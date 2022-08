Street Fighter 6 confirma novas personagens Kimberly e Juri; veja trailer

Kimberly é aluna de Guy, de Final Fight, e sucessora do estilo Bushinryu em Street Fighter 6 — Foto: Divulgação/Capcom

2 de 3 Kimberly é aluna de Guy, de Final Fight, e sucessora do estilo Bushinryu em Street Fighter 6 — Foto: Divulgação/Capcom

👉 Qual a melhor franquia: Mortal Kombat ou Street Fighter ? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Estreante na franquia, Kimberly é descrita como uma sucessora do estilo Bushinryu e é aluna de Guy, um dos protagonistas de Final Fight. Por esse motivo, ela segue um arquétipo de ninja, mas com grandes influências da cultura de rua. Além disso, Kimberly é entusiasta de música pop dos anos 80 e se destaca por sequências de alta velocidade, utilizando latas de spray durante as lutas.