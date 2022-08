Semana Gamer da Amazon tem desconto em cadeiras gamer, notebook e mais

A Semana Gamer da Amazon é um evento de ofertas em homenagem ao Dia do Gamer, comemorado nesta segunda-feira (29). Os usuários conseguem encontrar descontos em diversos produtos da categoria, incluindo mouses, headsets, e notebooks de empresas como Redragon , Logitech , HyperX , Dell e Lenovo . As reduções podem chegar a mais de R$ 1 mil, como é o caso do notebook gamer Dell G15, com 512 GB em SSD, 8 GM de memória RAM e preço que passa de R$ 5 mil para R$ 3.800.

Já para quem busca por acessórios para completar o setup, o mouse Redragon Cobra cai de R$ 149 para R$ 110 e tem 12.400 DPI e iluminação RGB. Todas as promoções disponibilizadas ao longo do festival de ofertas podem ser conferidas diretamente na página dedicada ao evento. Na lista a seguir, o TechTudo separou alguns dos itens que ficarão com desconto até sexta-feira (2).

1 de 9 Semana Gamer da Amazon vai oferecer descontos em diversos produtos da categoria; redução de preços pode chegar a R$ 2 mil — Foto: Divulgação/Pexels (Ron Lach) Semana Gamer da Amazon vai oferecer descontos em diversos produtos da categoria; redução de preços pode chegar a R$ 2 mil — Foto: Divulgação/Pexels (Ron Lach)

Quer aprimorar o setup? Veja dicas no Fórum TechTudo

O mouse Cobra, da Redragon, vai estar mais barato durante o festival de ofertas. Ele terá redução de quase R$ 40 em seu preço original, passando a custar R$ 110. O modelo tem resolução ajustável de até 12.400 DPI e conta com oito botões programáveis para oferecer maior praticidade durante os jogos. Disponível na cor branca, o periférico também conta com detalhes em luzes de LED RBG por toda a sua extensão, que podem complementar o setup. As cores dos LEDs também são programáveis, e podem assumir até sete estilos diferentes de iluminação.

O design ergonômico da peça é ideal para destros e o sensor óptico do mouse é considerado um dos melhores do mundo. No site da Amazon, o modelo é avaliado com nota 4,8 de 5, e consumidores elogiam o custo-benefício da peça e o conforto proporcionando pelo mouse. Como pontos negativos, no entanto, criticam certa dureza ao apertar as teclas.

Prós: DPI ajustável e bom custo-benefício, principalmente durante o evento

DPI ajustável e bom custo-benefício, principalmente durante o evento Contras: segundo relatos de usuários, as teclas podem ser duras de apertar em um primeiro momento

2 de 9 Mouse Cobra, da Redragon, vai ter redução de R$ 40 em seu preço original — Foto: Divulgação/Redragon Mouse Cobra, da Redragon, vai ter redução de R$ 40 em seu preço original — Foto: Divulgação/Redragon

2. Logitech G G305 - de R$ 259 por R$ 198

Outra opção de mouse que vai estar mais barato durante o evento é o modelo G305, da Logitech. O periférico, que normalmente é visto por cifras a partir de R$ 259, vai ter redução de pouco mais de R$ 61 em seu preço original, passando a custar R$ 198 ao longo da campanha. O mouse é um modelo sem fio com 6 botões programáveis e resolução ajustável de até 12.000 DPI.

O sensor óptico do mouse possui precisão de 400 IPS e velocidade de resposta de 1 ms. A conexão é do tipo plug & play, e o modelo acompanha um receptor USB que precisa ser conectado ao PC. Ele requer uma pilha tipo AA para funcionar, que pode durar 250 horas de jogo contínuo ou até nove meses no modo economia de bateria. No site da Amazon, a opção é avaliada com nota 4,9 de 5. Consumidores que adquiriram o produto elogiam o conforto do periférico e destacam que ele possui boa velocidade de resposta, sem apresentar delays.

Prós: segundo relatos, o modelo é confortável para o uso diário e possui boa velocidade de resposta

segundo relatos, o modelo é confortável para o uso diário e possui boa velocidade de resposta Contras: preço mais alto em comparação com alguns modelos da mesma categoria

3 de 9 Logitech G305 oferece resolução de até 12.000 DPI — Foto: Divulgação/Logitech Logitech G305 oferece resolução de até 12.000 DPI — Foto: Divulgação/Logitech

Cadeiras gamer, como o modelo Mad Racer V6, da PCYes, também vão estar mais baratas durante o evento. O item, que custa normalmente R$ 849, vai ter redução de R$ 200 em seu preço original, passando a valer R$ 649 ao longo da semana de ofertas. A cadeira é confeccionada em espuma de alta densidade, traz estrutura em plástico PVC e revestimento em material sintético. Ela está disponível nas cores preta, vermelha, azul, verde e cinza.

