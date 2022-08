Treinamento para mesários está disponível no app do TSE; saiba acessar

Mesários convocados para as Eleições Gerais de 2022 podem iniciar o treinamento virtual desenvolvido pela Justiça Eleitoral através do app Mesário, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). A plataforma reúne todas as informações necessárias aos cidadãos que auxiliarão no pleito, com primeiro turno previsto para o dia 2 de outubro. Para usar o aplicativo, o usuário precisa se identificar a partir do número do título de eleitor, e apenas indivíduos nomeados para a função vão poder acessar o serviço. Veja, a seguir, como funciona o app Mesário.