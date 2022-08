A Samsung lançou nesta quarta-feira (17) os novos tablets da linha Galaxy Tab S8, o S8 Plus e o S8 Ultra, e ainda os dois novos notebooks Galaxy Book2 360 e Galaxy Book2 Pro , que haviam sido revelados durante a MWC 2022 , em fevereiro. Os dispositivos contam com tela AMOLED e com os processadores Snapdragon 8 e Intel Core de 12ª geração, e são boas opções para usuários em busca de equipamentos com alta portabilidade.

Tanto os tablets quanto os notebooks podem ser encontrados no mercado a partir de hoje, por preços que iniciam em R$ 7.899. Nas linhas a seguir, confira as especificações completas e os valores dos novos lançamentos da Samsung no Brasil.

1 de 4 Samsung lança Book2 360, Galaxy S8 Plus e mais; veja preços e recursos — Foto: Carolina Zanatta/TechTudo Samsung lança Book2 360, Galaxy S8 Plus e mais; veja preços e recursos — Foto: Carolina Zanatta/TechTudo

O Galaxy Book2 360 é, como seu antecessor, um notebook dois em um — ou seja, pode também funcionar como tablet. A placa de vídeo é uma Intel Iris Xe integrada, que promete bom desempenho para o dia a dia e permite rodar alguns games de configurações mais acessíveis, como CS:GO e Overwatch. Sua bateria garante autonomia de até 22 horas. Está disponível com os processadores Intel Core i5, por R$ 7.899, e i7, por R$ 9.999 na versão com 512 GB de armazenamento e R$ 10.999 na de 1 TB.

2 de 4 Samsung Galaxy Book2 360 — Foto: Carolina Zanatta/TechTudo Samsung Galaxy Book2 360 — Foto: Carolina Zanatta/TechTudo

Já o Book2 Pro tem placa de vídeo dedicada Intel Arc — o que, além de garantir bom desempenho para o dia a dia, ainda permite jogar games mais robustos, por exemplo — e pode ser encontrado somente com processador Intel Core i7, por a partir de R$ 12.999. Sua tela é de 15,6 polegadas, com autonomia de até 21 horas e cerca de 13,3 mm de espessura. Tanto o Book2 360 quanto o Pro contam com tecnologia Eye Care, que reduz a emissão de luz azul.

3 de 4 Galaxy Book2 Pro conta com tecnologia Eye Care — Foto: Carolina Zanatta/TechTudo Galaxy Book2 Pro conta com tecnologia Eye Care — Foto: Carolina Zanatta/TechTudo

Os notebooks Galaxy Book2 360 e Book2 Pro têm conexão com Wi-Fi 6E, que suporta frequências acima de 6 GHz e promete uma conexão mais rápida e mais estável. Além disso, os lançamentos são também muito leves, pesando menos de 1,2 kg, e contam com câmera com modo aprimorado para chamadas de vídeo — o que pode ser útil para quem trabalha em regime de home office, por exemplo.

Já os Galaxy Tab S8 Plus e S8 Ultra têm conexão 5G e telas Super AMOLED com taxa de atualização de até 120 Hz de 12,4 e 14,6 polegadas, respectivamente. Os dois dispositivos contam com processador Snapdragon 8 de primeira geração e, como os notebooks, também têm suporte para Wi-Fi 6E. Os preços sugeridos são de R$ 12.499 para o Ultra e R$ 8.999 para o Plus. Os dois vêm com a caneta S Pen, e o armazenamento disponível é de 1 TB, que pode ser expandido via microSD.

4 de 4 Samsung anuncia notebooks e tablets no Brasil — Foto: Carolina Zanatta/TechTudo Samsung anuncia notebooks e tablets no Brasil — Foto: Carolina Zanatta/TechTudo

*A jornalista viajou para São Paulo a convite da Samsung.