Stream do Gaules ganha bot para rebater e diminuir comentários tóxicos

O streamer Alexandre "Gaules" Borba lançou, em parceria com o Sal de Fruta ENO, uma ferramenta chamada "Chatbot contra a Azia". A iniciativa tem como objetivo reduzir os comentários tóxicos no chat das suas transmissões na Twitch , deixando o ambiente mais saudável para fãs e seguidores. Assim, ao identificar uma mensagem negativa, o bot publica um alerta ao vivo na própria conversa, trazendo mensagens personalizadas que atendem diferentes situações.

A ferramenta mostrou resultados positivos ainda em julho, quando foi implementada, reduzindo em 20% as mensagens bloqueadas por conteúdo impróprio. Antes, as lives do Gaules tinham uma média de 15 blocks diários, número que caiu para 3 ainda nas primeiras semanas. Segundo o streamer, a ideia é reforçar a importância de manifestar opiniões com respeito, sem preconceitos e agressividade.

Sucesso na Twitch, Gaules tem uma grande audiência diária nas suas transmissões

A preocupação do streamer com comentários tóxicos em suas lives não é infundada. Segundo pesquisa divulgada pela organização estadunidense Anti-Defamation League (ADL) em março deste ano, 60% dos jogadores entre 13 e 17 anos já vivenciaram assédio em jogos online. Entre os usuários na faixa dos 18 aos 45 anos, o número sobe ainda mais: 83% dos entrevistados já passaram por situações do tipo. Por outro lado, a mesma pesquisa revelou que 99% dos entrevistados disseram ter visto alguma forma de comportamento social positivo em jogos online.

Nos últimos anos Gaules tornou-se um nome de peso dentro da Twitch. Ex-jogador de Counter-Strike, seu canal atualmente tem 3,6 milhões de seguidores, e segundo o site SullyGnome o brasileiro teve a segunda maior audiência de 2021. Com 165,447,708 horas assistidas, Gaules perdeu apenas para o ex-jogador de Overwatch e agora streamer Félix "xQc" Lengyel.

Gaules começou suas lives em 2017 como forma de lutar contra a depressão

Além disso, Gaules tem feito parcerias para transmitir em seu canal conteúdos como jogos da NBA, o GP do Brasil de Fórmula 1, e recentemente transmitiu o Six Berlin Major 2022 de Rainbow Six Siege (R6). O reconhecimento tem vindo na forma de premiações e indicações, entre elas o The Game Awards 2022.