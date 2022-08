É fake que título de eleitor com QR Code L13 transfere votos para Lula

Uma mensagem de áudio que circula no WhatsApp e outras redes sociais afirma que os novos títulos de eleitor vêm com um "QR Code L13", que transferiria automaticamente os votos do cidadão para Luis Inácio Lula da Silva, candidato à Presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores (PT). A informação, no entanto, é falsa, e tem o objetivo de deslegitimar a idoneidade do processo eleitoral. Para isso, o falso rumor afirma, entre outras coisas, que o Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ) promoveu a campanha de incentivo a tirar o título de eleitor apenas para favorecer o presidenciável do PT. A mensagem ainda incentiva as pessoas a denunciar a suposta fraude ao Ministério Público.

O boato busca confundir os eleitores misturando informações enganosas e verdadeiras, uma vez que o aplicativo e-Título, versão digital do documento, de fato apresenta um QR Code. Este, porém, serve apenas para consulta de informações do eleitor e emissão das certidões de quitação eleitoral e de crimes eleitorais. Vale ressaltar que as urnas eletrônicas computam o voto após a inserção do número do candidato, e não a partir da leitura de códigos. A seguir, veja o que diz a mensagem, por que ela é falsa e como funciona a tecnologia do e-Título.

1 de 3 Áudio falso que circula no WhatsApp afirma que novos títulos de eleitor vêm com QR Code "L13"; entenda rumor — Foto: Letícia Rosa/TechTudo Áudio falso que circula no WhatsApp afirma que novos títulos de eleitor vêm com QR Code "L13"; entenda rumor — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

Dados do Google Trends, plataforma que monitora pesquisas em tempo real, mostram que os assuntos "eleitor", "código QR", "Tribunal Superior Eleitoral" e "Lula" estão entre os 10 assuntos mais pesquisados desta quarta-feira (17). Também segundo a ferramenta, as buscas pelas palavras-chave "título de eleitor com QR Code" e "L13" registraram aumento repentino nos últimos 7 dias, o que indica que os usuários estão recorrendo ao Google para verificar a autenticidade da informação.

O que diz a mensagem sobre os títulos de eleitor com QR Code L13

Na mensagem de áudio que circula no WhatsApp, uma mulher afirma que os cidadãos que tiraram ou transferiram o título de eleitor neste ano receberam um papel com um QR Code que deveria ser apresentado no ato da votação. Neste código, diz a narradora, haveria a inscrição "Lula 13". "É aí que tá o golpe: na hora que for passar lá na hora da votação, já sai o número do Lula", afirma o áudio fake. Em alguns casos, a mensagem vem acompanhada de uma imagem que exibe o suposto QR Code.

2 de 3 Imagem manipulada mostra falso comprovante de título de eleitor com QR Code L13 — Foto: Reprodução/Twitter Imagem manipulada mostra falso comprovante de título de eleitor com QR Code L13 — Foto: Reprodução/Twitter

Em seguida, a narradora descredibiliza a campanha do TSE que incentivou os jovens a tirar o título de eleitor. "Por isso que eles estavam incentivando todos os jovens a fazer, tirar título, todo mundo tirar título depois dos 16 anos. Olha a quantidade de jovem que tirou o título novo! E todos os novos já saem com o QR Code de número 13, L13, Lula 13", diz a mensagem falsa, que ainda incentiva os eleitores a denunciar a suposta fraude ao Ministério Público.

Rumor sobre transferência de votos é fake

O áudio mistura diversas informações com o objetivo de confundir o cidadão que desconhece o funcionamento do sistema eleitoral. O aplicativo e-Título, versão digital do título de eleitor, apresenta, sim, um QR Code. O código, porém, serve apenas para fins de validação das informações vinculadas ao documento.

3 de 3 App e-Título exibe QR Code para validação de informações — Foto: Reprodução/Marvin Costa App e-Título exibe QR Code para validação de informações — Foto: Reprodução/Marvin Costa

De acordo com o TSE, os códigos do sistema de autenticação dos títulos de eleitor são gerados de forma totalmente aleatória. Logo, a Justiça Eleitoral não pode interferir nos números e letras que o compõem — o que já impossibilita a existência de um código com a inscrição "L13".

Além disso, os códigos do sistema de autenticação não têm relação com o processo de votação. Para votar, o eleitor precisa apenas apresentar um documento com foto ou o título de eleitor — seja na versão física ou no aplicativo e-Título — e informar o número do candidato na urna eletrônica. Não é necessário apresentar papel algum.

"A ferramenta serve para confirmar a autenticidade dos documentos emitidos por meio do portal do TSE e foi criada com o objetivo de facilitar o acesso do eleitorado aos serviços da Justiça Eleitoral", esclareceu o TSE em nota. "O Tribunal, portanto, desmente a alegação de que faria uso do sistema para manifestar qualquer posicionamento político-partidário e/ou passar mensagens subliminares às eleitoras e eleitores."

Como denunciar fake news sobre as Eleições 2022

Ao se deparar com notícias falsas descontextualizadas ou manipuladas sobre o processo eleitoral brasileiro, reporte o conteúdo ao TSE por meio da ferramenta Sistema de Alerta (tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/sistema-de-alerta).

Se você recebeu o conteúdo via WhatsApp, pode também fazer a denúncia direto pelo aplicativo. Para isso, pressione e segure a mensagem até aparecer o menu superior. Em seguida, toque nos três pontinhos e selecione "Denunciar". Além disso, também é importante avisar à pessoa que encaminhou a mensagem que a informação é mentirosa ou enganosa.

Aplicativos como Telegram, Twitter e Facebook também possuem recursos para reportar desinformação.

Com informações de TSE (1, 2)

