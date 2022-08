TFT set 7.5: veja novidades e data de lançamento do novo passe

O set 7.5 do TeamFight Tactics (TFT) , Reinos Inexplorados, chegará aos servidores no dia 8 de setembro durante o patch 12.17. A segunda parte das Terras Dracônicas trará elementos inéditos, entre eles novas arenas, unidades, cosméticos e recompensas ranqueadas. O campeão Lee Sin Chibi, que contará com um finalizador exclusivo, também fará sua estreia nos tabuleiros do game. Confira, nas próximas linhas, a listagem com todas as novidades da atualização intermediária do 'Auto Chess' da Riot Games .

Passe dos Reinos Inexplorados

Com a chegada do set 7.5, os jogadores poderão comprar um novo passe de batalha. Ao habilitar o Passe+ por 1295 de RP, você terá acesso à recompensas como a Pequena Lenda Guláxia Koi Majestosa e a arena de tier 3 Gruta do Spa Secreto. No entanto, o Espírito da Sauna será gratuito para todos que estiverem jogando.

Além das recompensas anteriores, o Passe+ também concederá quatro novos booms, ovos de Pequenas Lendas, emotes, Fragmentos Estelares e arenas exclusivas. Confira, a seguir, os prêmios completos do passe de batalha do set 7.5:

Espírito da Sauna

Pedra Saltitante (Boom)

Chutando o Balde (Boom)

Boia de Dragão (Boom)

Gêiser de Dragão (Boom)

Guláxia Koi Majestosa (Pequena Lenda exclusiva)

Fragmentos Estelares

Piscinas do Póguis (Arena Tier 1)

Refúgio de Umbra (Arena Tier 1)

Spa Ascendente de Ao Shin (Arena Tier 1)

Gruta do Spa Secreto (Arena Tier 3)

Emotes

Ovos de Pequenas Lendas

Novas unidades e mecânicas

A atualização intermediária trará novas unidades e mecânicas, mas também trocará peças antigas. Entre as novidades estão os dragões Swain (Tier 4), Nomsy (Tier 3), Zippy (Tier 3), Terra (Tier 5) e Sohm (Tier 4), que foi criado exclusivamente para o TFT. Essas unidades custarão 6, 7 e 8 de ouro nos tiers 3, 4 e 5, respectivamente.

Em relação às novas mecânicas, o game contará com os Dragões do Caos e da Ordem. O primeiro será responsável por conceder aos jogadores recursos como emblemas, itens do Ornn e espátulas. Já o segundo, que é similar ao antigo Dragão do Tesouro, disponibilizará itens radiantes na loja.

Novas Pequenas Lendas

Como o esperado, a atualização também trará Pequenas Lendas inéditas aos tabuleiros do TFT. Pingu Treinador de Dragões será o novo estrategista mítico, que terá 5% de chance de espólio nos baús Resort Aquático (390 RP). Já Bungo e Saltim poderão ser obtidos diretamente por 975 RP ou ao comprar os ovos Reinos Inexplorados, que custarão 490 RP.

Lee Sin Chibi

Os jogadores poderão comprar, por 1900 RP, o campeão Lee Sin em sua versão Chibi. Assim como o Yasuo no set 7, o personagem terá o seu próprio boom, que pode ser equipado em outros estrategistas também. Além do visual padrão, o Monge Cego contará com a skin Dracomante.

Lee Sin Dracomante Chibi pode ser obtido por meio dos ovos Reinos Inexplorados (490 RP), que terão o personagem como um espólio raro (2%). No entanto, o visual é garantido ao abrir o seu 37º ovo. Por fim, a skin é equipada com um finalizador exclusivo (ao eliminar um adversário, uma animação é exibida na tela).

Resort Aquático do Choncc

Uma nova arena de tier Mítico será adicionada ao jogo com a atualização do set 7.5. Assim como o Pingu Treinador de Dragões, esse cenário poderá ser obtido através dos baús Resort Aquático (390 RP), com 2% de chance de espólio. No entanto, no 60º baú o visual do mapa é garantido.

Entre as principais características da arena estão suas piscinas e fontes termais, além de uma área de pesca. Há também uma enorme tartaruga no lado direito, a qual interage com suas sequências de vitórias. Para finalizar, o azul é a cor que predomina no visual, combinando com a temática aquática da atualização intermediária.

Prêmios ranqueadas

A Riot liberou as novas recompensas das ranqueadas. Se você alcançou o Ouro, ou qualquer ranque superior, será presenteado com um emote inédito do Yasuo Dracomante. Há também premiações para os jogadores do modo Batalha Frenética: se você atingiu os tiers Azul, Roxo ou Frenético, receberá um emote da Pequena Lenda Póguis.