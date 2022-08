Ryzen 5 5600X vs 7 5800X: compare os processadores AMD

Ryzen 5 5600X e Ryzen 7 5800X são processadores de última geração da AMD . Ambos são boas opções disponíveis no mercado nacional para quem procura CPUs de boa performance para rodar games e encarar softwares mais pesados. Comparando os dois modelos, o Ryzen 7 possui alguma vantagem, visto que é octa-core e, portanto, tem mais núcleos que o Ryzen 5. Com preços saindo de R$ 1.117, os processadores da Advanced Micro Devices são alternativas para um grupo grande e variado de usuários.

A seguir, destacamos as diferenças que existem entre os dois produtos para quem você informe melhor suas expectativas e escolha o processador que melhor cabe no orçamento e nas suas necessidades.

2 de 5 Ryzen 7 tem mais núcleos e vai a velocidades mais altas — Foto: Divulgação/AMD Ryzen 7 tem mais núcleos e vai a velocidades mais altas — Foto: Divulgação/AMD

Especificações

Os dois processadores pertencem à mesma arquitetura Zen 3 de quarta geração da AMD, o que garante algumas similaridades no suporte a tecnologias, eficiência e níveis de performance.

Entre as diferenças entre os dois, o Ryzen 7 5800X tem como vantagem a oferta de mais núcleos: são oito contra seis do Ryzen 5. Há desigualdade também na contagem de threads: enquanto o 5800X se comporta como um processador de 16 núcleos, o Ryzen 5 apresenta 12 linhas de execução para aplicações capazes de tirar proveito de CPUs multi-thread.

Nas velocidades, o Ryzen 7 pode atingir 4,7 GHz de velocidade por meio do turbo, enquanto disponibiliza um clock base de 3,8 GHz. Já o Ryzen 5 acelera a até 4,6 GHz, contando com velocidade base de 3,7 GHz. As duas unidades da AMD somam 32 MB de memória cache em L3 e controlam memória RAM do tipo DDR4: são até dois canais ao mesmo tempo de RAM de até 3.200 MHz de velocidade. Há ainda suporte a PCIe 4.0 de 20 vias nos dois chips.

Desempenho

3 de 5 Os dois processadores carecem de placa de vídeo integrada — Foto: Divulgação/AMD Os dois processadores carecem de placa de vídeo integrada — Foto: Divulgação/AMD

Com mais núcleos e velocidades maiores, é natural que o Ryzen 7 seja o mais rápido entre os dois AMD. Dados de benchmark disponíveis no site da PassMark mostram que o Ryzen 7 5800X alcança uma pontuação máxima de 28.173 pontos diante do rival que atinge 22.009 – uma diferença de 21,9% em favor do octa-core.

Essa margem de desempenho maior do Ryzen 7 deve se manifestar em aplicações de renderização de vídeo em alta resolução, modelagem 3D e também em games. Ou seja, a máquina deve ter melhor performance em cenários em que um maior número de núcleos e threads são características desejáveis para o usuário em busca de mais desempenho.

TDP e consumo

4 de 5 Ao contrário do Ryzen 5, o Ryzen 7 é vendido sem cooler na caixa — Foto: Divulgação/AMD Ao contrário do Ryzen 5, o Ryzen 7 é vendido sem cooler na caixa — Foto: Divulgação/AMD

O Ryzen 7 alcança velocidades maiores e isso se explica, em parte, pelo fato de que a unidade tem acesso a um suprimento maior de energia. Segundo a AMD, o processador tem uma TDP de 105 W contra 65 W do Ryzen 5.

O valor reflete a quantidade de energia que a CPU libera na forma de calor quando submetida a 100% de seu desempenho. Embora não seja um indicador de consumo elétrico absoluto — porque você nunca irá usar o processador a 100% o tempo todo —, o índice dá uma ideia do nível de eficiência energética da CPU e também pode ser indicador de ruído.

O processador que esquenta mais precisa de uma solução de arrefecimento mais agressiva. Além disso, por gerar mais calor por padrão, o Ryzen 7 5800X pode ter margens mais estreitas para realização de overclock.

Placa-mãe e recursos

5 de 5 Placas AM4 são comuns e opções não faltam para todos os bolsos — Foto: Divulgação/MSI Placas AM4 são comuns e opções não faltam para todos os bolsos — Foto: Divulgação/MSI

Os dois processadores pertencem a uma mesma geração da AMD e, portanto, são compatíveis com a grande quantidade de placas-mãe equipadas com soquete AM4 atualmente disponíveis no mercado. A variedade de opções é grande e você pode encontrar modelos mais básicos partindo de R$ 289 atualmente.

No que diz respeito aos recursos, os dois processadores da AMD têm um perfil bem similar. Os dois, por exemplo, oferecem suporte à realização de overclock. Outro detalhe a respeito dos dois produtos é a ausência de placa de vídeo integrada. Por isso, quem desejar montar um PC mais simples terá que desembolsar a quantia necessária para comprar uma placa gráfica dedicada para suprir a falta de GPU embutida nas CPUs.

Outro detalhe é que, entre os dois, apenas o Ryzen 5 é vendido com cooler de fábrica. Assim, quem escolher o Ryzen 7 terá de comprar o acessório à parte.

Preços e concorrentes

O Ryzen 5 5600 é o mais barato entre os dois e aparece em nossas buscas começando em R$ 1.117, considerando valores em lojas especializadas e de boa reputação no seguimento de hardware para PCs. Já o Ryzen 7 5800X é mais caro e, nas nossas buscas, aparece em anúncios na faixa dos R$ 2.000 atualmente.

Alternativas aos produtos da AMD existem na forma de processadores da Intel de 11ª e 12ª gerações. Para o Ryzen 5, as opções mais evidentes são os Core i5 11400H e 11600K. Para o Ryzen 7, a opção do lado da Intel seria o Core i7 12700K, processador que é até mais caro que o AMD, mas vem com GPU integrada de fábrica e acena com performance superior.

Ficha técnica de AMD Ryzen 5 5600 e AMD Ryzen 7 5800X

AMD Ryzen 5 5600 vs AMD Ryzen 7 5800X Especificações Ryzen 5 5600 Ryzen 7 5800X Lançamento abril de 2022 abril de 2022 Preço a partir de R$ 1.117 a partir de R$ 2.000 Núcleos/threads 6/12 8/16 Velocidade 3,7 a 4,6 GHz 3,8 a 4,7 GHz Overclock sim sim Memória DDR4 dual-channel até 3.200 MHz DDR4 dual-channel até 3.200 MHz Cache 32 MB em L3 32 MB em L3 Placa de vídeo sem GPU integrada sem GPU integrada TDP 65 W 105 W Soquete AM4 AM4

