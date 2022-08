Servidores de Call of Duty fora do ar? Jogadores não conseguem se conectar

Call of Duty está fora do ar nesta terça-feira (16). Segundo relatos no Twitter , os servidores do jogo caíram e jogadores não conseguem se conectar para jogar partidas online. É exibida também a mensagem: "você foi desconectado dos servidores de Call of Duty". O Status Server do Xbox indicou que COD: Modern Warfare está com problemas, pelo menos Warzone também foi atingido. Nas redes sociais, o perfil oficial da franquia publicou que está ciente da falha e está investigando o erro para corrigir o problema, mas não informou uma previsão.

Os primeiros relatos da falha no Brasil foram feitos por volta das 14h52 na plataforma Downdetector, que monitora serviços online. 96% dos erros compartilhados no site foram de problemas para se conectar aos servidores do jogo. O pico de reclamações aconteceu às 16h07, com 107 notificações na plataforma. No entanto, nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 10 mil pessoas registraram o problema no site.

No Twitter, usuários fazem relatos de que tentaram iniciar o jogo, mas não conseguiram se conectar ao servidor. No Brasil, os comentários são poucos, no entanto, nos EUA, muitos players reclamam da instabilidade dos servers da Activision. Alguns afirmam, inclusive, que o jogo já está fora do ar há três horas.