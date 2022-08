Seguro para celular vale a pena?

Dados recentes das Secretarias de Segurança Pública de São Paulo e do Rio de Janeiro apontam que mais de 25 celulares são roubados ou furtados por hora em cada um desses Estados. O maior número de crimes está nas duas capitais. Mas esse é um problema que vemos em todo o Brasil.

Como funciona um seguro para celular?

Um seguro para celular funciona da mesma forma que um seguro de carro. É uma apólice que você paga para cobrir o custo parcial ou total para consertar ou substituir o seu smartphone em caso de furto, roubo ou acidentes. Os planos costumam ter validade de 12 meses.

Os valores do seguro dependem do modelo, marca e ano de lançamento do celular e podem variar muito de uma empresa para outra. Como esperado, para fazer a apólice de proteção para um smartphone topo de linha, o custo será mais alto.

Quando você aciona o seguro, a empresa vai solicitar a nota fiscal do aparelho e outros documentos, como boletim de ocorrência ou orçamentos do reparo, para liberar o valor contratado ou enviar um novo celular, idêntico ao que foi roubado ou danificado. O prazo pode variar de uma semana a 30 dias, a partir da data de comunicação à seguradora.

O que cobre o seguro para celular?

Cada empresa ou seguradora oferece coberturas diferentes. Planos básicos que encontramos costumam incluir proteção de danos físicos, como quebra, queda e problemas por causas externas, como uma tentativa de roubo, incêndio, pane por descarga elétrica, etc.

Também são comuns os planos que cobrem subtração ou roubo do celular, incluindo assaltos com ameaça de arma e/ou violência e furto qualificado (quando há provas do furto do aparelho). Nesses casos, é preciso registrar boletim de ocorrência.

Outras coberturas existentes protegem seu celular contra danos elétricos provocados por oscilações de energia, quedas de raio e curto-circuito; danos causados por líquidos e quedas na água de forma acidental; danos físicos provocados por acidente de carro, atropelamento, tentativa de roubo, etc; e cobertura internacional, que protege contra os danos descritos mesmo que você esteja fora do Brasil.

Compare preços e coberturas antes de contratar

Se você decidiu fazer um seguro para celular, ou qualquer tipo de seguro, é essencial pesquisar preços e comparar orçamentos antes de fechar um contrato. Visite os sites das seguradoras, conheça os pacotes e solicite orçamentos para fazer a melhor contratação.

Algumas lojas de celulares e operadoras de telefonia também oferecem planos de seguro, que podem ser contratados na hora da compra. Nunca aceite de primeira, é melhor comparar com outras opções.

Há bancos tradicionais e digitais que possuem planos de seguros para celular. E existem ainda novas startups de seguros que oferecem um serviço diferenciado que vale a pena considerar.

Com os orçamentos e contratos em mãos ou na sua tela, não deixe de ler as letras miúdas, pois, como dissemos, muitas coberturas de seguros têm variações ou condições específicas para serem atendidas. Por exemplo, um seguro pode cobrir um roubo de celular, mas não um furto.

É importante também saber o valor da franquia. Há opções com franquia zero, mas a maioria das seguradoras cobra um valor no momento em que você precisa acionar o seguro.

E preste atenção ao período de carência do seu contrato, ou seja, a partir de quando o seu celular estará efetivamente protegido. Existem planos com carência zero e outros que só passam a valer depois de 30 dias.

Para quem vale a pena fazer seguro do celular?

Na avaliação dos nossos especialistas, você deve fazer um seguro para seu smartphone caso esse seja um aparelho de perfil intermediário a avançado ou, especialmente, um topo de linha; e seja um aparelho recém-adquirido, pago à vista ou de forma parcelada; e principalmente, se você trabalha fora, utiliza transporte público, caminha bastante pela rua e tem vida social mais agitada.

São casos em que vale a pena gastar um pouco mais para ter a tranquilidade de, caso algum acidente ou assalto acontecer, você estará protegido/a e poderá receber um aparelho igual ou o valor em dinheiro para comprar um novo celular, para seguir com sua rotina sem mais prejuízos.

Alguns cuidados para ter com seu celular no dia a dia

- Use capinha e película - Precisamos aceitar o uso de capinhas, que vão evitar danos na tela e no corpo quando o celular cair no chão. Procure uma case estilosa, mas que proteja todos os lados do smartphone. Existem muitos modelos com interior em tecido ou silicone, que protegem ainda mais o celular.

Aproveite para colocar uma película de proteção na tela, para evitar riscos, arranhões ou problemas mais graves no display. As películas de vidro são as mais resistentes.

- Não fique de bobeira - Não deixe o aparelho em cima da mesa de jantar ou do bar, para ninguém derramar bebida nele. Em restaurantes, bares, praça de alimentação de shopping, faculdade e outros espaços públicos, nunca deixe o aparelho à vista dando bobeira.

- Deixe o celular no bolso - Na rua, evite ficar com o celular na mão para não sofrer furto. Se vai pedir um táxi ou carro de aplicativo, faça isso dentro de um estabelecimento comercial ou antes de ir para a calçada.

Não ande com o smartphone no bolso de trás da calça ou em compartimentos de fácil acesso na mochila ou bolsa. Se vai para uma festa, um show ou um local com aglomeração de pessoas, invista em uma doleira, para manter o celular, cartões e documentos sempre perto do corpo.

Além do alto número de roubos e furtos de celulares, vemos também o aumento das tentativas de diversos tipos de golpes. Mas existem alguns recursos e hábitos para aumentar sua segurança. Leia mais aqui.