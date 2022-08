Technos lança relógio do Flamengo com mostradores assinados por Zico; veja as funcionalidades

A Technos e o Flamengo trouxeram um presente especial para uma nação apaixonada, que se conecta e embala as conquistas do clube mais querido do Brasil. O novo Technos Connect Sports é um smartwatch com mostradores assinados por Zico, o maior ídolo Rubro-Negro, e chega para acompanhar os flamenguistas nos momentos mais empolgantes e eletrizantes, seja no Maracanã, na roda de amigos ou na rotina diária de trabalho. São mais de 20 mostradores oficiais do Flamengo para manter os rubro-negros ligados em todos os momentos do seu dia a dia — e as opções com Zico em destaque vêm completar essa galeria. É o primeiro smartwatch exclusivo de um time brasileiro, o que leva a equipe a mais uma conquista icônica em sua tradição centenária.