Tudo sobre Moto G52: ficha técnica, preço e lançamento

O conjunto pode ser uma boa opção para quem procura um celular um pouco mais avançado com bom custo-benefício. A Motorola oferece o produto em três cores (preto, branco e azul), com versão única de 128 GB. Confira todos os detalhes do Moto G52 nas linhas a seguir.

2 de 6 Moto G52 — Foto: Reprodução/Motorola e Arte/Danilo Paulo de Oliveira Moto G52 — Foto: Reprodução/Motorola e Arte/Danilo Paulo de Oliveira

Ficha técnica do Moto G52

Tamanho da tela: 6,6 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (2400 x 1080 pixels)

Painel da tela: P-OLED

Câmera: tripla, 50 MP + 8 MP + 2 MP

Câmera frontal: 16 MP

Sistema: Android 12

Processador: Snapdragon 680 4G (Qualcomm)

Memória RAM: 4 GB

Armazenamento: 128 GB

Cartão de memória: sim, até 1 TB

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Telefonia: Dual SIM (nano SIM)

Peso: 169 gramas

Dimensões: 161 x 74.5 x 7.99 mm

Cores: branco, azul e preto

Lançamento: maio de 2022

Preço de lançamento: R$ 1.999

Preço atual (Amazon): R$ 1.462

Tela e design

3 de 6 Moto G52 tem bordas finas e logo discreta na parte traseira — Foto: Reprodução/Motorola Moto G52 tem bordas finas e logo discreta na parte traseira — Foto: Reprodução/Motorola

A tela tem 6,6 polegadas, mesmo tamanho observado em concorrentes como o Galaxy A23, da Samsung. O display usa a tecnologia POLED, responsável por oferecer qualidade superior na reprodução de imagens e níveis mais profundos de preto, quando comparado com telas LCD tradicionais. O G52 tem resolução Full HD+ (1080 x 2400 pixels)

Uma característica que deve agradar aos usuários é a alta taxa de atualização da tela. São 90 Hz, um número superior aos tradicionais 60 Hz presentes em modelos de preços equivalentes. A tecnologia garante movimentos de transição de sistema mais fluídos, além de mais suavidade em alguns jogos compatíveis com o recurso.

O celular Motorola tem um bom aproveitamento de tela, com um pequeno recorte em formato de círculo para abrigar a câmera frontal. Sua borda inferior é ligeiramente maior que o restante e a traseira abriga o módulo de câmeras composto por três lentes. O smartphone é construído em plástico e o sensor biométrico fica posicionado no botão liga/desliga.

Câmeras do Moto G52

4 de 6 Moto G52 recebeu melhorias no conjunto de câmeras — Foto: Divulgação/Motorola Moto G52 recebeu melhorias no conjunto de câmeras — Foto: Divulgação/Motorola

A câmera é um dos quesitos que a Motorola mais destacou durante o lançamento do Moto G52, já que o sensor principal promete bons registros mesmo em ambientes com iluminação menos favorável. Isso é resultado da lente que tem abertura de f/1.8, que permite captura maior de luz.

O Moto G52 conta com a seguinte estrutura de câmeras:

Principal de 50 MP, abertura f/1.8 e PDAF

Ultra wide de 8 MP e abertura f/2.2

Macro de 2 MP e abertura f/2.4

Câmera frontal de 16 MP e abertura f/2.4

A resolução máxima de captura de vídeos fica limitada ao Full HD com 30 quadros por segundo, tanto na câmera frontal quanto na traseira. Não há estabilização ótica de imagem no celular da Motorola, mas recursos tradicionais como HDR e detecção de rosto fazem parte do celular.

Desempenho do celular Motorola

5 de 6 Moto G52 possui sistema de câmera tripla e tela de 6,6 polegadas Full HD+ — Foto: Divulgação/Motorola Moto G52 possui sistema de câmera tripla e tela de 6,6 polegadas Full HD+ — Foto: Divulgação/Motorola

A Motorola aposta no processador Snapdragon 680 (Qualcomm), que trabalha com oito núcleos de até 2,4 GHz de velocidade. Para multitarefas, o Moto G52 conta com 4 GB de RAM, que é um valor suficiente para executar bem o sistema operacional Android nos dias atuais.

O conjunto promete desempenho satisfatório em tarefas do dia a dia, inclusive com a abertura rápida de aplicativos. Talvez seja necessário reduzir os gráficos de jogos mais exigentes para ter uma melhor experiência com as jogatinas.

O celular tem armazenamento de 128 GB, o que deve suprir a necessidade da maioria dos usuários. Caso precise de mais espaço, o Moto G52 suporta um cartão microSD de até 1 TB.

Bateria do Moto G52

6 de 6 Tudo que vem na caixa do Moto G52; carregador de 30 W marca presença — Foto: Reprodução/Motorola Tudo que vem na caixa do Moto G52; carregador de 30 W marca presença — Foto: Reprodução/Motorola

A bateria do Moto G52 tem alta capacidade, com 5.000 mAh. Com essa especificação, a empresa promete até dois dias fora da tomada. O modelo conta com carregamento rápido e tem como diferencial a inclusão de um carregador de 30 W na caixa do produto.

Outro ponto que corrobora para uma boa autonomia energética é o processador, que tem consumo reduzido. Vale mencionar ainda a presença da entrada USB-C 2.0.

Versão do Android e recursos extras

O smartphone vem equipado com o Android 12 de fábrica, versão mais atual do sistema operacional do Google. A Motorola utiliza a interface MyUX, de desenvolvimento próprio, que permite algumas personalizações e recursos extras.

O Android 12 no Moto G52 traz a nova interface Material You, que foi citada como a maior mudança de design na história do Android durante o lançamento. Além disso, as novidades incluem a redução de 15% no uso de grandes núcleos do processador (em relação ao Android 11), o que deve gerar economia maior de bateria.

Sobre recursos extras, é importante destacar que o aparelho não oferece suporte à rede 5G de internet. o pacote inclui o kit tradicional com acelerômetro, sensor de proximidade, giroscópio, leitor de impressão digital, entrada USB-C, GPS, rádio FM, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi dual band com frequência de 2,4 e 5 GHz. Além disso, como vem se tornando padrão em produtos desse preço, o Moto G52 vem com sensor NFC, que possibilita que o usuário faça pagamentos por aproximação.

Preço do Moto G52

O Moto G52 desembarcou em território nacional em maio pelo preço sugerido de R$ 1.999, mas já pode ser encontrado na Amazon por R$ 1.462, o que representa uma baixa de mais de R$ 530. A Motorola oferece o produto em três cores: preto, branco e azul.

Com informações da Motorola