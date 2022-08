The Last of Us e Tartarugas Ninja são destaques nos lançamentos da semana

The Last of Us Parte 1 e Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection são os destaques entre os lançamentos dessa semana. O remake do aclamado game da Naughty Dog para o PS5 e a coletânea de clássicos jogos das Tartarugas Ninja não chegam sozinhos. Eles ainda são acompanhados por dois games de luta, Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle R e LEGO Brawls, Immortality, o novo jogo de mistério do criador de Her Story , o remake de Destroy All Humans! 2 e mais. Confira tudo sobre os lançamentos da semana, como suas datas, preços e plataformas onde estão disponíveis, a seguir.

1 de 9 The Last of Us Part 1 é o remake da jornada original de Joel e Ellie exclusivo para o PS5 — Foto: Reprodução/PlayStation Direct The Last of Us Part 1 é o remake da jornada original de Joel e Ellie exclusivo para o PS5 — Foto: Reprodução/PlayStation Direct

👉 The Last of Us 3: quando é o lançamento do jogo? Veja no Fórum TechTudo

The Last of Us Parte 1 - 2 de setembro - PS5

O remake do primeiro jogo da saga The Last of Us chega ao PlayStation 5 (PS5) com novos visuais, atualização na inteligência artificial dos inimigos e outras mudanças, como um sistema de bancadas para upgrade de armas inspirado em The Last of Us 2. No game, usuários controlam Joel, um contrabandista em um mundo pós-apocalíptico tomado por um fungo que transforma pessoas em estranhas criaturas. Ele precisa escoltar a jovem Ellie, que possui imunidade ao fungo, até um laboratório do outro lado dos Estados Unidos na esperança de criarem uma cura.

No PlayStation 5 (PS5), usuários terão a opção de jogar com gráficos 4K nativos a uma taxa de quadros a 30 FPS ou visuais em 4K dinâmico a 60 FPS com HDR. O game traz também suporte às funções hápticas e gatilhos adaptativos do DualSense, além de um modo foto melhorado, novos modos para speedrun e morte permanente para aqueles que queiram um desafio mais intenso. The Last of Us Parte 1 está disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 349,90.

2 de 9 Remake de The Last of Us Parte 1 traz visuais atualizados e outras melhorias no PS5 — Foto: Reprodução/PlayStation Remake de The Last of Us Parte 1 traz visuais atualizados e outras melhorias no PS5 — Foto: Reprodução/PlayStation

TMNT: The Cowabunga Collection - 30 de agosto - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW e PC

A coletânea de jogos das Tartarugas Ninja traz 13 títulos clássicos de várias plataformas dos heróis de casco. Todos os games receberam o recurso de salvar o progresso em qualquer ponto do jogo, além de rebobinar a ação para consertar erros e passar de partes difíceis. A lista completa de games inclui: TMNT de 1989 dos fliperamas, TMNT: Turtles in Time dos fliperamas e Super Nintendo, TMNT 1, 2 e 3 do Nintendo 8 Bits, TMNT: Tournament Fighters do Nintendo 8 Bits, Super Nintendo e Mega Drive, TMNT: The Hyperstone Heist do Mega Drive e TMNT 1, 2 e 3 do Game Boy.

3 de 9 Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection traz alguns dos melhores clássicos das Tartarugas Ninja nos videogames e fliperamas — Foto: Reprodução/Steam Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection traz alguns dos melhores clássicos das Tartarugas Ninja nos videogames e fliperamas — Foto: Reprodução/Steam

Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle R - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW e PC

Baseado no anime e mangá Jojo's Bizarre Adventure, o novo game de luta All Star Battle R é uma remasterização de um clássico do PlayStation 3 (PS3) com muitas novidades. O jogo traz um elenco de 50 personagens para se enfrentarem, entre eles os principais "Jojo's" como Jonathan Joestar, Jotaro Kujo e Jolyne Cujoh, além de vilões como Dio, outros usuários de Stands e os Homens do Pilar. A jogabilidade recebeu algumas adições, como a possibilidade de chamar um personagem para atacar como suporte e a defesa "Stylish Guard" que permite negar um golpe com o timing certo. O modo All-Star Battle traz combates inusitados entre diferentes personagens, incluindo diálogos inéditos entre eles.

Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle R está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 249,50, para Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e Nintendo Switch por R$ 229,90 e para PC pela loja digital Steam por R$ 199,90.

4 de 9 Jojo's Bizarre Adventure: All Star Battle R traz lutas inéditas entre os personagens do mangá e anime de diferentes arcos da história — Foto: Reprodução/Steam Jojo's Bizarre Adventure: All Star Battle R traz lutas inéditas entre os personagens do mangá e anime de diferentes arcos da história — Foto: Reprodução/Steam

LEGO Brawls - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW e PC

Anteriormente exclusivo do iPhone (iOS) pelo serviço de assinatura Apple Arcade, o jogo de luta LEGO Brawls chega agora também aos consoles. A jogabilidade segue os moldes de games como Super Smash Bros. Ultimate e MultiVersus, com batalhas de até 4 contra 4 pessoas com crossplay entre as diferentes plataformas.

