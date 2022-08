Tudo sobre Motorola Edge 30 Pro: ficha técnica, preço e lançamento

O Motorola Edge 30 Pro faz parte dos celulares 5G da Motorola. A ficha técnica traz especificações dignas de um smartphone premium, como processador Snapdragon 8 Gen 1, armazenamento de 256 GB e câmera tripla de 50 MP. O aparelho ainda conta com câmera frontal de 60 MP e bateria de 4.800 mAh — além de acompanhar um carregador de 68 W. O Edge desembarcou no Brasil nas cores azul e branco em fevereiro por R$ 6.499, mas hoje pode ser visto na Amazon por preços a partir de R$ 5.900 — redução de R$ 599.

Nas linhas a seguir, confira as especificações do smartphone Motorola e veja se vale a pena comprar o dispositivo para usar na sua rotina.

2 de 6 O smartphone premium da Motorola chegou ao Brasil em fevereiro de 2022 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo O smartphone premium da Motorola chegou ao Brasil em fevereiro de 2022 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Ficha técnica do Motorola Edge 30 Pro

Lançamento: Fevereiro de 2022

Preço de lançamento: R$ 6.499

Preço atual: R$ 5.900

Tela: 6,7 polegadas

Resolução de tela: Full HD+ (2400 x 1080 pixels)

Processador: Snapdragon 870 (octa-core de até 3,2 GHz)

Memória RAM: 12 GB

Armazenamento: 256 GB

Câmera principal: tripla, 50, 50 e 2 MP

Câmera de selfies: 60 MP

Sistema: Android 12 + MyUX

Bateria: 4.800 mAh

Dimensões e peso: 163 x 76 x 9 mm; 196 gramas

Cores: azul e branco

Tela e design

3 de 6 Display do smartphone da Motorola apresenta taxa de atualização de 144 Hz — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Display do smartphone da Motorola apresenta taxa de atualização de 144 Hz — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Edge 30 Pro possui tela OLED de 6,7 polegadas com resolução Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. A taxa de atualização de 144 Hz é um dos destaques do aparelho. Na prática, essa especificação oferece imagens e gráficos mais fluidos, trazendo melhor experiência para os usuários durante a exibição de vídeos ou jogos. O display conta ainda com a proteção Gorilla Glass 3.

O acabamento das laterais e traseira do smartphone é feito em plástico com aspecto fosco. O leitor de impressão digital está localizado na lateral, mais especificamente no botão liga/desliga. O módulo que abriga o conjunto triplo de câmeras está posicionado no canto superior esquerdo da traseira. As lentes estão alinhadas verticalmente, junto ao flash LED, enquanto o furo para a câmera de selfies ocupa o centro da tela. O celular traz duas opções de cor: azul e branco.

Câmeras do Motorola Edge 30 Pro

4 de 6 Motorola Edge 30 Pro possui conjunto triplo de câmeras — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Motorola Edge 30 Pro possui conjunto triplo de câmeras — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O arranjo fotográfico do smartphone possui três sensores para a captura das imagens. A câmera está organizada da seguinte maneira:

Principal de 50 MP (f/1,8)

Ultra wide de 50 MP (f/2,2)

Sensor de profundidade de 2 MP (f/2,4)

Frontal de 60 MP (f/2,2)

As câmeras de 50 MP garantem registros com todos os detalhes à luz do dia e com maior precisão em condições de pouca luz. A lente wide oferece ainda a tecnologia OIS para estabilização que, na prática, impede a captura de imagens tremidas.

O sensor de profundidade auxilia em retratos com fundo desfocado, enquanto a lente macro proporciona a captação de detalhes dos objetos.

Já a câmera frontal captura selfies com a resolução de 60 MP e abertura de 2,2. Ela também promete bom desempenho em condições de baixa luminosidade. Os vídeos são gravados com resolução 8K a 30 quadros por segundo.

Desempenho e armazenamento

5 de 6 Motorola Edge 30 Pro apresenta chipset Snapdragon 8 Gen 1 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Motorola Edge 30 Pro apresenta chipset Snapdragon 8 Gen 1 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O celular Motorola inclui em sua ficha técnica o Snapdragon 8 Gen 1, da Qualcomm. O chip octa-core conta com velocidade máxima de 3,2 GHz, que trabalha em conjunto com 12 GB de RAM e armazenamento de 256 GB. Essas especificações prometem um desempenho mais eficiente. O dispositivo não oferece possibilidade de expansão via cartão microSD.

Bateria do celular Motorola

A bateria do Motorola Edge 30 Pro apresenta 4.800 mAh de capacidade bruta e possui suporte para carregamento rápido. Para a recarga, a fabricante americana disponibiliza na caixa o potente carregador de 68 W, que, segundo a Motorola, pode recarregar a bateria de zero a 100% em apenas 35 minutos.

Versão do Android e recursos adicionais

6 de 6 Motorola Edge 30 Pro traz conectividade NFC para realizar pagamentos por aproximação — Foto: Divulgação/Motorola Motorola Edge 30 Pro traz conectividade NFC para realizar pagamentos por aproximação — Foto: Divulgação/Motorola

O Edge 30 Pro sai de fábrica rodando Android 12 e MyUX, a interface própria da Motorola. Já foi confirmado pela fabricante que o smartphone receberá duas grandes atualizações do sistema do Google.

Em relação à conectividade, o dispositivo apresenta Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC e GPS. O 5G também marca presença no modelo.

Preço do Motorola Edge 30 Pro

O Edge 30 Pro chegou ao mercado brasileiro em fevereiro de 2022 pelo valor inicial de R$ 6.499. Atualmente, o smartphone já é encontrado com desconto. Na Amazon, está disponível por R$ 5.900.

Com informações de Motorola

