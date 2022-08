Tier list de MultiVersus: os 5 melhores personagens para curtir o beta

Multiversus é um jogo de luta em plataforma da Warner Bros. com versões disponíveis para PlayStation ( PS4 e PS5 ), Xbox One , Xbox Series X / S e PC. O game está na fase beta de testes, disponível para jogadores desde julho de 2022. Multiversus tem como proposta promover um grande crossover, ou seja, um encontro entre personagens de universos distintos, misturando heróis e vilões de filmes, seriados e desenhos animados. Figuras como Batman, Arlequina, Arya Stark e Taz compõem o elenco – e alguns deles são considerados melhores do que os outros para os combates.

Pensando nisso, o TechTudo preparou uma tier list com os principais e mais poderosos personagens de Multiversus, para se dar bem no combate e curtir a versão beta do game. A organização foi feita a partir de diversas partidas realizadas no jogo e não deve ser seguida à risca. Aqui, os critérios adotados foram combate, equilíbrio, facilidade de controle de cada lutador para novatos e experientes, além de possibilidades de ataques poderosos.

2 de 7 Multiversus tem personagens de todos os tipos mas alguns são mais indicados que os outros — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games Multiversus tem personagens de todos os tipos mas alguns são mais indicados que os outros — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games

👉 MultiVersus: quais são os requisitos mínimos para download? Tire as dúvidas no Fórum TechTudo

Vale lembrar ainda que, com atualizações constantes, a ordem de vários personagens podem mudar ao longo dos meses. Além disso, neste caso, a tier list está organizada entre as letras S, A, B, C e D, sendo “S” o personagem considerado o melhor entre os melhores – seguido pelos outros, em ordem decrescente.

Tier S – Taz

Taz, também conhecido como o clássico “Tazmania”, é um dos personagens mais tradicionais dos desenhos Looney Tunes, da Warner Bros. O diabo da Tasmânia apresenta um comportamento agressivo e cômico, passando por todos os cenários com devastação, ao girar seu corpo como um redemoinho. Dentro do jogo, isso não é nada diferente, já que o personagem carrega todas as características originais.

3 de 7 Taz é capaz de detonar adversários com eficiência em Multiversus — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Taz é capaz de detonar adversários com eficiência em Multiversus — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Taz é ideal para quem quer começar a jogar Multiversus, do tipo pugilista, ainda que possa não parecer. Ele tem ataques equilibrados e variados, com estilo agressivo, golpes que atingem de perto e de longe com a mesma eficiência. Além de ter investidas diretas que transformam inimigos, ele também tem uma habilidade passiva que faz com que se cure automaticamente, de tempos em tempos, o que é uma arma poderosa no jogo. Seu maior problema é a baixa velocidade, porém.

Antes da produção deste texto, Taz chegou a receber uma atualização que reduzia seus poderes e o deixava mais equilibrado em relação a outros personagens, mas ele ainda é o mais indicado para começar. Para além do Looney Tune em nossa opinião, o rank S também conta com Superman e Finn.

Tier A – Arlequina

Antiga vilã do Batman e hoje transformada em heroína, a Arlequina já foi namorada do Coringa, mas conquistou sua independência ao longo dos anos, libertando-se da opressão do Palhaço do Crime. Hoje ela conta com desenho próprio e é uma das personagens mais populares da DC Comics, graças ao seu carisma. Obviamente, ela também é muito valorizada em Multiversus.

4 de 7 Arlequina é ágil e poderosa em Multiversus, além de ser uma ótima combatente — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Arlequina é ágil e poderosa em Multiversus, além de ser uma ótima combatente — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Arlequina faz o estilo assassino. Ela é agressiva, mas também ágil. Isso a diferencia bastante de Taz, já que o diabo da Tasmânia é um pouco mais lento, ainda que superequilibrado. Mesmo assim, a palhaça faz um bom trabalho na hora de acertar inimigos com velocidade, graças à sua marreta capaz de lançar oponentes longe e vencer partidas com certa eficácia.

