Saints Row e Pac-Man World são destaques nos lançamentos da semana

Saints Row e Pac-Man World: Re-Pac são os destaques na semana de lançamentos. O reboot da clássica franquia de mundo aberto repleta de humor e o remake do clássico jogo de plataforma do "Come-Come", originalmente do PlayStation One , não chegam sozinhos. Eles ainda são acompanhados pelo RPG Soul Hackers 2, spin-off de Shin Megami Tensei , as batalhas em robôs gigantes de SD Gundam Battle Alliance, as lutas de rua em Midnight Fight Express e as corridas de F1 Manager 2022. Confira todos os detalhes sobre os lançamentos da semana, como suas datas, preços e as plataformas onde estão disponíveis, a seguir.

1 de 7 Saints Row chega com opção variada de escolhas de roupas de personagens e armas — Foto: Divulgação/Deep Silver Saints Row chega com opção variada de escolhas de roupas de personagens e armas — Foto: Divulgação/Deep Silver

👉 Como jogar Pac-Man online grátis? Confira no Fórum TechTudo

Saints Row - 23 de agosto - PS5, XBSX/S, PS4, XB e PC

Neste reboot da clássica franquia de mundo aberto, os jogadores vão explorar e completar missões na cidade fictícia de Santo Ileso no Sudoeste dos Estados Unidos, a maior área já disponibilizada na série, como o novo chefe dos Saints. Neste paraíso tomado pelo crime, usuários poderão criar e personalizar seu próprio protagonista ao lado dos jovens Neenah, Kevin e Eli, que desejam tomar a cidade das gangues locais: Los Panteros, os Idols e a Marshall. O game oferece ação frenética com uma grande variedade de armas e formas de locomoção -- desde veículos simples como carros e motos até tanques e um wingsuit.

Saints Row está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One a partir de R$ 299,90. Para PC, o jogo chega exclusivamente através da loja digital Epic Games Store por R$ 126,99.

2 de 7 Saints Row trará de volta a gangue dos Saints em um reboot que reimagina a franquia de mundo aberto — Foto: Reprodução/Epic Games Store Saints Row trará de volta a gangue dos Saints em um reboot que reimagina a franquia de mundo aberto — Foto: Reprodução/Epic Games Store

Pac-Man World: Re-Pac - 26 de agosto - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW e PC

O aclamado jogo de plataforma Pac-Man World do PlayStation One ganha um remake nessa semana: Pac-Man World: Re-Pac, uma versão que traz novos visuais, jogabilidade atualizada e extras. No game, a família do personagem é raptada pelos seus arqui-inimigos fantasmas no dia de seu aniversário e ele precisará passar por seis mundos repletos de obstáculos para resgatá-los. Além da campanha principal no Quest Mode, o jogo traz também um Maze Mode baseado na jogabilidade do clássico dos fliperamas. Além disso, o Pac-Man World original do PlayStation ainda pode ser desbloqueado ao terminar o jogo uma vez.

3 de 7 Pac-Man World: Re-Pac traz o clássico do PSOne com novos visuais, jogabilidade atualizada e extras — Foto: Divulgação/Bandai Namco Pac-Man World: Re-Pac traz o clássico do PSOne com novos visuais, jogabilidade atualizada e extras — Foto: Divulgação/Bandai Namco

Soul Hackers 2 - 26 de agosto - PS5, XBSX/S, PS4, XB e PC

A série de RPG sobrenatural Devil Summoner: Soul Hackers é um spin-off do clássico Shin Megami Tensei, assim como Persona 5, porém ambientada em um mundo futurista digital onde demônios ainda são fontes de poder. Quando uma guerra está prestes a começar entre grupos de invocadores rivais, Yatagarasu e Phantom Society, uma inteligência artificial consciente chamada Aion calcula que há um desastre apocalíptico iminente. Para tentar evitá-lo, a IA cria dois agentes chamados Ringo e Figue, sendo o primeiro deles o protagonista jogável do game.

Assim, os jogadores devem recrutar aliados e demônios, enfrentar invocadores e tentar descobrir os segredos por trás do fim do mundo. Soul Hackers 2 está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC pela loja digital Steam por valores a partir de R$ 299,90.

4 de 7 Em Soul Hackers 2 usuários se aliam a demônios para enfrentar uma ameaça que pode destruir o mundo — Foto: Reprodução/Steam Em Soul Hackers 2 usuários se aliam a demônios para enfrentar uma ameaça que pode destruir o mundo — Foto: Reprodução/Steam

SD Gundam Battle Alliance - 25 de agosto - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW e PC

Em um mundo distorcido chamado de G: Universe, uma unidade misteriosa chamada Gundam Latreia está alterando a história das séries Gundam e causando "Rupturas". Jogadores poderão formar uma aliança entre três unidades Mobile Suit Gundam, controladas pelo computador ou por amigos em coop online, para enfrentar hordas de inimigos no RPG de ação. O game conta com modelos e pilotos de todas as séries da famosa animação japonesa, como o Gundam original, ZZ, Unicorn, Wing, Seed e muitos outros.

SD Gundam Battle Alliance está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4) e PC pela loja digital Steam por R$ 319,90 e para Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e Nintendo Switch por R$ 299,90.

5 de 7 SD Gundam Battle Alliance permite participar de clássicas batalhas da franquia Gundam e consertar alterações feitas por uma força misteriosa — Foto: Reprodução/Steam SD Gundam Battle Alliance permite participar de clássicas batalhas da franquia Gundam e consertar alterações feitas por uma força misteriosa — Foto: Reprodução/Steam

Midnight Fight Express - 23 de agosto - PS4, XB, SW e PC

No controle de um ex-criminoso chamado Babyface, os jogadores irão retornar ao mundo do crime após o alerta de um enigmático drone: eles têm até o nascer do sol para impedir a cidade de ser tomada por criminosos. Neste game de ação com elementos beat'em up, os usuários irão enfrentar hordas de inimigos com seus punhos enquanto aprendem uma grande variedade de golpes e procuram melhorias para ficarem mais fortes. Há também armas como facas, machados, marretas e pistolas, além de objetos no cenário que podem ser usados como arma. Midnight Fight Express está disponível sem custos extras para assinantes pelo Xbox Game Pass.

6 de 7 Midnight Fight Express é um jogo de pancadaria com elementos que remetem aos clássicos beat'em up — Foto: Reprodução/Steam Midnight Fight Express é um jogo de pancadaria com elementos que remetem aos clássicos beat'em up — Foto: Reprodução/Steam

F1 Manager 2022 - 25 de agosto - PS5, XBSX/S, PS4, XB e PC

Vivencie as corridas do campeonato oficial de Fórmula 1 como um chefe de equipe que toma todas as decisões dentro e fora das pistas. Usuários poderão escolher seu próprio time de especialistas, ficar de olho para contratar talentos de equipes adversárias, administrar finanças e escolher para onde vão os investimentos em novas tecnologias que garantem vantagens para os carros. F1 Manager 2022 está disponível para PlayStation 4 (PS4) por R$ 274,50, para Xbox One por R$ 307,50 e para PC pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store por R$ 99,99.