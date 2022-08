Spotify Car Thing é descontinuado antes mesmo de chegar ao Brasil

O Spotify relevou, na última quarta-feira (27), que descontinuou a produção do aparelho Spotify Car Thing , depois de apenas cinco meses desde o seu lançamento. Segundo o site TechCrunch, o produto foi descontinuado quando a empresa constatou uma queda "brutal" em suas receitas no último trimestre. O dispositivo que leva a música do streaming para dentro do carro do usuário nunca chegou a ser vendido no Brasil.

O Car Thing é um reprodutor de mídia com funções inteligentes e comando por voz. Ele é um tipo de rádio portátil com tela de quatro polegadas e focado no serviço de música do Spotify. Para operá-lo, o usuário deve ter uma assinatura Premium e um celular com o aplicativo instalado, para fazer o pareamento via Wi-Fi.

2 de 2 Spotify Car Thing é simples e funciona por Wi-Fi — Foto: Divulgação/Spotify Spotify Car Thing é simples e funciona por Wi-Fi — Foto: Divulgação/Spotify

De acordo com a resposta da empresa ao TechCrunch, quem já comprou o gadget poderá continuar usando normalmente. A desistência de continuar fabricando o hardware se dá pela pouca procura e pela falta de peças na cadeia de suprimentos.

Como lembrou o site 9to5Google, os carros atuais saem de fábrica com players de mídia integrados em seus painéis, com sistemas Android ou iOS. Assim, o Car Thing seria, portanto, algo redundante — e isso, segundo eles, também pode ter pesado na decisão de cancelamento do Spotify

As últimas unidades em estoque estão em liquidação nos Estados Unidos, custando US$ 49,90, ou cerca de R$ 258 pela conversão direta do dólar, sem os impostos. Na ocasião de seu lançamento, o pequeno aparelho custava US$ 89,99 (R$ 425).

Com informações de 9to5Google e TechCrunch

