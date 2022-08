Tower of Fantasy: veja gameplay e requisitos do rival de Genshin Impact

Tower of Fantasy é um novo MMORPG gratuito de mundo aberto que promete rivalizar com o popular Genshin Impact . Desenvolvido pela Hotta Studio e distribuído pela Level Infinite, o jogo conta a história de um mundo pós-apocalíptico devastado por uma nova fonte de energia chamada Omnium e dos conflitos gerados por ela. Tower of Fantasy será lançado gratuitamente nesta quarta-feira (10) para Android e iPhone ( iOS ), além de contar com versões para PC através das lojas digitais Steam e Epic Games Store .

Para quem quiser se aventurar pelo jogo, há, ainda, a possibilidade de fazer um pré-registro no site oficial (https://www.toweroffantasy-global.com/) que concede recompensas exclusivas. Confira, a seguir, mais detalhes sobre o game.

O que é Tower of Fantasy?

O game é uma ficção científica com visual inspirado por animação japonesa. O jogo narra a história da humanidade no distante futuro de 2316, após ter saído da Terra por falta de recursos e ter chegado a um novo planeta chamado Aida. Nesse novo ambiente, a raça humana rapidamente evoluiu sob a influência de uma nova fonte de energia, o Omnium, extraído do cometa Mara, que foi preso à Aida como uma lua artificial. No entanto, o recurso saiu do controle e destruiu praticamente toda a civilização, deixando para trás um mundo pós-apocalíptico de pessoas com super poderes e criaturas mutantes.

Neste mundo, o jogador se vê em meio ao conflito de três facções: os Hykros, que desejam dominar o poder do Omnium e reconstruir a civilização; os Heirs of Aida (Herdeiros de Aida) que acham que a raça humana deve parar de usar o Omnium e destruir a torre que prende o cometa Mara ao planeta; e os Hyenas, apenas um grupo de bandidos que saqueia os mais fracos que encontram pelo caminho.

A gameplay

No game, será possível criar seu próprio personagem através de um profundo sistema de personalização e, depois, se aventurar ao lado dos demais personagens. Além disso, eles são capazes de usar uma tecnologia militar movida a Omnium chamada Simulacrum para se transformar em guerreiros de elite, o que que garante melhores habilidades de combate.

Diferente de Genshim Impact, onde o foco são os personagens, em Tower of Fantasy, o destaque está nas armas. Cada equipamento poderá ter seu nível aumentado, chips adicionados e sua força poderá ser melhorada com o sacrifício de duplicatas. Assim como em seu concorrente, há um sistema de "Gacha", no qual o jogador pode tentar a sorte para ganhar recursos mais potentes. Seu personagem pode carregar três armas, como espadas, foices, lanças, arcos e armas de fogo, e trocar entre elas durante combos.

No lançamento, haverá seis áreas para explorar -- desde uma ilha flutuante até campos abertos e áreas cobertas por neve. Vale ressaltar que esses locais também poderão ser atravessados com mochilas a jato, motos, criaturas robô e outros tipos de veículos e montarias. O jogo possui elementos de MMO, como um mundo compartilhado entre várias pessoas, além da possibilidade de criar grupos para explorar, completar missões juntos e enfrentar chefes. Haverá também uma arena PvP (Jogador vs. Jogador) em que os usuários poderão enfrentar adversários de seu nível.

Requisitos mínimos

Requisitos mínimos de Tower of Fantasy para PC Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: Windows 7 ou 8 (64 Bits) Windows 10 (64 Bits) Processador: Intel Core i5 ou equivalente Intel Core i7 Memória RAM: 8 GB 16 GB Placa de vídeo: Geforce GT 1030 Geforce GTX 1060 6 GB DirectX: 11 12 Rede: Conexão de banda larga Conexão de banda larga Armazenamento: 25 GB de espaço disponível 30 GB de espaço disponível

Requisitos mínimos de Tower of Fantasy para Android Requisitos mínimos Configuração recomendada Processador: Kirin 710, Snapdragon 660 Kirin 980 / 985 / 990 / 9000, Snapdragon 855 / 865 / 870 / 888, Dimensity 800 / 1000

Requisitos mínimos de Tower of Fantasy para iPhone (iOS) Requisitos mínimos Configuração recomendada Modelos: iPhone 7 iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone SE 2ª geração, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone XR, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini