Sonic Frontiers ganha data de lançamento e trailer na Gamescom 2022

Sonic Frontiers , nova aventura do ouriço azul da Sega , finalmente confirmou sua data de lançamento durante a Opening Night Live da Gamescom : 8 de novembro de 2022. O evento, que aconteceu na tarde desta terça-feira (23) em Colônia, na Alemanha, também serviu de palco para um trailer de gameplay inédito que mostra o herói se aventurando em uma ilha desértica de Ares Island, que compõe as misteriosas Starfall Islands. O jogo está em desenvolvimento para PC, PlayStation 4 ( PS4 ), PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox One , Xbox Series X / S e Nintendo Switch e já está em pré-venda por R$ 299,90, com suporte a legendas em português do Brasil.

O Cyber Space de Sonic Frontiers transporta o jogador para fases que remetem aos clássicos da série — Foto: Divulgação/Sega

Um dos destaques do novo trailer é a revelação do antagonista de Sonic Frontiers, cuja aparência lembra uma criança. Essa misteriosa figura está por trás das máquinas e criaturas com as quais Sonic tem de lidar e provavelmente pelo aprisionamento de alguns dos seus amigos, como é o caso de Amy Rose e Tails. Em nota à imprensa, a Sega explica que, para lidar com a nova ameaça, será preciso dominar o poder de uma antiga civilização que foi atormentada por hordas robóticas.

Além das sessões em mundo aberto e que são o grande destaque de Sonic Frontiers, o jogo também traz fases mais lineares que remetem aos jogos clássicos da série no chamado Cyber Space. Entre as referências estão Green Hill Zone e Sky Sanctuary Zone. Elas são acessadas através de portais que podem ser descobertos durante a exploração e trazem desafios que prometem testar as habilidades dos jogadores. Haverá ainda quebra-cabeças para serem solucionados e até mesmo a possibilidade de pescar.

Sonic Frontiers traz um novo conceito de "zonas abertas" para a franquia, com mais liberdade para exploração — Foto: Divulgação/Sega

Além disso, o protagonista contará com uma árvore de habilidades que promete tornar os combates mais estratégicos e muito diferentes dos jogos anteriores, apresentando movimentos como esquivas, defesas, contra-ataques, combos e uma nova habilidade chamada Cyloop, que será útil para derrubar inimigos colossais como os das primeiras demonstrações de gameplay.

Por representar uma ruptura com os padrões da série e sinalizar o caminho dos próximos jogos do ouriço, Sonic Frontiers também promete ser um jogo mais longo, com algo entre 20 e 30 horas de duração, segundo o diretor Morio Kishimoto. As Esmeraldas do Caos também estarão no jogo, mas muitos detalhes sobre a história ainda seguem um mistério.

Sonic Frontiers está sendo desenvolvido pela Sonic Team e conta com o envolvimento de Sachiko Kawamura pela primeira vez como produtora. Antes, ela nos setores de arte e design em vários jogos da série, como Sonic Adventure 2 e Sonic Generations. Morio Kishimoto, que foi diretor do controverso Sonic Forces, retorna para reprisar seu cargo. Mais novidades sobre o game devem ser divulgadas nos próximos meses.