The Lords of Fallen é o novo jogo da franquia anunciado na Gamescom 2022

The Lords of Fallen foi anunciado nesta terça-feira (23) na Gamescom 2022 como um reboot de Lords of Fallen, game lançado em 2014. Assim como o jogo original, o título seguirá com seu estilo soulslike de RPG de ação e com a trama focada no gênero de fantasia sombria. O jogo tem como responsável o estúdio HexWorks e está sendo desenvolvido com a Unreal Engine 5. Também foi confirmado que o reboot estará disponível para as plataformas PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/ S e PC, mas ainda não conta com data de lançamento definida.