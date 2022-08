Starlink: preço da internet de Elon Musk cai pela metade no Brasil

A mensalidade da internet via satélite da Starlink fica mais barata a partir desta semana, de acordo com um comunicado enviado pela empresa de Elon Musk para os atuais clientes. A nova estratégia é justificada por “condições locais de mercado” e teria como objetivo dar mais “paridade no poder de compra” dos consumidores. A ação beneficia diversos mercados no mundo e o desconto varia de acordo com cada país, mas pode beirar os 50%, como ocorre no Brasil.

No país, a Starlink divulgou os preços oficiais do serviço no início de fevereiro deste ano. Os valores eram bem acima da média cobrada por provedores nacionais. A mensalidade foi anunciada no país por R$ 530. Com a recente baixa, o valor cai para R$ 230 –uma redução 56%. O valor dos equipamentos de instalação também diminuiu, passando de R$ 2.670 para R$ 2 mil.

Os clientes no México também receberam a redução tarifária. Por lá, o desconto foi de 52,17%. Na Alemanha e no Reino Unido, a baixa foi de cerca de 20%. Ainda não há certeza sobre reduções nos Estados Unidos, mas existem relatos de queda de preço em algumas localidades, enquanto outras não tiveram nenhum desconto.

As condições de acesso permanecem inalteradas. A banda larga via satélite proporciona até 1 Gb/s (Gigabit por segundo) de download graças aos satélites que sobrevoam em baixa órbita. O comunicado enviado pela Starlink afirma que “a redução de preços segue fatores de suas condições de mercado local e é destinado a refletir a paridade no poder de compra”.

Competição com outras operadoras via satélite no Brasil

A redução nos valores da Starlink deve fomentar a competitividade no mercado com outras operadoras que fornecem serviços para áreas remotas. No pacote básico, a internet de Elon Musk deve entregar de 50 Mb/s (Megabits por segundo) a 250 Mb/s de velocidade.

Os resultados são parecidos com os de pacotes populares de banda larga nas grandes cidades brasileiras e muito acima do que é oferecido por empresas via satélite concorrentes que entregam velocidades inferiores. A Hughesnet, por exemplo, cobra R$ 149 mensais no plano de 10 Mb/s, enquanto a Viasat tem pacote similar por R$ 199.

Com informações de Starlink e The Verge