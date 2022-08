Tudo sobre Redmi 10C: ficha técnica, preço e lançamento

O Redmi 10C reforça o catálogo de celulares básicos da Xiaomi no Brasil. Com tela de 6,71 polegadas, o smartphone tem entre seus pontos de destaque uma bateria de 5.000 mAh, uma câmera principal de 50 megapixels e o armazenamento 128 GB. Apesar de recente , o Redmi não possui compatibilidade com a internet 5G , mas – para alegria dos fãs da marca – está na lista dos modelos da empresa chinesa que devem receber a atualização para o sistema Android 13 .

O aparelho desembarcou no mercado brasileiro com preço de R$ 1.799 e já está disponível na loja oficial da Xiaomi com as versões 64 GB e 128 GB nas cores azul, cinza e verde. Confira abaixo todos os detalhes do Redmi 10C.

Ficha técnica do Redmi 10C

Tamanho da tela: 6,71 polegadas

Resolução da tela: HD+ (1650 x 720)

Painel da tela: LCD IPS

Câmera principal: dupla, 50MP e 2MP

Câmera frontal: 5 MP

Sistema: Android 11 com MIUI 13

Processador: Snapdragon 680

Memória RAM: 4GB nas duas versões

Armazenamento: 64 GB e 128 GB

Cartão de memória: até 1 TB

Capacidade da bateria: 5000mAh

Telefonia: Dual SIM (nano SIM)

Dimensões e peso: 169,59 x 76,56 x 8,29 mm; 190g

Cores: azul, cinza e verde.

Anúncio: março 2022

Lançamento: junho 2022

Preço de lançamento: R$ 1.799

2 de 5 Redmi 10C tem tela de 6,71 polegadas e entrada USB Tipo-C — Foto: Divulgação/Xiaomi Redmi 10C tem tela de 6,71 polegadas e entrada USB Tipo-C — Foto: Divulgação/Xiaomi

Tela e design

O Redmi 10C traz uma tela de 6,71 polegadas com resolução HD de 1650 x 720 e taxa de atualização de 60 Hz. Esta combinação pode decepcionar quem costuma passar muito tempo jogando no smartphone. O painel do aparelho é de LCD IPS, que apresenta uma melhor qualidade em relação ao LCD comum. Ainda assim, deve fornecer uma experiência básica para os consumidores assistirem aos seus vídeos favoritos.

No design, o celular possui bordas mais grossas, com cantos arredondadas. É muito parecido com outros modelos da linha Redmi da Xiaomi, além de um notch discreto no centro do display. O sensor de impressão digital fica na traseira do aparelho, próximo às câmeras.

3 de 5 Redmi 10C — Foto: Divulgação/Xiaomi Redmi 10C — Foto: Divulgação/Xiaomi

Câmeras do Redmi 10C

As duas câmeras localizadas na traseira do Redmi 10C acabam sendo o ponto alto do smartphone. A principal entrega 50 MP, sendo acompanhada de um sensor de profundidade com 2 MP feito principalmente para quem curte tirar fotos em modo retrato. Entre os recursos oferecidos pela Xiaomi na utilização das duas lentes estão os modos Pro, embelezamento, retrato com desfoque ajustável, modo noturno, entre outros.

No entanto, na parte frontal, a qualidade das selfies pode deixar a desejar já que ela possui apenas 5 MP, mas nada muito diferente do que se espera dos modelos de celular mais básicos encontrados no mercado. Entre os recursos que podem interessar ao consumidor na hora de escolher o aparelho está a possibilidade de tirar selfies automáticas, apenas acenando com a palma da mão antes da pose.

4 de 5 Modelo Redmi 10C da Xiaomi — Foto: Divulgação/Xiaomi Modelo Redmi 10C da Xiaomi — Foto: Divulgação/Xiaomi

Desempenho

O Redmi 10C traz o processador Snapdragon 680, um chip octa-core que oferece uma velocidade máxima de até 2,4G Hz, geralmente usado em celulares intermediários. A placa de vídeo é uma Adreno 610 da Qualcomm. O aparelho tem memória RAM de 4 GB e versões com armazenamento de 64 GB ou 128 GB. Ambas estão disponíveis no site oficial da Xiaomi no Brasil. Eles aceitam cartão microSD de até 1 TB.

Bateria do Redmi

A bateria do Redmi 10C possui 5.000 mAh e promete mais de dois dias longe da tomada. Com longa duração, o aparelho conta com suporte para carregamento rápido de até 18W, podendo entregar até 29 horas de leitura, 190 horas de playlists, 19 horas assistindo vídeos e até 11 horas de gameplay, segundo a fabricante. O celular da gigante chinesa acompanha carregador de 10W na embalagem.

5 de 5 Redmi 10C tem bateria de 5.000 mAh — Foto: Divulgação/Xiaomi Redmi 10C tem bateria de 5.000 mAh — Foto: Divulgação/Xiaomi

Android e recursos extra

Apesar de vir de fábrica com o Android 11 instalado, o modelo básico da Xiaomi deverá receber o novo Android 13, assim como os modelos premium da fabricante, o Xiaomi 12 e o Xiaomi 12 Pro. A nova versão do sistema do Google deve ser lançada ainda no segundo semestre de 2022 e a chinesa está preparando também a interface MIUI 14, que promete trazer maiores possibilidades de personalização de diversos recursos do telefone.

Vale ressaltar que, por ser um celular de categoria básica, o Redmi 10C não conta com algumas tecnologias que costumam facilitar o dia a dia do usuário, como pagamento por aproximação (NFC) e compatibilidade ao carregamento sem fio.

Preço do Redmi 10C (R$ 1.799)

O Redmi 10C com armazenamento de 64 GB chegou ao mercado brasileiro por R$ 1.799. Existe ainda a versão com 128 GB por R$ 1.999. Já é possível encontrar o celular em lojas online por valores mais baixos, mas cabe lembrar que a empresa é alvo de um alto índice vendas irregulares, que não permitem suporte técnico nem garantia. Os consumidores encontram este Redmi nas cores azul, cinza e verde.