Já ouviu falar em test-drive de celular? Veja como funciona a novidade

A Samsung está oferecendo para seus futuros usuários uma espécie de test-drive de dispositivos de tecnologia. A fabricante anunciou o programa Galaxy Early Birds to Go na Coreia do Sul. Com isso, os clientes naquela país podem se inscrever para experimentar os celulares Galaxy recém-lançados por três dias antes de passar o cartão crédito ou débito.

O próximo Galaxy Unpacked 2022 está marcado para 10 de agosto, com cobertura no TechTudo. Neste evento, a Samsung deve revelar o Galaxy Z Flip 4 e o Galaxy Z Fold 4 junto com outros produtos como a série Galaxy Watch 5 e o Galaxy Buds 2 Pro. Após a apresentação, a marca anunciará o lançamento desses dispositivos. Antes disso, a empresa está dando a 5.400 sortudos sul-coreanos a oportunidade de usar a tecnologia e compartilhar a experiência com seus amigos.

O programa Samsung Galaxy Early Birds to Go é exclusivo do mercado sul-coreano. No geral, ele vai funcionar em três rodadas. Cada período vai contemplar 1.800 usuários. Com isso, vai ser possível escolher qualquer um dos dispositivos Galaxy, levá-lo para casa e usá-lo por três dias. Em seguida, eles podem dividir todos os detalhe desse teste em suas redes sociais antes de todo mundo.

Se o leitor do TechTudo estiver morando na Coreia do Sul, basta clicar no link para se inscrever. Ele pode se matricular no programa de 28 de julho a 3 de agosto. A Samsung escolherá os vencedores entre as inscrições por ordem de chegada. Os produtos para cada cliente vencedor poderão ser reservados através da página de reservas. Eles serão notificada individualmente após o anúncio dos premiados.

Ainda não existe esse tipo de programa no Brasil. No entanto, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que, quando a compra é realizada na internet, por telefone ou com entrega em domicílio, o consumidor tem direito de desistir do negócio em até sete dias úteis. O chamado direito de arrependimento garante que o usuário devolva o produto adquirido sem nenhum custo ou justificativa.

