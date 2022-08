RTX 4090 pode ser a placa mais rápida da Nvidia, indica vazamento

A próxima placa de vídeo para PC da Nvidia , a RTX 4090, obteve mais de 19 mil pontos em um benchmark feito pelo software 3DMark Time Spy Extreme, de acordo com vazamento recente. A informação foi divulgada pelo usuário do Twitter @kopite7kimi, já conhecido por seus acertos em rumores. Se o número se confirmar, a 4090 pode ser a GPU mais rápida já lançada pela fabricante, quase dobrando o desempenho de uma RTX 3090 padrão.

De acordo com o site de notícias de tecnologia Gizmodo, uma atualização típica de placa de vídeo aumenta o desempenho de 10% a 20%. Entretanto, rumores confiáveis podem indicar que este novo modelo deve dobrar a capacidade de processamento em relação ao seu antecessor.

2 de 3 Nova RTX 3090 Ti é considerada a placa de vídeo mais poderosa atualmente — Foto: Reprodução/Nvidia Nova RTX 3090 Ti é considerada a placa de vídeo mais poderosa atualmente — Foto: Reprodução/Nvidia

Por outro lado, vale dizer que a pontuação obtida em programas de benchmark acontece em situações muito específicas, difíceis de se reproduzir. Encare estes valores como um guia, e não como uma verdade absoluta.

Rumores recentes, apurados pela imprensa internacional, dão conta de que a RTX 4090 poderá chegar ao clock de até 2,5 GHz, ou até um pouco mais. O hardware deverá trabalhar com 16.384 núcleos CUDA, 384 ROPs e 24 GB de RAM GDDR6X. Quando lançadas, elas poderão concorrer com as Radeon RX 7000 da .

Segundo o Gizmodo, outros rumores também indicam que o aumento de desempenho deve vir acompanhado de um acréscimo no consumo de energia. Um placa de vídeo da série RTX 40 poderia chegar aos 600 W, o que poderia obrigar um consumidor a trocar a fonte de seu desktop, caso queira acompanhar o avanço tecnológico.

3 de 3 Novas placas devem ter desempenho bem superior às encontradas atualmente — Foto: Divulgação/Nvidia Novas placas devem ter desempenho bem superior às encontradas atualmente — Foto: Divulgação/Nvidia

Um aumento assim no consumo de energia também pode causar um crescimento no calor interno do desktop, o que poderia acarretar em uma possível troca no sistema de refrigeração. O medo dos analistas é que todo o sistema deva ser repensado para uso com essas novas placas, se a ficha técnica for confirmada.

De acordo com o mesmo vazador, as placas de vídeo RTX 4080 e RTX 4070 também estão em testes nos laboratórios da Nvidia e atingiram a marca de 15 mil e 10 mil pontos no Time Spy Extreme, respectivamente. Segundo o rumor trazido pelo site WCCFTech, a RTX 4080 pode ter 16 GB GDDR6X, 64 MB de cache L2 e até 224 ROPs, o que daria a ela um desempenho até maior do que a RTX 3090 Ti, topo de linha atual.

Já a RTX 4070 deverá ter uma contagem de núcleos maior que a RTX 3070 Ti, sendo 7.168 contra os 6.144 da geração anterior. Ela deve vir com 48 MB de cache L2, até 160 ROPs e 10 GB de memória VRAM padrão GDDR6.

Vale mencionar que todos esses dados não passam de especulação, e que a Nvidia não confirmou ou negou qualquer um desses rumores.

Com informações de Gizmodo e WCCFTech