Arlequina também é uma ótima personagem para combos, ou seja, a combinação de golpes que faz com que a sensibilidade de oponentes aumente, facilitando o ato lançá-los para longe do cenário. Seu grande problema é ter mais possibilidade de ser atacada e derrubada com facilidade, por ser uma lutadora leve e com pouca fixação no chão. Outras opções de personagens no nosso rank A são Pernalonga, Mulher-Maravilha e Lebron James.

Tier B – Salsicha

O eterno companheiro do cachorro Scooby-Doo, Salsicha foi inserido em Multiversus quase que como um meme. Claro, sua popularidade e jeito engraçado também ajudaram, mas as diversas montagens que correram a Internet sobre ter o “detetive” em um game de luta, antes mesmo de termos a revelação do jogo, ajudou na inserção.

5 de 7 Salsicha pode ser considerado o personagem mais "médio" de todos em Multiversus — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Salsicha pode ser considerado o personagem mais "médio" de todos em Multiversus — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

E valeu a pena, pois Salsicha é um dos personagens mais “médios” para jogar Multiversus. Isso não é um demérito, muito pelo contrário – ainda que Taz seja um acerto para começar a jogar e Arlequina uma opção intermediária, Salsicha é aquele tipo de lutador equilibrado em absolutamente tudo.

Ele tem ataques de perto, de longe, recuperação rápida, agilidade na medida certa, capacidade de salvar amigos e também dura um tempo relativamente bom em combate. Não é por acaso que ele está posicionado no “meio” da lista de lutadores, já que é o mais “médio” de todos. No bom sentido. Além dele, a categoria ainda conta com Jake e Arya Stark, de acordo com nossos critérios.

Tier C – Batman

O Batman certamente dispensa apresentações. O herói que também veio dos quadrinhos DC Comics é um dos mais populares de todos os tempos, colecionando uma dezena de adaptações para outras mídias entre games, filmes, séries e desenhos. O Homem-Morcego, que atua como detetive em Gotham City e limpa as ruas dos bandidos, está no game como um personagem duro de dominar, mas recompensador, uma vez que isso é feito.

6 de 7 A versão Multiversus de Batman é cheia de tecnologia e ataques variados — Foto: Reprodução/Felipe Vinha A versão Multiversus de Batman é cheia de tecnologia e ataques variados — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Como esperado, Batman dentro do jogo também faz uso de diversos de seus apetrechos tecnológicos. Ele pode lançar bombas para atordoar oponentes e projéteis que podem atingir de longe, seja quem estiver no ar ou no chão. O herói usa ainda seu gancho para locomoção rápida e, além de tudo isso, é forte e resistente.

Batman, contudo, pode ser difícil de dominar justamente por ter tantas opções de ataque, defesa e até fuga. Ainda assim, é um personagem indicado para quem quiser tentar a sorte e ter algumas vitórias relevantes em Multiversus. Outros que fazem parte do nosso rank C são Cachorrena (Raindog), Velma e Garnet.

Tier D – Gigante de Ferro

O Gigante de Ferro é um personagem tradicional de uma animação cinematográfica lançada pela Warner em 1999. Ele é um gigantesco robô que usa alguns ataques tecnológicos, pode voar e também lançar mísseis.

7 de 7 Em Multiversus, o Gigante de Ferro pode ser problemático sozinho, mas é ótimo suporte tanque — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Em Multiversus, o Gigante de Ferro pode ser problemático sozinho, mas é ótimo suporte tanque — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

A inclusão do Gigante de Ferro em uma Tier List de Multiversus pode ser polêmica. Acontece que muita gente não gosta do lutador por dois motivos: ele é lento e grande, o que o torna um alvo fácil para os oponentes. Mas o personagem também pode recompensar quem planeja usar seus ataques poderosos para derrubar outros com facilidade.

O grande problema é que o Gigante de Ferro não funciona sozinho. Em modos de um contra um, por exemplo, ele se torna um péssimo personagem. Mas seu estilo tanque é ideal para acompanhar lutadores mais ágeis como aliado, tornando-o um ótimo para Arlequina, por exemplo, ou até para Taz. Junto ao Gigante de Ferro, Tom e Jerry integram nosso rank D.