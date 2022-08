Spider-Man e Two Point Campus são destaques nos lançamentos da semana

Marvel's Spider-Man Remastered e Two Point Campus são os destaques nos lançamentos desta semana. A aventura do Homem-Aranha, antes exclusiva dos consoles PlayStation ( PS4 e PS5 ), chega aos PCs junto ao game de administrar o campus de uma universidade. Os títulos ainda são acompanhados pela aguardada aventura de Cult of the Lamb, o simulador de fliperama Arcade Paradise, Rumbleverse, o novo Battle Royale da Epic Games e mais. Confira tudo sobre os lançamentos da semana, como suas datas, preços e plataformas onde estão disponíveis, a seguir.

1 de 7 Marvel's Spider-Man Remastered traz a aclamada aventura do Homem-Aranha antes exclusiva dos consoles PlayStation para o PC — Foto: Reprodução/Steam Marvel's Spider-Man Remastered traz a aclamada aventura do Homem-Aranha antes exclusiva dos consoles PlayStation para o PC — Foto: Reprodução/Steam

👉 Qual é o melhor game baseado em heróis da Marvel? Comente no Fórum do TechTudo

Marvel's Spider-Man Remastered - 12 de agosto - PC

Inicialmente exclusivo dos consoles PlayStation, a versão para PC de Marvel's Spider-Man será baseada no remaster do PS5, com visuais melhorados e todos os DLCs que compõem a história "A Cidade que Nunca Dorme". O jogo apresenta o herói aracnídeo em uma longa aventura que começa com a prisão de Wilson Fisk, o Rei do Crime. O vácuo de poder deixado pelo vilão faz com que vários novos inimigos surjam para tentar ocupar seu espaço – entre eles, o Sr. Negativo.

No game, os jogadores irão enfrentar vários vilões icônicos dos quadrinhos em novas versões enquanto tentam também equilibrar a rotina do Homem-Aranha com a vida pessoal de sua identidade secreta, Peter Parker. Marvel's Spider-Man Remastered está disponível para PC por R$ 249,90, através das lojas digitais Steam e Epic Games Store

2 de 7 A versão de Marvel's Spider Man para PC será baseada no remaster para PS5, incluindo nova versão gráfica do Peter Parker e as DLCs — Foto: Divulgação/Steam A versão de Marvel's Spider Man para PC será baseada no remaster para PS5, incluindo nova versão gráfica do Peter Parker e as DLCs — Foto: Divulgação/Steam

Two Point Campus - 9 de agosto - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW e PC

Neste novo simulador dos criadores de Two Point Hospital, jogadores poderão criar seu próprio campus de universidade construindo prédios, contratando professores e ministrando cursos. Vale ressaltar, no entanto, que estes não se tratam de graduações comuns, mas sim de aulas de como travar combates medievais como cavaleiro, como cozinhar tortas gigantes, dominar os mistérios da feitiçaria e outras loucuras com o humor típico do Two Point Studios.

Two Point Campus está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 199,50 e para Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch e PC pela loja digital Steam por R$ 199,95. O game também está incluso no Xbox Game Pass sem custos extras para assinantes.

3 de 7 Two Point Campus permite administrar o seu próprio campus de universidade com o mesmo nível de loucura e humor dos criadores de Two Point Hospital — Foto: Reprodução/Steam Two Point Campus permite administrar o seu próprio campus de universidade com o mesmo nível de loucura e humor dos criadores de Two Point Hospital — Foto: Reprodução/Steam

Cult of the Lamb - 11 de agosto - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW e PC

Crie sua própria religião e lidere um culto de fiéis no papel de um inocente cordeiro salvo por uma entidade misteriosa que exige adoração como compensação. Em um mundo gerado aleatoriamente, será preciso coletar recursos, erguer construções, enfrentar inimigos e recrutar fiéis para aumentar a força de seu culto e lidar com líderes adversários. Ao derrotá-los, é possível absorver seus poderes e garantir sua dominância como o único portador da Palavra em meio aos falsos profetas.

Cult of the Lamb está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 133,90, para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 92,45 e para Nintendo Switch e PC (via Steam e GOG) por R$ 64,95.

4 de 7 Em Cult of the Lamb, usuários tentam criar seu próprio culto ao coletar recursos, erguer construções, recrutar fiéis e lutar contra outros líderes — Foto: Reprodução/Steam Em Cult of the Lamb, usuários tentam criar seu próprio culto ao coletar recursos, erguer construções, recrutar fiéis e lutar contra outros líderes — Foto: Reprodução/Steam

Arcade Paradise - 11 de agosto - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW e PC

Transforme o negócio decadente em um glorioso fliperama em Arcade Paradise, um jogo que mistura simulação com clássicos minigames inspirados por décadas de jogos arcade. Jogadores controlam Ashley, que decide se arriscar ao transformar a lavanderia King Wash, propriedade de seu pai, no fliperama de seus sonhos. Para tal, é possível comprar mais de 35 máquinas arcades para instalar no estabelecimento e jogar os games disponíveis nelas, alguns com modos multiplayer cooperativos e competitivos para até quatro pessoas. Arcade Paradise está disponível no Nintendo Switch por R$ 99 e para PC (via Steam, Epic Games Store e GOG) por cerca de R$ 34.

5 de 7 Arcade Paradise traz o desafio de administrar seu próprio fliperama com a possibilidade de jogar os games comprados para o estabelecimento — Foto: Reprodução/Steam Arcade Paradise traz o desafio de administrar seu próprio fliperama com a possibilidade de jogar os games comprados para o estabelecimento — Foto: Reprodução/Steam

Rumbleverse - 11 de agosto - PS5, XBSX/S, PS4, XB e PC

O mais novo Battle Royale desenvolvido pela Iron Galaxy Studios e publicado pela Epic Games é focado no combate corpo a corpo entre 40 participantes, sem armas. Os personagens são cidadãos comuns da cidade de Grapital City, lançados em uma arena que constantemente diminui e força as batalhas até que só reste um sobrevivente. Durante as partidas, é possível obter poções que melhoram os status, conseguir revistas que ensinam golpes especiais e usar objetos como bastões de baseball e cadeiras como armas.

Rumbleverse está disponível gratuitamente para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC através da Epic Games Store.

6 de 7 Rumbleverse é o mais novo jogo Battle Royale distribuído pela Epic Games focado em lutas corpo a corpo — Foto: Reprodução/Epic Games Store Rumbleverse é o mais novo jogo Battle Royale distribuído pela Epic Games focado em lutas corpo a corpo — Foto: Reprodução/Epic Games Store

Tower of Fantasy - 10 de agosto - PC, And e iOS

Este novo RPG de mundo aberto desenvolvido pela Hotta Studio e distribuído pela Level Infinite traz uma experiência semelhante a de Genshin Impact, com um mundo pós-apocalíptico e visual no estilo de animação japonesa. O jogo conta a história de como a humanidade teve que deixar a Terra por falta de recursos e se mudar para Aida, um planeta habitável e exuberante, mas com algumas criaturas hostis pelo caminho. Tower of Fantasy está disponível gratuitamente para PC através das lojas digitais Steam e Epic Games Store e celulares Android e iPhone (iOS).