gráfico de 3.584 núcleos CUDA de processamento, que são capazes de trabalhar a velocidades de 1.320 MHz, no clock base, ou de até 1.777 MHz no turbo – considerando os números do design de referência da Nvidia. Placas de marcas parceiras da Nvidia podem aparecer com valores até mais altos em virtude do overclock de fábrica.

Além dos CUDA, a placa também oferece alguns tipos de núcleos altamente especializados. Existem 28 do tipo RT, dedicados a encarar os complexos cálculos de intersecção usados em efeitos de Ray Tracing em tempo real em games. Ainda há 112 núcleos Tensor, especializados em rotinas de inteligência artificial e indispensáveis no suporte ao DLSS.

Em relação à memória RAM, a placa conta com 12 GB de GDDR6, conectados ao processador gráfico por meio de uma interface de 192 bits. Como a memória da RTX 3060 trabalha a 15 Gb/s (Gigabits por segundo), ela consegue trocar informações com o processador gráfico da placa a uma velocidade de 360 GB a cada segundo.

Desempenho

3 de 4 Opção da Nvidia é indicada para jogar a 2.560 x 1.440 pixels — Foto: Divulgação/Nvidia Opção da Nvidia é indicada para jogar a 2.560 x 1.440 pixels — Foto: Divulgação/Nvidia

Testes indicam que a placa da Nvidia cobre a expectativa em torno de uma placa intermediária: há performance suficiente para jogar a 2.560 x 1.440 pixels com FPS a 60 ou mais. Em games com DLSS, a combinação de performance e resolução pode até subir, enquanto o uso do Ray Tracing — em alguns games — pode custar alguma performance.

O site Tom’s Hardware produziu um conjunto de testes com a placa. Em resultado agregado de 13 games diferentes em Full HD, mostrou-se que a RTX 3060 atinge uma média de 98 FPS, margem que a coloca em um patamar de performance similar ao da RTX 2070 Super da geração anterior. Esse patamar, no entanto, ainda está bem distante dos 123,2 FPS alcançados pela RTX 3060 Ti.

Consumo

Segundo a Nvidia, a placa de vídeo precisa de um suprimento estável de 170 W para funcionar corretamente a 100% de suas capacidades. Embora você não deva assumir esse valor como consumo absoluto da GPU — já que é muito improvável que você consiga usar a RTX 3060 a 100% o tempo todo — o valor dá uma noção geral de consumo de energia.

Ainda segundo a Nvidia, você precisa de uma fonte de energia com 450 W de potência no PC para dar conta da placa, mas também do restante do seu hardware.

Tipos de uso e recursos

4 de 4 Opção compacta da Zotac está entre as mais baratas entre as RTX 3060 — Foto: Divulgação/Nvidia Opção compacta da Zotac está entre as mais baratas entre as RTX 3060 — Foto: Divulgação/Nvidia

Como toda GeForce, a RTX 3060 é uma placa de vídeo com aplicação principal no entretenimento, sobretudo na execução de games. Além de jogar, o hardware tem tecnologia suficiente para atrair profissionais de audiovisual dependentes de equipamento para trabalhar com edição de imagens e vídeo.

Como é uma placa da atual geração da Nvidia, a RTX 3060 oferece suporte às tecnologias mais recentes. Há aceleração de efeitos de Ray Tracing em tempo real, além da aplicação de reconstrução de imagens usando DLSS por meio de inteligência artificial.

Preço e concorrentes

A RTX 3060 pode ser encontrada no mercado nacional a preços que partem de R$ 2.199 em versões Twin Edge OC da Zotac. Em geral, os valores podem ser maiores, dependendo da marca e design da placa.

Em termos de concorrentes, a RTX 3060 tem rivais de peso no mercado: além de produtos da AMD — em especial, as Radeon RX 6600 XT e RX 6700 —, o consumidor pode também avaliar outras placas da Nvidia. Além da RTX 3060 Ti para mais performance, modelos da linha anterior como RTX 2070 Super ou mesmo 2070 Ti podem ser opções interessantes.

Com informações de Nvidia e Tom’s Hardware

