Samsung dá aval e cliente destrói caríssimo SSD defeituoso

O setor de garantia da Samsung concedeu a curiosa autorização para que um cliente dono de um SSD com defeito destruísse o componente com um martelo ou uma furadeira. A medida seria necessária antes de devolvê-lo à empresa. Além disso, a fabricante sul-coreana solicitou que ele fotografasse ou filmasse o produto em pedaços. O caso aconteceu na Alemanha e, de acordo com a postagem no site Igor’s Lab, o SSD em questão era um Samsung 980 Pro M.2 de 2 TB, um dos mais caros do mercado. A peça tem garantia de cinco anos.