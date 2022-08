Ryzen 7000: AMD anuncia novos processadores de alta performance

A AMD acaba de apresentar oficialmente sua nova geração de processadores para PCs desktop, os AMD Ryzen 7000. As CPUs chegam ao mercado prometendo oferecer cerca de 30% mais performance que a geração passada, sendo as primeiras a utilizar a nova plataforma da fabricante baseada no processo de fabricação em 5 nm. Os modelos mais "básicos" que foram apresentados são o AMD Ryzen 5 7600X — um chip de seis núcleos e 12 threads com frequência de até 5,3 GHz — e o AMD Ryzen 7 7700X — um processador de oito núcleos e 16 threads, também com clock de até 5.3 GHz.