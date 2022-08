Site Nota Carioca está fora do ar após ataque hacker; entenda

Dados do Google Trends , ferramenta que monitora pesquisas em tempo real, mostram que o interesse sobre o termo "nota carioca" começou a registrar aumento às 07h24 de hoje, tendo atingido seu ápice às 15h. O problema ainda persiste. Técnicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) estão trabalhando para resolver a situação, mas ainda não há previsão de reestabelecimento dos sistemas.

O ataque hacker impediu usuários do serviço de emitir notas fiscais. Sem saberem que a indisponibilidade no sistema ocorreu devido a uma ação criminosa, usuários cadastrados no Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços digitais, aproveitaram a seção de comentários da página para entender o que poderia estar acontecendo com o site Nota Carioca. "Estou tentando acessar o site do nota carioca e simplesmente não abre. Alguém mais com esse problema?", perguntou um usuário.