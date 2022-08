Tudo sobre Motorola Edge 30: ficha técnica, preço e lançamento

O Motorola Edge 30 5G é o novo celular intermediário da Motorola com suporte à internet 5G. Segundo a marca, este é o smartphone mais fino do mundo com o novo tipo de conexão. O dispositivo apresenta processador Snapdragon 778G e bateria para mais de um dia de uso. Com tela Full HD+, com taxa de atualização de 144 Hz e conjunto fotográfico triplo com sensor principal de 50 MP, ele pode ser uma boa opção para quem procura bom custo-benefício.

Ficha técnica do Motorola Edge 30

Resolução da tela: Full HD+ (2400 X 1080 pixels)

Painel da tela: pOLED

Câmera traseira: principal de 50 MP, ultra wide/macro de 50 MP e sensor de profundidade de 2 MP

Câmera frontal: 32 MP

Sistema: Android 12

Processador: Qualcomm Snapdragon 778G+ (octa-core de até 2,5 GHz)

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento: 256 GB

Cartão de memória: Não

Capacidade da bateria: 4.020 mAh

Telefonia: Dual SIM (nano SIM)

Dimensões: 159,4 x 74,2 x 6,79 mm (A x L x P)

Peso: 155 gramas

Cores: Grafite, rosê e azul

Lançamento: junho de 2022

Preço de lançamento: R$ 3.999

Preço atual: R$ 2.843

Tela e design

A tela do Moto Edge 30 tem 6,5 polegadas em pOLED com resolução Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. O dispositivo conta taxa de atualização de 144 Hz, que deixa os jogos bem mais fluídos. Portanto, deve agradar público gamer. Além disso, o smartphone traz a compatibilidade com conteúdo no formato HDR10+, cuja promessa é de cores vibrantes e contraste perceptível ao usuário.

Quanto ao design, o aparelho se destaca por ser o mais fino do mundo, segundo a fabricante. Ainda vale destacar as bordas finas e o furo central na tela exatamente igual ao modelo anterior. Já a parte traseira traz um acabamento fosco clássico e acomoda um módulo de câmera, que fica acomodado na lateral em uma estrutura com um pequeno relevo. O leitor de impressões digitais fica na própria tela.

Câmera do Motorola Edge 30

O conjunto fotográfico do Motorola Edge 30 traz três sensores. O sensor principal de alta resolução tem 50 MP e abertura de f/1.8, ele é indicado para capturar imagens em ambientes com maior iluminação. O segundo sensor é híbrido, um ultra wide/macro também com 50 MP. Sua abertura, no entanto, é de f/2.2. Essa câmera é responsável pelas imagens com captação mais ampla e fotos de objetos mais próximos. Por último, o smartphone ainda tem um sensor de profundidade com 2 MP e abertura de f/2.4.

Confira o arranjo fotográfico do Motorola Edge 30:

Principal de 50 MP (f/1,8)

Ultra wide/macro de 50 MP (f/2,2)

Sensor de profundidade de 2 MP (f/2,4)

Câmera frontal (selfies) de 32 MP (f/2,2)

A fabricante destaca a presença de estabilização por OIS para evitar fotos tremidas. Além disso, o modelo conta com um sistema de foco na câmera principal, que aproveita todos os pixels com maior rapidez para capturar momentos importantes em qualquer ambiente.

Os criadores de conteúdo poderão gravar vídeos em 4K a uma velocidade de 30 FPS. Já a câmera selfie possui 32 MP e abertura de f/2.2. O smartphone apresenta ainda detecção facial, modo noturno, autofoco, detecção de sorriso e LED flash.

Desempenho e armazenamento

A ficha técnica do novo Edge 30 menciona processador Snapdragon 778G+ da Qualcomm, composto de oito núcleos que atingem velocidade máxima de 2,5 GHz. Destinada ao mercado intermediário, a CPU tem bom desempenho, ainda que não tenha o mesmo nível de potência de produtos mais elaborados do fabricante.

O modelo está bem servido de memória RAM, com um total de 8 GB, e ainda conta com armazenamento de 128 GB ou 256 GB. Contudo, o Edge 30 não ainda possui slot para cartão de memória.

Bateria do Edge 30

Com a promessa de garantir um dia inteiro longe das tomadas, a Motorola oferece 4.020 mAh na capacidade da bateria do Edge 30. Na prática, a capacidade é inferior aos aparelhos da mesma categoria de outros fabricantes e ostenta praticamente o mesmo número da geração anterior. O dispositivo conta com carregador rápido de 33 W no kit inicial.

Versão do Android e recursos adicionais

O sucessor do Motorola Edge 30 repete a fórmula do Moto G82 com alto-falantes estéreo e som tridimensional devido ao Dolby Atmos. Ele ganha a compatibilidade com Wi-Fi 6E, um formato que ainda não é tão popular, mas que deve chegar com força entre os consumidores em busca de roteadores mais modernos e eficientes.

O telefone vem de fábrica com o Android 12 e interface My UX, da própria fabricante. Ela possibilita uma série de personalizações do visual do sistema, desde a paleta de cores até o formato dos ícones de aplicativos.

Preço do Motorola Edge 30

O Motorola Edge 30 está disponível no Brasil desde julho e apresenta três opções de cores: grafite, azul e rosê. O preço do aparelho no dia do lançamento era de R$ 3.999. Atualmente, ele pode ser encontrado no site da Amazon por R$ 2.843, um desconto de R$ 1.156.

Com informações de Motorola

