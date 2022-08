Tudo sobre Moto G200: ficha técnica, preço e lançamento

O Moto G200 5G é um celular de 2021 que integra o rol de telefones premium da Motorola . A ficha técnica do dispositivo traz a tela em Full HD+ com taxa de atualização de 144 Hz como um dos principais destaques. Além disso, o G200 conta com câmera tripla e tira fotos de até 108 megapixels. O celular 5G se destaca ainda pela bateria de 5.000 mAh e pelo armazenamento de 256 GB. Nas linhas a seguir, confira os detalhes do Moto G200.

Anunciado em dezembro de 2021 por R$ 4.999, o Moto G200 5G pode ser encontrado por cerca de R$ 2.999 na Amazon, uma queda de R$ 2.000. Ele é vendido em duas opções de cor: verde e azul.

2 de 9 Moto G200 tem câmera com lentes de até 108 MP — Foto: Reprodução/Phone Arena Moto G200 tem câmera com lentes de até 108 MP — Foto: Reprodução/Phone Arena

Ficha técnica do Moto G200

Tamanho da tela: 6,8 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (2460 x 1080 pixels)

Painel da tela: IPS LCD

Câmera principal: Principal de 108 MP, ultra wide de 13 MP e macro de 2 MP

Câmera frontal: 16 MP

Sistema: Android 11

Processador: Snapdragon 888 Plus 5G (Qualcomm)

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento: 256 GB

Cartão de memória: sim, microSD de até 1 TB

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Telefonia: Dual SIM

5G: sim

Peso: 202 gramas

Dimensões: 161,2 x 73,9 x 8,5 mm

Cores: verde ou azul

Anúncio e lançamento: dezembro de 2021

Preço de lançamento: R$ 4.999

Tela e design

O Moto G200 traz tela de 6,8 polegadas com resolução Full HD+ (2460 x 1080 pixels). A taxa de atualização é de 144 Hz, o que permite que a tela atualize 144 vezes por segundo, impedindo incômodos rastros na transição de imagens. Esse recurso é interessante principalmente durante a exibição de jogos e filmes em que ocorrem grandes movimentações de cenas.

3 de 9 Moto G200 repete a tela com painel IPS do Moto G100 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Moto G200 repete a tela com painel IPS do Moto G100 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O aparelho opta por trazer painel LCD, uma tecnologia com cores que podem não ser tão vívidas quanto a de telas OLED ou AMOLED, por exemplo. Isso ocorre porque, diferentemente dessas duas últimas tecnologias, o display empregado no Moto G200 usa cristal líquido com uma iluminação em tempo integral, inclusive para reproduzir tonalidades pretas.

Além da telona, a estrutura do G200 traz um corpo com revestimento em plástico. A ficha técnica deixa de lado a proteção contra água e poeira, o que pode soar como um ponto negativo ante aos concorrentes na mesma faixa de preço, que costumam trazer a certificação IP.

O design retoma a tendência de pouca interferência no display, com a câmera selfie alocada em um furo sobre a tela. Na traseira, marcam presença o conjunto fotográfico na vertical, além do sensor de impressão digital com a logo da marca – aspecto característico dos smartphones da Motorola.

Câmera do Moto G200

O conjunto fotográfico do Moto G200 dispõe de três lentes que se acomodam com um leve relevo na estrutura traseira do telefone. Os sensores presentes no telefone se organizam da seguinte forma:

Principal de 108 MP e abertura de f/1,9

Híbrida (ultra wide e macro) de 13 MP e abertura de f/2,2

Sensor de profundidade de 2 MP e abertura de f/2,4

Frontal de 16 MP e abertura de f/2,2

4 de 9 Moto G200 conta com uma lente híbrida no conjunto — Foto: Reprodução/ Motorola Moto G200 conta com uma lente híbrida no conjunto — Foto: Reprodução/ Motorola

Dentre os destaques do arranjo, é possível mencionar o sensor híbrido, que desempenha as funções de câmera ultra wide e macro. Assim, usuários conseguem fazer registros com ângulo ampliado e capturas bem próximas de objetos e afins com a mesma lente. Além disso, a câmera principal com 108 MP pode conferir imagens com qualidade significativa.

