Shopee lança jogo que permite ganhar descontos no app; saiba usar

O novo jogo vai funcionar como uma espécie de quebra-cabeças, em que os usuários precisarão conectar letras para formar palavras e acumular moedas. Ele será disponibilizado na plataforma no próximo domingo (28). No Modo Clássico, não haverá limites de chances para adivinhar as palavras, enquanto no Desafio Diário o sistema muda.