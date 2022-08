Trono gamer? Youtuber transforma vaso sanitário em um PC para jogos

O youtuber Basically Homeless montou um PC gamer no vaso sanitário de casa, capaz de rodar Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) . Em seu vídeo, o influenciador cita que o principal desafio foi justamente separar o sistema de água do computador em si, pois, sim, trata-se de uma privada totalmente funcional em sua tarefa básica.

O "Toilet PC" possui um processador Intel Core i7-12700 e é equipado com uma placa de vídeo GeForce RTX 3060 da Nvidia. O projeto é um PC totalmente funcional, com as preocupações necessárias de refrigeração e alimentação elétrica correta. No vídeo de divulgação, o youtuber mostra o dia a dia do processo de construção deste inusitado computador.

2 de 2 Vaso sanitário vira um PC Gamer, mas sem "esquecer" a sua tarefa fundamental — Foto: Reprodução/Eurogamer Vaso sanitário vira um PC Gamer, mas sem "esquecer" a sua tarefa fundamental — Foto: Reprodução/Eurogamer

Para manter a parte hidráulica separada do resto do PC, Homeless criou uma parede de acrílico que separa as duas metades, e isolou os espaços com cola de silicone, a mesma usada em construção. Após o corte na cerâmica para a visão interna, a instalação das luzes RGB e a verificação do fluxo de ar, com a instalação de apenas um fan, a máquina estava pronta para uso.

No vídeo em questão, depois do projeto concretizado, Basically Homeless jogou uma partida de CS:GO no sossego do seu banheiro para fazer uma demonstração. É claro que ninguém, entre os seus companheiros de partida, acreditou que isso estava realmente acontecendo.

Um dos motivos que fez Basically Homeless construir o PC é que ele estava cansado de jogar em aparelhos portáteis como Nintendo Switch e Steam Deck no banheiro, e queria ter a experiência completa de jogar com teclado e mouse. De toda essa experiência, o youtuber também afirmou que agora sabe "mais de encanamento do que ele jamais pensou que saberia".

Com informações de Eurogamer e Kotaku

No vídeo abaixo, veja como descobrir o modelo da sua placa-mãe