O pistão a gás permite controlar a altura da peça em até 10 cm, e o modelo também conta com apoio para os braços revestidos, garantindo maior conforto. De acordo com a fabricante, a cadeira suporta até 120 kg. No site da Amazon, ela é avaliada com nota 4,3 de 5. Por lá, consumidores elogiam o conforto do modelo, mas criticam o pistão da peça. Segundo relatos, a cadeira desce sozinha, independente do peso do usuário.

Prós: a caseira é acolchoada com espuma de alta densidade e promete conforto mesmo após longas horas de uso

a caseira é acolchoada com espuma de alta densidade e promete conforto mesmo após longas horas de uso Contras: segundo relatos, o modelo pode apresentar problemas no pistão à gás, o que compromete o ajuste de altura

4 de 9 Mad Racer V6 conta com braços revestidos em espuma e vai ter redução de R$ 200 durante o evento de descontos — Foto: Divulgação/PCYes Mad Racer V6 conta com braços revestidos em espuma e vai ter redução de R$ 200 durante o evento de descontos — Foto: Divulgação/PCYes

Quem deseja adquirir um novo aparelho de som para aprimorar o setup pode aproveitar a promoção do sistema Z607, da Logitech, que vai estar R$ 225 mais barato durante o evento, podendo ser vista por cifras a partir de R$ 684. O modelo tem potência de 160 watts e possui compatibilidade com o sistema de som surround 5.1. Segundo a fabricante, as caixas de som podem reproduzir agudos nítidos e graves potentes.

Quanto à conexão, o modelo acompanha cabos P2 e RCA, e também é compatível com Bluetooth. Ela ainda pode reproduzir mídias de cartões SD e pen drives, além de rádio FM. No site da Amazon, a caixa de som é avaliada com nota geral 4,4 de 5, e consumidores destacam a qualidade de áudio das caixas como pontos positivos. Como pontos negativos, no entanto, salientam que os subwoofers não são tão potentes, e o modelo não é capaz de reproduzir graves muito fortes.

Prós: compatibilidade com som surround

compatibilidade com som surround Contras: segundo relatos, os subwoofers do modelo podem deixar a desejar

5 de 9 Logitech Z607 pode ser usada para um cômodo inteiro — Foto: Divulgação/Logitech Logitech Z607 pode ser usada para um cômodo inteiro — Foto: Divulgação/Logitech

Além do modelo Mad Racer V6, a cadeira gamer Mad Racer V8 Turbo, da PCYes, também vai estar com desconto durante o evento. A opção traz funcionalidades extras em comparação ao modelo descrito anteriormente, além de ter um design mais robusto e elegante. Ela é acolchoada em espuma moldada de densidade D45, que possui menor capacidade de deformação, e é revestida em material de poliéster. Durante a campanha, ela vai estar cerca de R$ 240 mais barata, podendo ser vista por cifras a partir de R$ 1.699.

O modelo possui apoio para os braços em tecnologia 4D, permitindo diversas regulagens. Ela também conta com ajuste de altura em até 10 cm, suporta 120 kg e acompanha almofadas extras para maior conforto. No site da Amazon, a cadeira é classificada com nota 4,4 de 5, e consumidores elogiam a qualidade do produto e conforto da peça. Apesar disso, alguns usuários relatam que o modelo pode apresentar rangidos e problemas no pistão à gás, impossibilitando a regulagem de altura.

Prós: revestimento em espuma de alta densidade, que deforma menos a cadeira e braços ajustáveis com tecnologia 4D

revestimento em espuma de alta densidade, que deforma menos a cadeira e braços ajustáveis com tecnologia 4D Contras: relatos de consumidores indicam que o modelo pode apresentar rangidos e problemas na regulagem de altura

6 de 9 A cadeira gamer PCYes Mad Racer V8 Turbo vai ter redução de R$ 200 durante a campanha da Amazon — Foto: Divulgação/PCYes A cadeira gamer PCYes Mad Racer V8 Turbo vai ter redução de R$ 200 durante a campanha da Amazon — Foto: Divulgação/PCYes

Quem está pensando em trocar o monitor pode aproveitar a semana de ofertas para conferir o modelo Zowie XL2411K, da BenQ, que vai estar R$ 150 mais barato. O monitor possui 24 polegadas e tem resolução Full HD de 1080p. A proteção de tela é de 16:9, e o modelo é equipado com tecnologias como Black eQualizer e Color Vibrance, que podem aumentar a visibilidade de cenas escuras e ajustar os tons das cores para facilitar a detecção de inimigos durante as partidas.

