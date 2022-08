Tudo sobre Thymesia: veja gameplay, história e requisitos mínimos do jogo

Thymesia é um novo RPG de ação desenvolvido pela OverBorder Studio e publicado pela Team17 em 18 de agosto de 2022 para PC, PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S e Nintendo Switch, via cloud. Na plataforma Steam, o jogo está custando R$ 74,99, enquanto a loja digital do Xbox cobra R$ 159,90 e a do PlayStation, R$ 149,50. Situado no reino devastado de Hermes, o jogo coloca os usuários no controle de Corvus, um assassino habilidoso e emplumado que deve resgatar fragmentos do passado e descobrir a verdade por trás da calamidade.