Os recursos oferecidos pelo conjunto mencionam o foco automático e o HDR, que visa proporcionar fotos com equilíbrio entre zonas claras e escuras da cena que será fotografada. Outra ferramenta mencionada pela fabricante é o Ultra Pixel, capaz de garantir maior sensibilidade à luz ao combinar pixels.

5 de 9 Moto G200 tem câmera tripla — Foto: Divulgação/Motorola Moto G200 tem câmera tripla — Foto: Divulgação/Motorola

Desempenho e armazenamento

O telefone anunciado em novembro de 2021 trouxe especificações alinhadas com os lançamentos do período. Assim, o Moto G200 investiu no Snapdragon 888 Plus 5G, processador de oito núcleos apontado como um dos chips mais poderosos de 2021.

6 de 9 Smartphones com a plataforma tiveram desempenho de destaque em 2021 — Foto: Divulgação/Qualcomm Smartphones com a plataforma tiveram desempenho de destaque em 2021 — Foto: Divulgação/Qualcomm

O chip em questão conta com oito núcleos, de modo a permitir a interação de vários apps ao mesmo tempo. Com suporte para a rede 5G, o processador da Qualcomm opera com velocidades de até 2,95 GHz, o que deve conferir a realização de tarefas mais elaboradas sem tantos engasgos.

Em termos de armazenamento, o aparelho da Motorola investe em 256 GB, mas não garante suporte para cartão microSD, o que pode ser um problema para aqueles que desejam mais espaço para guardar arquivos. Já a memória RAM traz 8 GB para desempenhar as funções multitarefa.

Bateria da Motorola

7 de 9 Moto G200 5G tem capacidade de 5.000 mAh — Foto: Divulgação/Motorola Moto G200 5G tem capacidade de 5.000 mAh — Foto: Divulgação/Motorola

A ficha técnica do Moto G200 5G inclui uma bateria de 5.000 mAh, quantidade que deve garantir de um a dois dias de autonomia, a depender do uso. Uma das vantagens do telefone é que ele acompanha um carregador com 33W de potência, fator que deve otimizar o tempo de recarga.

Android e recursos de software

O Moto G200 sai de fábrica com o Android 11 em suas configurações iniciais. No entanto, a atualização para o Android 12 já está disponível para o modelo desde abril deste ano. Com isso, usuários podem usufruir de ferramentas do software anunciado em 2021 pelo Google.

8 de 9 A interface usada pela Motorola não costuma fazer muitas alterações nas características do Android puro — Foto: TechTudo A interface usada pela Motorola não costuma fazer muitas alterações nas características do Android puro — Foto: TechTudo

Entre as funcionalidades conferidas pelo update estão a interface repaginada e a parte de notificações atualizada. Quanto às ferramentas, vale mencionar que o sistema oferece uma série de ações por meio de gestos, além de garantir que o desempenho geral consuma, em média, 15% a menos de bateria dos celulares.

No mais, privacidade e controle de acesso à câmera e ao microfone também são melhorados no Android 12. Permitir uso temporário destes recursos e atribuir uma localização aproximada (ao invés de uma precisa) são realidades com a atualização.

Recursos adicionais

9 de 9 Moto G200 acompanha adaptador de entrada para usar fones com entrada P2 — Foto: Divulgação/Motorola Moto G200 acompanha adaptador de entrada para usar fones com entrada P2 — Foto: Divulgação/Motorola

Além da internet 5G, o telefone também dispõe da tecnologia NFC, um sistema de compartilhamento de informações entre aparelhos que permite pagamentos por aproximação, sem o uso do cartão. No que diz respeito à estrutura do smartphone, ele reserva sensor de impressão digital botão exclusivo para acionar o Google Assistente.

O som é outro destque do aparelho, que possui a tecnologia Dolby Atmos, capaz de proporcionar experiências imersivas de áudio. O Moto G200 acompanha capa de proteção, carregador e fones de ouvido na caixa do telefone.

Preço do Moto G200

O Moto G200 desembarcou no Brasil em dezembro de 2021 pelo preço inicial de R$ 4.999. Oito meses após o lançamento, ele já pode ser encontrado por R$ 2.999 na Amazon, uma relevante queda de R$ 2.000.

Com informações da Motorola