Samsung anuncia novos monitores Odyssey com taxa de até 240 Hz

A Samsung anunciou, nesta segunda-feira (1), a expansão da sua linha de monitores para o público gamer com o lançamento dos modelos Odyssey G40 e G32. Os dispositivos prometem aumentar a qualidade da jogatina de jogadores casuais e profissionais. Os principais diferenciais dos novos displays são o baixo tempo de resposta e a taxa de atualização que chega a 240 Hz , no caso do G40. A versão mais barata do G32 chega com preço sugerido de R$ 1.959. Já o G40 chega por cifras que partem dos R$ 2.899.

As novas telas da Samsung foram lançadas com tamanhos variados para atrair o público conforme a necessidade pessoal. Os modelos Odyssey G40 e G32 compartilham da mesma tecnologia de sincronização que reduz o atraso de tela. O FreeSync Premium da AMD ainda promete diminuir os rasgos de imagem e a latência de entrada, o que pode gerar a reprodução mais fluida dos jogos e certa vantagem competitiva.

2 de 4 Modelos Odyssey G32 e G40 possuem ajuste ergonômico de altura, inclinação e rotação — Foto: Divulgação/Samsung Modelos Odyssey G32 e G40 possuem ajuste ergonômico de altura, inclinação e rotação — Foto: Divulgação/Samsung

Odyssey G32

O Odyssey G32 é o modelo mais barato lançado e está disponível em versões de 24 e 27 polegadas de tamanho com resolução Full HD (1.920 x 1.080 pixels) e painel VA. A taxa de atualização do dispositivo é de 165 Hz e promete eliminar os atrasos e desfoque dos movimentos durante as partidas, garantindo uma imagem mais suave. Já o tempo de resposta do modelo é de 1 ms.

Os gamers que passam longos períodos em frente à tela podem garantir a visualização mais confortável do conteúdo com o Eye Saver Mode, que diminui a saída de luz azul. Outro recurso para deixar os olhos mais relaxados durante os jogos é a tecnologia Flicker FreePlay do display, que promete remover a oscilação da tela para causar menos estresse ocular e distrações.

3 de 4 Odyssey G32 conta com bordas finas para facilitar o alinhamento lado a lado — Foto: Divulgação/Samsung Odyssey G32 conta com bordas finas para facilitar o alinhamento lado a lado — Foto: Divulgação/Samsung

Seu design com bordas finas possibilitam maior imersão nos jogos e também facilita a continuidade de tela ao utilizar dois monitores iguais lado a lado. Já sua interface inclui Display Port, HDMI e conexão para fone de ouvido. O suporte ergonômico do Odyssey G32 possibilita ajustar a altura, inclinação e a rotação do monitor.

As versões do Odyssey G32 já podem ser adquiridas no varejo nacional e no site oficial da Samsung. O modelo de 24 polegadas tem preço sugerido a partir de R$ 1.959. Já a opção com a tela de 27 polegadas sai por R$ 2.359.

Odyssey G40

4 de 4 Odyssey G40 conta com taxa de atualização de 240 Hz — Foto: Divulgação/Samsung Odyssey G40 conta com taxa de atualização de 240 Hz — Foto: Divulgação/Samsung

Anunciado como uma opção mais avançada, o Odyssey G40 apresenta resolução Full HD e painel IPS como destaque para garantir imagens mais nítidas e com cores precisas. Essa versão conta com telas de 25 e 27 polegadas de tamanho. O preço sugerido do G40 é de R$ 2.899 e R$ 3.199, respectivamente.

A taxa de atualização do display é de 240 Hz e tempo de resposta de 1 ms para jogatina fluida e quadros sem borrões. Além da tecnologia AMD FreeSync Premium, essa versão conta com compatibilidade com G-Sync, que mantém a placa de vídeo do computador sincronizada com o painel sem atrasos.

O Odyssey G40 permite que o usuário ajuste a tela para a proporção 21:9, o que permite maior campo de visão durante as partidas de diversos jogos. Outro destaque do modelo é o Auto Source Switch+, que promete detectar quando os dispositivos conectados estão ligados e muda instantaneamente para o novo sinal de fonte.

A nova tela também conta com bordas finas e ajuste ergonômico conforme a necessidade do usuário. A interface do aparelho apresenta conexões HDMI, Display Port e para fones de ouvido.

