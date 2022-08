Samsung anuncia Galaxy Z Fold 4 no Unpacked 2022; veja o preço

O Galaxy Z Fold 4 faz parte da nova geração de celulares dobráveis da Samsung , anunciada nesta quarta-feira (10) durante o evento Unpacked 2022 , em Nova York. O preço no Brasil é mantido em segredo, mas deve ser anunciado pela gigante sul-coreana em 23 de agosto. Por ora, sabe-se que o sucessor do Galaxy Z Fold 3 traz ficha técnica poderosa, com direito ao processador Snapdragon 8 Plus Gen 1, da Qualcomm , que marca presença em alguns dos telefones mais potentes da atualidade.

Esta semana marca um momento importante para os sul-coreanos, com uma série de aparelhos sendo apresentados ao mundo. Além do Fold, são anunciados o Galaxy Z Flip 4, o fone de ouvido Galaxy Buds 2 Pro e o relógio Galaxy Watch 5.

2 de 5 Galaxy Z Fold 4: tela interna de 7,6 polegadas — Foto: Thássius Veloso Galaxy Z Fold 4: tela interna de 7,6 polegadas — Foto: Thássius Veloso

O Galaxy Z Fold 4 mantém a proposta de ser um celular em tamanho tradicional que se desdobra para virar um tablet. As bordas estão menores e o aparelho foi recauchutado, de modo que fique menos alto e mais largo. Há a promessa de mais ergonomia na hora de utilizá-lo.

A tela externa tem 6,2 polegadas, enquanto a interna se expande para 7,6 polegadas. Cabe lembrar que a medida do display considera a diagonal. Embora possam parecer similares, a experiência é completamente diferente entre elas. Ambas as telas trazem painel AMOLED Dinâmico X2, com direito a contraste profundo e cores vivas. A taxa de atualização varia de 1 Hz a 120 Hz, o que tem sido muito buscado pelos players de jogos.

3 de 5 Galaxy Z Fold 4 tem três câmeras na traseira — Foto: Thássius Veloso Galaxy Z Fold 4 tem três câmeras na traseira — Foto: Thássius Veloso

São muitas as câmeras no celular 5G. O sistema fotográfico fica assim:

Câmera principal (traseira) de 12 megapixels (f/2.2)

Ultra wide (traseira) de 50 megapixels (f/1.8)

Teleobjetiva (traseira) de 10 megapixels (f/2.4)

Selfies (frontal) de 10 megapixels (f/2.2)

Videochamadas/selfies (miolo) de 4 megapixels (f/1.8)

O Galaxy Z Fold 3, de 2021, já tinha bom desempenho com imagens. O mais provável é que o Fold 4 melhore essa experiência, já que caminha para ganhar recursos normalmente vistos na linha do Galaxy S22.

4 de 5 Detalhe da dobradiça do Galaxy Z Fold 4 — Foto: Thássius Veloso Detalhe da dobradiça do Galaxy Z Fold 4 — Foto: Thássius Veloso

A ficha técnica fica completa com o Snapdragon 8 Plus Gen 1, o processador de ponta da Qualcomm, produzido em arquitetura de 4 nanômetros, que se traduz em maior eficiência energética. Sua memória RAM tem 12 GB. Já o armazenamento pode ser de 256 GB, 512 GB ou 1 TB, a depender do mercado em questão. Ainda não se sabe quais opções serão oferecidas no mercado brasileiro.

A combinação de Android 12 e One UI 4.1.1 traz o que há de mais de recente no sistema da Samsung. Além disso, o usuário conta com uma barra de tarefas quando o Fold 4 está aberto. A ferramenta lembra bastante sistemas de computador, como o Windows e o MacOS. Multitarefa é a palavra de ordem, com muitos ajustes para rodar vários aplicativos ao mesmo tempo, em variadas janelas.

5 de 5 Galaxy Z Fold 4 é compatível com canetas digitais da Samsung — Foto: Thássius Veloso Galaxy Z Fold 4 é compatível com canetas digitais da Samsung — Foto: Thássius Veloso

O Galaxy Z Fold 4 mantém a bateria de 4.400 mAh vista na geração passada. Ele é compatível com recarga rápida tanto com fio quanto sem fio.

Desde o ano passado, os dobráveis da Samsung são resistentes à água. Esta característica se mantém no Fold 4 graças à certificação IPX8. São três opções de cor: preto, grafite e creme.

O jornalista viajou para Nova York a convite da Samsung