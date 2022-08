Spotify dá repaginada no visual e ganha nova função; saiba mais

O Spotify anunciou, na última terça-feira (9), uma mudança na página inicial do serviço, que pretende melhorar a experiência dos usuários. Por isso, a partir de agora, o app terá a opção de ser dividido entre dois feeds: um voltado para "Música", com recomendações de faixas, álbuns e playlists; e o outro, para "Podcasts e Shows", que apresentará episódios de programas já acompanhados pelo usuário ou que estejam em alta no momento. Dessa forma, será mais fácil navegar entre os conteúdos e decidir o que ouvir. Veja, a seguir, tudo o que você precisa saber sobre a novidade.

A repaginação da home do aplicativo foi desenvolvida com o intuito de trazer mais facilidade para a navegação dos usuários. Isso porque, atualmente, a página inicial reúne todos os conteúdos do app em um único lugar - o que pode causar dificuldade para escolher algo para ouvir. Além disso, no formato ainda usado, pode ser difícil entender se as sugestões apresentadas são de playlists, álbuns, canções ou de episódios de podcasts, por exemplo, já que elas aparecem alternadas.

Nessa organização dos feeds novos, o de "Música" vai apresentar sugestões de canções, álbuns e playlists baseadas no gosto musical de cada pessoa. Ainda, a aba vai exibir novos botões para compartilhar, curtir e dar play nas músicas - o que pode proporcionar uma melhor interação com os conteúdos e com outros usuários da plataforma.

Já na seção de "Podcasts e Shows", será possível encontrar episódios de programas já acompanhados, bem como novas recomendações para escutar. Além disso, também será permitido ler descrições de episódios, salvar para escutar mais tarde e apertar no botão de "play" para começar a ouvir.

Caso queira voltar a usar a home no modo habitual, basta apertar no "X" para sair dos feeds individuais e voltar à exibição agrupada. Nesse sentido, vale dizer que os feeds foram criados não para reformular completamente a interface do app, mas sim para facilitar a organização e descoberta de conteúdos.

"O Spotify ajudará os ouvintes a percorrer facilmente o tipo de conteúdo que estão procurando naquele momento. A interface atualizada tornará a experiência mais personalizada, permitindo que os usuários se aprofundem ainda mais em suas recomendações", afirmou o serviço.

A mudança é mais uma dentre as novidades anunciadas recentemente pelo serviço de streaming, como a separação dos botões de "Play" e "Aleatorizar" (em inglês, Shuffle). As opções, disponibilizadas somente para usuários Premium, continuam localizadas no topo de álbuns de música e playlists.