No site da Amazon, o monitor vai custar R$ 2.249 durante o evento, e é avaliado com nota 4,7 de 5. Por lá, usuários site adquiriram o produto elogiam a qualidade da imagem, configuração de cores e fluidez. Alguns consumidores, no entanto, informaram que que mostram dead pixel se formando na tela do monitor com apenas picas horas de uso da peça.

Prós: tecnologias de tratamentos de imagem que podem aprimorar a experiência dos jogos

tecnologias de tratamentos de imagem que podem aprimorar a experiência dos jogos Contas: relatos de usuários indicam que o modelo apresentou a formação de dead pixel em pouco tempo

7 de 9 Monitor BenQ Zowie XL2411K vai ter desconto de R$ 240 — Foto: Divulgação/BenQ Monitor BenQ Zowie XL2411K vai ter desconto de R$ 240 — Foto: Divulgação/BenQ

Quem estiver considerando trocar de notebook também pode aproveitar os descontos da Semana do Gamer na Amazon. O laptop gamer G15-i1000-D20P, da Dell, é um dos modelos que vai ficar mais barato durante o evento, com redução de R$ 1.200 em seu preço original - de R$ 5.000, ele vai valer R$ 3.800. O modelo é equipado com processador Intel Core i5 de 10ª geração, tem 8 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento SSD. A placa de vídeo Nvidia GTX 1650 é integrada, e o sistema operacional do notebook é Linux.

A fabricante garante bom desempenho gráfico e sistema térmico aprimorado, que deve agradar mesmo gamers mais exigentes. Quanto à tela, o modelo traz resolução Full HD em um painel de 15,6 polegadas. Já o teclado é retroiluminado, o que garante maior fluidez durante as partidas mesmo se elas acontecerem em ambientes mais escuros. No site da Amazon, o laptop foi avaliado com nota 4,9 de 5. Consumidores destacam que o modelo não esquenta e é uma boa opção para rodar jogos, já que não apresenta travamentos.

Prós: configurações mais avançadas e controle de temperatura

configurações mais avançadas e controle de temperatura Contras: o sistema operacional Linux pode ser um impeditivo para usuários que já estão acostumados a usar Windows

8 de 9 Dell G15 está com esconto na Semana gamer — Foto: Divulgação/Dell Dell G15 está com esconto na Semana gamer — Foto: Divulgação/Dell

Outro modelo de notebook que vai estar com preço mais em conta durante o festival de ofertas é o IdeaPad Gaming 3i, da Lenovo. Durante a campanha, o laptop, que normalmente custa R$ 4.949, vai estar com desconto de R$ 350, reduzindo seu preço final para R$ 4.599. O notebook é equipado com processador Intel Core i5 de 10ª geração, tem 8 GB de memória RAM, placa de vídeo dedicada Nvidia GTX 1650 com 4 GB e 256 GB no armazenamento em SSD.

O modelo é ideal para gamers que procuram um PC de alta performance. Ele vem com Windows 10 de fábrica, mas pode ser atualizado para a última versão do sistema operacional da Microsoft, o Windows 11. A tela tem 15,6 polegadas e resolução em Full HD, enquanto o teclado retroiluminado em LED azul pode complementar o setup. A fabricante promete mais de nove horas de autonomia na bateria. No site da Amazon, a opção é avaliada por consumidores com nota 4,7 de 5. Por lá, usuários elogiam o bom desempenho do modelo, mas criticam seu sistema de refrigeração.

Prós: bom custo-benefício e desempenho para jogos

bom custo-benefício e desempenho para jogos Contras: segundo relatos, o modelo pode esquentar ao rodar softwares mais pesados e acabar pendendo um pouco do desempenho

9 de 9 Lenovo Ideapad Gaming 3i é ideal para quem busca um notebook para jogos — Foto: Divulgação/Lenovo Lenovo Ideapad Gaming 3i é ideal para quem busca um notebook para jogos — Foto: Divulgação/Lenovo

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022