Tudo sobre Motorola Edge 20 Lite: ficha técnica, preço e lançamento

O dispositivo possui taxa de atualização de 90 Hz e conta com duas opções de cores: grafite e verde. A seguir, veja mais detalhes sobre o Motorola Edge 20 Lite.

Motorola Edge 20 Lite apresenta câmera principal de 108 MP — Foto: Divulgação/Motorola

Ficha técnica do Motorola Edge 20 Lite

Tela e design

A tela do Motorola Edge 20 Lite conta com tecnologia HDR10+ — Foto: Divulgação/Motorola

O Edge 20 Pro tem tela OLED de 6,67 polegadas com resolução Full HD+ (2400 x 1080 pixels), o que está em linha com os atributos mais desejados atualmente pelos consumidores. O aparelho apresenta densidade de 385 pixels por polegada (ppi), o que ratifica a qualidade da tela.

Outro destaque do painel é a presença da tecnologia HDR10+, que garante a exibição de cores com mais contraste. Já a taxa de atualização de 90 Hz fica proporciona mais fluidez em filmes, séries e games – apesar inferior aos 120 Hz que estão, aos poucos, tornando-se o padrão do mercado.

Este Motorola possui uma estrutura elegante, com bordas finas e simétricas. O dispositivo possui leitor de impressão digital na tela e traz um furo no centro do display para abrigar a câmera frontal. Na parte traseira, o conjunto fotográfico fica localizado em um módulo retangular em alto relevo.

Câmera do Edge 20 Lite

O modo Captura Dupla permite gravar com as câmeras traseira e frontal ao mesmo tempo — Foto: Divulgação/Motorola

O arranjo fotográfico é um dos destaques do celular da Motorola. O sensor principal de alta resolução tem 108 MP e é indicado para capturar imagens em ambientes com maior iluminação. A lente ultra wide de 118º, por sua vez, usa o zoom óptico híbrido para registros com maior ângulo de visão e captura objetos distantes.

As câmeras do Motorola Edge 20 Lite ficam da seguinte maneira:

Câmera Principal de 108 MP (f/1,9)

Câmera ultra wide + macro de 8 MP (f/2,2)

Câmera teleobjetiva de 2 MP (f/2,4)

Câmera de selfie de 32 MP (f/2,2)

O Edge 20 Lite conta com a tecnologia Ultra Pixel, que traz 9x mais sensibilidade à luz, além de gravar vídeos em super câmera lenta, com 960 quadros por segundo. O smartphone apresenta sistema HDR, detecção facial, modo noturno, autofoco, modo panorâmico e LED flash. Os vídeos ainda são gravados a 4K a uma velocidade de 30 FPS. A câmera conta com o recurso Captura Dupla, com o qual é permitido gravar com as câmeras traseira e frontal simultaneamente, o que pode resultar em interessantes vídeos para as redes sociais.

Desempenho e armazenamento

O aparelho pesa 185 gramas — Foto: Divulgação/Motorola

O Motorola Edge 20 Lite usa o processador Dimensity 800U da MediaTek. O chip octa-core com velocidade máxima de 2,4 GHz e a placa de vídeo Mali-G57 MC3 trabalham em conjunto com a memória RAM de 6 GB. Dessa forma, o modelo apresenta um bom desempenho, ainda que não tenha o mesmo nível de potência de produtos mais elaborados da marca como a versão Motorola Edge 20 Pro.

Em relação ao armazenamento, o smartphone conta com 128 GB de memória. O usuário também tem a possibilidade de utilizar um slot híbrido e, por isso, há a disponibilidade de expansão via cartão microSD de até 1TB.

Bateria do celular Motorola

A fabricante garante 12 horas de uso com apenas 10 minutos de carga — Foto: Divulgação/Motorola

A bateria do smartphone da Motorola apresenta capacidade de 5.000 mAh e suporte para carregamento rápido. Inclusive, é curioso o fato de a fabricante ter colocado mais bateria no modelo Lite do que no Motorola Edge 20 Pro, que é o mais potente desta geração.

O celular promete mais do que 30 horas longe das tomadas. Segundo a fabricante, é possível obter até 12 horas de energia em apenas 10 minutos de recarga. Para isso, o nível da bateria deve estar consideravelmente baixo e o ritmo do carregamento diminui ao longo da recarga. A Motorola disponibiliza o carregador TurboPower de 30 W.

Versão do Android e recursos adicionais

O Motorola Edge 20 Lite traz o Android 11 — Foto: Divulgação/Motorola

Como o Edge 20 Lite foi lançado em 2021, o modelo sai de fábrica rodando o Android 11. O dispositivo, no entanto, tem atualização de sistema garantida pela fabricante. O sistema do Google permite alguns funções relevantes como a personalização e a otimização das configurações de privacidade, gravação de tela, captura de tela rolável e notificações em formato de bolha.

Essa versão do smartphone da Motorola tem acesso à rede 5G e está preparada para a conexão do futuro, que está em fase de implementação no Brasil. A expectativa é de que o 5G proporcione internet móvel até 50 vezes mais rápida do que a encontrada atualmente no 4G.

Em relação à conectividade, estão presentes Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11, GPS e rádio FM. O celular também apresenta, em sua ficha técnica, a tecnologia NFC, cuja funcionalidade pode substituir o cartão de crédito ou débito ao fazer compras em estabelecimentos que contam com máquina compatível.

Preço do Motorola Edge 20 Lite

O telefone conta com conexão 5G — Foto: Divulgação/Motorola

O Edge 20 Lite custa atualmente R$ 2.098 na Amazon. O desconto supera R$ 900 em relação ao preço original de R$ 2.999, anunciado em agosto de 2021. A Motorola vende o aparelho nas cores grafite e verde.

Com informações de Motorola

