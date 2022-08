Será que a moda pega? Celular dobrável deve ficar com 1% do mercado

Um novo relatório realizado pela consultoria TrendForce prevê importante aumento na popularidade de celulares dobráveis – aqueles com telas OLED flexíveis. A expectativa apontada pela agência é de que smartphones do tipo correspondam a cerca de 1,1% do mercado global ainda em 2022. Uma das explicações apontadas para o resultado é a oferta crescente de novos produtos, além de melhorias tecnológicas que tornam a categoria cada vez mais atrativa para o público.

Para realizar a previsão de mercado, a TrendForce analisou o fornecimento dos dois tipos de dobráveis existentes no mercado: os que imitam flip phones com abertura vertical (como é o caso do Samsung Galaxy Z Flip 4) e os que possuem abertura horizontal para se transformarem em tablets, a exemplo do Galaxy Z Fold 4.

Aparelhos premium devem impulsionar os números

De acordo com a TrendForce, o surgimento de novos flagships dobráveis (ou seja, smartphones com recursos mais avançados) deve ser o fator responsável por aumentar a penetração no mercado para cerca de 1,1% em 2022. Para os anos seguintes, é esperado uma participação ainda maior, com projeção de 2,5% após 2024.

A firma também aponta que, com o aumento dessa fatia no mercado, surge também a oportunidade de preços competitivos que devem favorecer ainda mais a popularização desse tipo de smartphone, que tenderia a manter especificações mais avançadas.

Como são os dobráveis hoje?

Atualmente, o tamanho das telas flexíveis dos smartphones de abertura vertical varia de 6,5 a 7 polegadas. Já os dispositivos que dobram horizontalmente possuem de 7,5 a 8 polegadas, sendo comum a presença da taxa de atualização a 120 Hz – recurso que permite movimentos mais fluídos de imagem para consumo de jogos e filmes compatíveis com a tecnologia.

Marcas como Motorola, Xiaomi e Huawei produzem aparelhos nesse formato. Atualmente, a Samsung domina o mercado de celulares dobráveis. Em 2021, por exemplo, a gigante sul-coreana ficou com 88% do volume mundial de vendas de celulares dobráveis, principalmente por conta do Galaxy Z Flip 3 e do Galaxy Z Fold 3. De acordo com o relatório da empresa de pesquisa de mercado Omdia, o setor teve um aumento de 309% no período.

