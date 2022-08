TikTok ganha filtro que transforma textos em imagens com IA; saiba usar

O TikTok lançou o efeito "AI greenscreen", que utiliza inteligência artificial para criar ilustrações com base em um simples comando de texto. Com isso, basta digitar exatamente o que quiser que apareça na arte e esperar que a plataforma desenvolva o desenho. Depois de pronta, a imagem criada pode servir como plano de fundo para o clipe, de maneira similar ao filtro de tela verde. A novidade virou trend no app de vídeos curtos para celulares Android e iPhone (iOS), e a tag #aigreenscreen já conta com mais 27 milhões de visualizações. Veja, a seguir, como funciona efeito de desenho do TikTok.