Tudo sobre Poco X4 Pro: ficha técnica, preço e lançamento

O Poco X4 Pro estreou no mercado brasileiro em março como uma opção de celular Xiaomi com ficha técnica que fica entre o intermediário e o premium. O smartphone traz acesso à internet 5G , desejada tela de 120 Hz e sistema triplo de câmeras , com destaque para o sensor de 108 megapixels.

Outros pontos fortes da ficha técnica ficam por conta da bateria que pode ser totalmente reabastecida em 41 minutos, de acordo com a fabricante. O Poco X4 Pro chegou ao país custando R$ 3.299 para a versão de 128 GB e R$ 4.299 pela versão de 256 GB, nas cores preto, azul e amarelo.

1 de 5 Poco X4 Pro tem 5G e tela de 120 Hz — Foto: Divulgação/Xiaomi Poco X4 Pro tem 5G e tela de 120 Hz — Foto: Divulgação/Xiaomi

Ficha técnica do Poco X4 Pro

Resolução da tela: Full HD+ (2400 x 1080 pixels)

Painel da tela: AMOLED

Câmera principal: tripla, 108, 8 e 2 MP

Câmera frontal: 16 MP

Sistema: Android 11

Processador: Snapdragon 695 5G

Memória RAM: 6 GB ou 8 GB

Armazenamento: 128 GB ou 256 GB

Cartão de memória: microSD de até 1 TB

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Telefonia: Dual SIM (nano SIM)

Dimensões e peso: 164,19 x 76,1 x 8,12 mm; 205 gramas

Cores: preto, azul ou amarelo

Anúncio global: fevereiro de 2022

Lançamento: março de 2022 (Brasil)

Preço de lançamento: R$ 3.299 (6 GB/128 GB) e R$ 4.299 (8 GB/256 GB)

2 de 5 Tela do Poco X4 Pro vai a 120 Hz e usa tecnologia AMOLED — Foto: Divulgação/Xiaomi Tela do Poco X4 Pro vai a 120 Hz e usa tecnologia AMOLED — Foto: Divulgação/Xiaomi

Tela e design

O Poco X4 Pro é equipado com uma tela de 6,67 polegadas e que oferece resolução Full HD+ (2400 x 1080 pixels). Usando tecnologia AMOLED, um derivado do OLED, o telefone da subsidiária da Xiaomi também conta com um display capaz de atualizar a 120 Hz, característica que aproxima o aparelho de smartphones mais caros e deve garantir imagens com transições e efeitos mais naturais e fluidos.

No design, o celular Xiaomi tem um perfil que é conservador no painel frontal: a tela é circulada por bordas reduzidas com curvas acentuadas nos cantos e há um furo centralizado para a câmera de selfies. Já na traseira, as coisas mudam um pouco porque o módulo que abriga as câmeras é bem pronunciado, cobrindo todo o topo da área, com ênfase no nome “POCO”, gravado assim mesmo, em caixa alta.

A fabricante explica que o Poco X4 Pro tem proteção de nível IP53: mais modesta do que a vista no típico smartphone topo de linha, essa certificação é suficiente para que o aparelho ofereça alguma resistência ao ingresso de partículas de poeira e respingos – mas não deve garantir sobrevivência em caso de submersão.

Câmera do Poco X4 Pro

3 de 5 Câmera principal do Poco tem 108 MP — Foto: Divulgação/Xiaomi Câmera principal do Poco tem 108 MP — Foto: Divulgação/Xiaomi

O Poco X4 Pro vem equipado por um sistema com três câmeras principais. O trio é composto por:

Câmera principal de 108 MP com lente wide e abertura focal em f/1.9

Câmera ultra wide de 8 MP (f/2.2)

Câmera macro de 2 MP (f/2.4)

Com lente para perto, grande angular para quadros mais abertos e o enquadramento convencional da wide, o sistema é bem completo e deve atender a maior parte dos casos de uso. Talvez a grande omissão do aparelho é a falta de uma solução mais robusta para zoom.

O Poco X4 Pro usa recursos de inteligência artificial para aprimoramento de imagens e dispõe de suporte à capturas no chamado modo retrato. Há suporte HDR para imagens de maior qualidade, além de gravação de vídeo em 720p e 1080p a 30 FPS.

No que diz respeito às selfies, o sistema é mais simples e formado por uma única câmera, de 16 MP de resolução máxima.

Desempenho do Poco

4 de 5 Poco oferece 5G e processador Snapdragon de oito núcleos e velocidade de até 2,2 GHz — Foto: Divulgação/Xiaomi Poco oferece 5G e processador Snapdragon de oito núcleos e velocidade de até 2,2 GHz — Foto: Divulgação/Xiaomi

O Poco X4 Pro aposta no processador Snapdragon 695 (Qualcomm), uma peça de última geração que disponibiliza suporte às redes 5G por meio de um modem integrado. O processador octa-core pode alcançar velocidades máximas de 2,2 GHz em seus dois núcleos de alta performance.

Os seis núcleos restantes do processador são destinados a encarar tarefas menos exigentes e, atingindo velocidade máxima de 1,7 GHz, devem proporcionar economia de energia. A versão vendida no Brasil do Poco acessa 8 GB de memória RAM e vem com 256 GB de espaço para dados – total expansível por meio de microSD de até 1 TB de capacidade.

Bateria do Poco X4 Pro

5 de 5 Celular vem com carregador poderoso de 67 Watts de potência — Foto: Divulgação/Xiaomi Celular vem com carregador poderoso de 67 Watts de potência — Foto: Divulgação/Xiaomi

O smartphone vem com uma bateria de 5.000 mAh de capacidade bruta. A fabricante não informa estimativas oficiais de autonomia do aparelho com uma carga completa. A única informação sobre a carga está relacionada ao carregador de alta potência que acompanha o telefone. Com 67 Watts de potência máxima, ele é capaz de recarregar a bateria do Poco X4 Pro do 0 a 100% em 41 minutos. Ainda segundo a marca, é possível recuperar 30% de bateria com apenas 8 minutos de tomada.

Versão do Android e recursos extras

O Poco X4 Pro sai da caixa com o Android 11 instalado e oferece uma interface gráfica bem conhecida de quem conhece aparelhos da Xiaomi: a MIUI 13 se faz presente no aparelho com alguns ajustes e modificações relacionadas à marca Poco em lugar do nome Xiaomi. A atualização para o Android 12 já está disponível.

O telefone conta com sensor de impressões digitais montado na lateral do aparelho. Além do 5G, ele tem suporte a Wi-Fi 5 (820.11ac), Bluetooth 5.1 e NFC. Um destaque interessante a respeito do aparelho é a presença de saída de fones de ouvido

Preço do Poco X4 Pro

Vendido oficialmente no mercado brasileiro desde março, o Poco X4 Pro chegou por aqui pelo preço sugerido de R$ 4.299 na loja oficial da Xiaomi.