Há uma grande variedade de modos, cada um com suas próprias regras, estágios e formas de obter a vitória. Os personagens e fases seguem vários temas da linha LEGO como Espaço, Velho Oeste, Medieval e até mesmo LEGO Ninjago e LEGO Jurassic World. O jogo está disponível para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 147,45 e para Nintendo Switch por R$ 195.

5 de 9 LEGO Brawls coloca as pequenas figuras de plástico para brigar com vários temas diferentes, entre eles Jurassic World e Ninjago — Foto: Reprodução/Steam LEGO Brawls coloca as pequenas figuras de plástico para brigar com vários temas diferentes, entre eles Jurassic World e Ninjago — Foto: Reprodução/Steam

Immortality - 30 de agosto - XBSX/S e PC

O mais novo jogo do criador de Her Story, Sam Barlow, segue os mesmos moldes de filme interativo com atores reais de seus títulos anteriores com uma nova história sobre o desaparecimento de uma atriz. Jogadores tentarão desvendar o mistério de Marissa Marcel, uma promissora estrela de cinema que sumiu junto de três filmes nunca lançados: Ambrosio, Minsky e Two of Everything. A investigação permitirá encontrar partes das películas e também cenas de bastidores para tentar descobrir o que aconteceu e recuperar as obras.

6 de 9 Immortality é o mais novo game com filmes interativos e atores reais do criador de Her Story — Foto: Reprodução/Steam Immortality é o mais novo game com filmes interativos e atores reais do criador de Her Story — Foto: Reprodução/Steam

Destroy All Humans! 2 - Reprobed - 30 de agosto - PS5, XBSX/S e PC

Neste remake do game de mundo aberto da THQ, os jogadores controlam novamente Crypto (ou um clone bastante próximo, pelo menos), enquanto tentam dominar a Terra para o império Furon. O jogo se passa nos anos 1960, uma década após o original, e coloca o soldado alienígena para enfrentar o serviço secreto russo da KGB e a ameaça dos Blisks, outra raça extraterrestre que acreditava-se estar extinta. A seu favor, o jogador terá várias armas e seu disco voador, que pode abduzir pessoas para usar seu DNA de forma a fortalecer Crypto. Há ainda suporte a multiplayer cooperativo em tela dividida.

Destroy All Humans! 2 - Reprobed está disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 199,50, para Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 184,95 e para PC pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store por R$ 75.

7 de 9 Destroy All Humans! 2 - Reprobed traz Crypto de volta em uma nova aventura pela dominação da Terra — Foto: Reprodução/Steam Destroy All Humans! 2 - Reprobed traz Crypto de volta em uma nova aventura pela dominação da Terra — Foto: Reprodução/Steam

Tinykin - 30 de agosto - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW e PC

Neste jogo de aventura e plataforma que lembra Pikmin 3, os usuários controlam um cientista chamado Milo em busca da Terra, mas tem uma surpresa em sua chegada. O personagem é muito pequeno – do tamanho de um inseto – e precisará usar criaturas chamadas Tinykins para progredir em sua jornada. Por algum motivo, todas as pessoas desapareceram e o tempo está congelado em 1991. Com a ajuda dos Tinykins, ele tentará resolver esse mistério e coletar peças para criar uma máquina para voltar para casa. O game está disponível para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 92,45 e para Nintendo Switch por R$ 129,99.

8 de 9 Tinykin traz Milo e dezenas das criaturinhas que dão nome ao jogo em uma aventura para desvendar um mistério e voltar para casa — Foto: Reprodução/Steam Tinykin traz Milo e dezenas das criaturinhas que dão nome ao jogo em uma aventura para desvendar um mistério e voltar para casa — Foto: Reprodução/Steam

Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness - 2 de setembro - PS4, SW e PC

Baseado na série de mangás e anime Made in Abyss, o jogo traz o mundo da animação como uma aventura 3D estrelanda por Riko e seus amigos. Os jogadores poderão explorar o misterioso abismo em busca de respostas e artefatos de civilizações antigas, mas terão que tomar cuidado com a maldição que assola aqueles que se aprofundam demais.

Haverá dois modo no game: um que segue os eventos do mangá e outro que apresenta uma história original, criada sob supervisão do autor da série, Akihito Tsukushi. Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness está disponível para PlayStation 4 (PS4) e Nintendo Switch por a partir de R$ 299.

9 de 9 Em Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness jogadores poderão escolher entre seguir a história do anime ou trilhar seu próprio caminho — Foto: Reprodução/Steam Em Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness jogadores poderão escolher entre seguir a história do anime ou trilhar seu próprio caminho — Foto: Reprodução/Steam