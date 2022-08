Spider-Man é segundo maior lançamento da Sony no PC, atrás de God of War

Spider-Man Remastered se tornou o segundo maior lançamento da Sony para PC na loja digital Steam , atrás apenas de outro título da empresa, God of War . O jogo desenvolvido pela Insomniac Games , anteriormente exclusivo do PlayStation 4 ( PS4 ) e PlayStation 5 ( PS5 ), chegou ao PC em 12 de agosto e já se tornou o mais vendido no Steam. Segundo o site SteamDB, portal que acompanha estatísticas da loja digital da Valve , o game teve um pico de 66.436 jogadores ativos em seu lançamento. O segundo colocado, de acordo com os dados divulgados, é o indie Cult of the Lamb, com pouco menos de 62 mil jogadores ativos.

Atualmente, a versão de PC de Spider Man está disponível pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store por R$ 249,90. Confira mais detalhes a seguir.

1 de 2 Marvel's Spider-Man Remastered foi o segundo maior lançamento da Sony no PC, atrás apenas de God of War — Foto: Reprodução/Steam Marvel's Spider-Man Remastered foi o segundo maior lançamento da Sony no PC, atrás apenas de God of War — Foto: Reprodução/Steam

👉 God of War Ragnarok vai sair para PS4? Veja no Fórum TecgTudo

Nos lançamentos anteriores, a Sony teve picos de 73.529 jogadores ativos com God of War, 56.557 com Horizon Zero Dawn e 27.450 com Days Gone, todos títulos que até então estavam disponíveis somente nos consoles PlayStation.

Vale ressaltar, ainda, que até o final do ano, usuários da plataforma também vão ter acesso ao mais recente game da franquia, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, que acompanha o herói Miles no lugar de Peter Parker com novos poderes e uma história própria. Ainda em 2022, a Sony também deve lançar para PC o pacote Uncharted: Legacy of Thieves Collection (Coleção Legado dos Ladrões), que inclui versões melhoradas de Uncharted 4: A Thief's End e Uncharted: The Lost Legacy.

2 de 2 Uncharted: Legacy of Thieves Collection também deve chegar aos PCs ainda em 2022 — Foto: Divulgação/Sony Uncharted: Legacy of Thieves Collection também deve chegar aos PCs ainda em 2022 — Foto: Divulgação/Sony

A conversão de Marvel's Spider-Man Remastered para PC foi elogiada pelos especialistas do site Digital Foundry, dedicado a análises técnicas de jogos. A versão para computador é baseada na remasterização do PS5 e inclui suporte a ray-tracing, taxa de quadros (FPS) sem limite, suporte a monitores ultrawide. Além disso, o porte traz compatibilidade com tecnologias como Nvidia DLSS para uma melhor performance e Nvidia DLAA, que oferece melhor qualidade de imagem.