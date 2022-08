RX 6500 XT vs GTX 1660: compare as placas de vídeo AMD e Nvidia

Radeon RX 6500 XT e GeForce GTX 1660 são placas de vídeo de AMD e Nvidia com perfil de entrada. Ambas oferecem desempenho para quem deseja encarar games leves ou até mesmo para curtir títulos mais pesados em Full HD . Embora tenham performance bastante similar, as GPUs diferem bastante em tecnologia: como a Radeon é mais avançada, já conta com suporte a Ray Tracing — característica inexistente na GTX 1660. No que diz respeito a preços, por outro lado, a RX 6500 XT chega a custar até R$ 800 a menos.

A seguir, o TechTudo separou as fichas técnicas de cada placa de vídeo para te ajudar a decidir qual é a melhor para você.

Especificações

Entre as duas placas, a RX 6500 XT tem o ponto positivo de ser a mais recente. Lançada no mercado em janeiro de 2022, a GPU da AMD usa uma arquitetura mais atual do que aquela disponível na GTX 1660, lançada em janeiro de 2019. Além disso, a característica dá ao hardware da AMD um trunfo: das duas placas, a Radeon é a única com Ray Tracing.

Em termos de processador gráfico, a RX vem com uma GPU Navi de 1.024 núcleos stream de processamento gráfico, divididos em 16 unidades computacionais. Na contagem de núcleos de Ray Tracing, a placa da AMD soma 16. Já a GeForce é formada por um processador com 1.408 núcleos CUDA.

Nas velocidades, a opção da Nvidia pode operar em máximas de 1.785 MHz, partindo de um clock base de 1.530 MHz. Já a RX 6500 XT atinge velocidades mais altas: o clock base estabelece um patamar de 2.310 MHz na placa da AMD, que pode ir a uma máxima de 2.815 MHz via turbo. O clock tende a se manter estável na velocidade de 2.610 MHz, indicada como faixa de desempenho da placa para rodar games pela fabricante.

Na memória RAM, a placa da AMD garante 4 GB de memória GDDR6 conectada ao processador por uma interface de 64 bits. Ela ainda proporciona uma largura de banda que chega a 143,9 GB/s (gigabytes por segundo) de dados trocados entre processador gráfico e memória. Já a GeForce aparece com 6 GB de GDDR5, ligados ao processador gráfico por uma interface de 192 bits. A GTX 1660 padrão entrega uma largura de banda de 192 GB/s.

Desempenho

Comparações de desempenho entre as duas placas indicam que a GTX 1660 tem performance um pouco superior em alguns games e a RX 6500 XT em outros. A diferença, na maior parte dos casos, é pequena.

O canal FPS Test comparou as duas placas em 12 jogos e detectou que a RX 6500 XT tem uma ligeira vantagem em termos de FPS em jogos como The Witcher 3 e Death Stranding, por exemplo. Em Cyberpunk 2077, por outro lado, a vantagem fica com a Nvidia: as duas placas oscilam bastante no jogo, mas a GTX se mostra mais estável.

Recursos

Uma grande diferença entre as duas placas é o fato de que a RX 6500 XT tem suporte a processamento de efeitos de Ray Tracing em tempo real em games. Já a GTX 1660 parte de uma tecnologia mais antiga da Nvidia, e acaba dispensando o recurso presente nas GeForce mais caras.

Outro fator é que nenhuma delas conta com tecnologias de upscaling usando inteligência artificial. Entretanto, vale lembrar que tanto a GeForce como a Radeon podem rodar games com tecnologias que funcionam em qualquer hardware, como são os casos do FSR 2.0 da AMD ou mesmo ferramentas como o Unreal Engine 5.

Consumo de energia

Como são placas de vídeo de entrada, as duas GPUs são mais econômicas do que a média no mercado de GPUs. Entre as duas, a Radeon promete ser ainda mais eficiente, com uma TBP de 107 W. Diferente do mais convencional índice de TDP, esse indicador sinaliza a quantidade de energia total que a placa precisa para funcionar em 100%.

Para a placa da Nvidia, a margem é um pouco maior, com 120 W. Se você usar as placas a 100% das suas capacidades, pode multiplicar esse valor em W (Watts) pelo intervalo de tempo para ter os Wh (Watts-hora) que a companhia de energia elétrica cobra ao fim do mês. Entretanto, vale destacar que é praticamente impossível que você consiga usar a placa de vídeo a 100% o tempo todo. Por conta disso, trate esses valores apenas como indicadores — e não absolutos.

Além de informar esses dados, as duas marcas estipulam a potência mínima necessária da fonte do PC para alimentar a placa de vídeo, assim como o restante do sistema. Nos dois casos, tanto AMD como Nvidia sugerem fontes de no mínimo 300 W.

Preço e concorrentes

A RX 6500 XT é a placa mais barata. Os preços partem de R$ 999 na versão Pulse da Sapphire. Por outro lado, a opção mais em conta da GTX 1660 é da Zotac, que sai por R$ 1.799.

Além dos dois modelos, o consumidor pode considerar as placas 1660 Super e 1660 Ti, que são reedições da GTX 1660 padrão com mais desempenho. Do lado da AMD, as Radeon RX 6600 e 6600 XT são as alternativas mais evidentes para ter melhor performance sem gastar muito mais.

Custo-benefício

Em termos tecnológicos, a RX 6500 XT é uma placa superior porque tem opção de Ray Tracing e é até mais barata – tudo isso sem comprometer na performance. No geral, a placa da AMD é diretamente equivalente à rival da Nvidia na reprodução de games em Full HD.

Quem faz questão de produtos da Nvidia talvez deva considerar as revisões da GeForce. As placas GTX 1660 Super e GTX 1660 Ti são reedições com maior nível de desempenho, embora seja necessário gastar mais dinheiro, já que as duas são sensivelmente mais caras do que a Radeon.

