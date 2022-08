Sumeru em Genshin Impact: veja lançamento e o que esperar da região

Sumeru, a quarta das sete grandes nações do RPG grátis da HoYoverse ( miHoYo ), chega ao Genshin Impact em 24 de agosto, como parte do lançamento da Versão 3.0 do jogo. A atualização promete um conteúdo massivo, com destaque para novos cenários para serem explorados, personagens inéditos como Tighnari, Collei e Dori e mais desdobramentos na história principal dos irmãos Viajantes. O Dendro, que é o último dos elementos básicos do jogo, finalmente fará sua estreia como mecânica de gameplay e promete diversificar ainda mais os combates e quebra-cabeças.

Por se tratar de uma atualização de larga escala, a Versão 3.0 é comparável ao lançamento de Inazuma, em julho do ano passado, e deve agitar a comunidade nos próximos meses. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz todos os detalhes sobre o lançamento e o que esperar de Sumeru em Genshin Impact.

Nova região de Genshin Impact, Sumeru é abundante em vegetação e traz novos biomas ao RPG

Lançamento

De acordo com a desenvolvedora, a Versão 3.0 de Genshin Impact, intitulada “O Alvorecer das Rosas”, estará disponível a partir de 24 de agosto no PC, PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5) e dispositivos Android e iPhone (iOS). Vale lembrar que o game oferece suporte a progressão cruzada e cross-play entre todas as plataformas.

A atualização incluirá novas otimizações e recursos para os jogadores, incluindo a possibilidade de tornar mais fáceis atividades como coletar madeira, cozinhar e pescar. Também serão adicionadas sombras coloridas com o objetivo de tornar os cenários mais vívidos.

História e inspirações

Sumeru é conhecida como a Terra da Sabedoria e é lar das maiores mentes estudiosas e da instituição de maior prestígio de Teyvat, a Akademiya -- atual entidade governante do Estado. Essa alcunha não é à toa, pois o conhecimento é gerenciado literalmente como um recurso nessas terras, graças a um sistema chamado Akasha. Os moradores de Sumeru valorizam tanto a racionalidade que sequer são capazes de sonhar.

Essa terra é representada pelo elemento Dendro, mas a sua Arconte está desaparecida há centenas de anos. De alguma forma, a sua consciência está conectada com uma árvore brilhante chamada Irminsul, cujas raízes podem ser vistas pelos jogadores em domínios do Abismo. Ela teria conexão direta com as chamadas Linhas Ley, que armazenam toda a cadeia de energia elemental e as memórias do mundo.

Na atualização, um grupo suspeito começou a agir na região recentemente e tudo indica que são os Mensageiros de Fatui -- um grupo de elite que está sob o comando da maléfica Arconte Cryo de Snezhnaya, Tsaritsa. Em vídeos de teaser, a HoYoverse dá a entender que eles têm Irminsul como alvo e isso deve desencadear muitos eventos perigosos.

As florestas tropicais de Sumeru, em Genshin Impact, traz novas criaturas e mecânicas de gameplay

Nas primeiras imagens de gameplay, Sumeru se apresenta como uma região abundante em vegetação e abarca pelo menos dois biomas principais: as densas florestas tropicais e os desertos. No entanto, os jogadores poderão explorar apenas as florestas e seus povoados nos arredores no lançamento da Versão 3.0, incluindo a capital. A temática busca inspiração em países do Oriente Médio.

Nas florestas, várias plantas e criaturas com características Dendro podem passar por transformações polimórficas se entrarem em contato com Hydro (água), Pyro (fogo) ou Electro (eletricidade). Em outras palavras, monstros podem mudar seus padrões de ataque sob efeito de certos elementos e alguns cogumelos, por exemplo, podem passar a servir de trampolins.

Os jogadores também podem esperar novas ameaças nessas áreas úmidas, como os novos chefes Terrogumelo Emplumado e Regisvine Electro, que devem garantir novos itens de ascensão para os personagens que estão a caminho do elenco.

Dendro

Genshin Impact tem, em sua mecânica de gameplay, as reações elementais como principal proposta. Para isso, os jogadores dispõem de sete elementos da natureza, que são distribuídos entre os personagens do game. O Dendro é o sétimo e último desses elementos, o que promete dar mais profundidade aos combates.

De acordo com a HoYoverse, em comunicado à imprensa, o Dendro pode desencadear três reações distintas se entrar em contato com Pyro, Hydro ou Electro: Queimaduras, Florescimento e Catalisação, respectivamente. No caso da interação com água, acontece o efeito de Florescimento, que gera núcleos elementais com potencial explosivo.

Em Sumeru, haverá cogumelos saltitantes que ativam ao entrarem em contato com Dendro

Se esses núcleos de Dendro entrarem em contato com Pyro ou Electro, dois novos efeitos acontecem: Germinação, aumentando o dano em área, e Superflorescimento, que transforma os núcleos em Projéteis Enraizadores que perseguem todos os inimigos próximos. Já a Catalisação, Dendro com Electro, é capaz de acelerar os alvos afetados e aumentar o dano sofrido do próximo ataque elemental.

Só pela descrição, dá para perceber que é complexo. Mas o interessante é que os jogadores de Genshin Impact terão novas mecânicas para experimentar e estudar, montando combinações cada vez mais poderosas com seus personagens e equipamentos.

Personagens e novos banners

Através do sistema de gacha de Genshin Impact, os jogadores poderão recrutar novos personagens que prometem ser centrais no desenvolvimento da história em Sumeru. O primeiro deles é um arqueiro cinco estrelas, proficiente em Dendro, chamado Tighnari. Ele é descrito como um jovem e amável pesquisador e Patrulheiro Florestal, capaz de desencadear dano elemental múltiplas vezes com suas flechas. Isso faz dele uma ótima opção para desencadear reações.

Já Collei é uma nova personagem quatro estrelas e pupila de Tighnari. Os jogadores terão a oportunidade de recrutá-la gratuitamente ao concluir o evento principal da nova atualização de Genshin Impact, chamado Escultura da Inocência. Ambos os personagens ficam disponíveis na primeira metade da atualização ao lado de Zonghli, com maiores taxas de drop.

Collei é uma nova personagem quatro estrelas de Genshin Impact que poderá ser recrutada gratuitamente

Já na segunda metade do banner, os jogadores serão capazes de recrutar Dori, uma nova personagem quatro estrelas proficiente em Electro e que é uma comerciante. Ela empunha um Espadão e é basicamente uma personagem de suporte, ja que é capaz de restaurar a vida e a energia de membros próximos com o seu Supremo. Dori se junta ao retorno de Ganyu e Sangonomiya Kokomi nas Orações de Evento.