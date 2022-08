Turbo Golf Racing e Frogun são destaques nos lançamentos da semana

Turbo Golf Racing e Frogun são os destaques nos lançamentos da semana. A estranha combinação entre um jogo de corrida e golfe e o game de plataforma retrô com uma pistola de sapo não chegam sozinhos. Eles ainda são acompanhados pelo terceiro capítulo da saga Azure Striker Gunvolt 3 nos consoles Xbox, o game focado em narrativa South of the Circle, o macabro jogo de terror The Mortuary Assistant e mais. Confira todos os detalhes sobre os lançamentos da semana, como as datas, preços e as plataformas onde estão disponíveis, a seguir.

Turbo Golf Racing - 4 de agosto - XBSX/S, XB, PC

Neste inusitado game de corrida para até 8 pessoas online, jogadores precisarão dirigir seus carros até a linha de chegada enquanto tentam empurrar uma bola de golfe gigante até colocá-la em um buraco ao final da pista.

O game que já estava disponível no Xbox Game Preview e no Acesso Antecipado da loja digital Steam, agora será lançado oficialmente com 30 percursos, mais de 100 itens para customizar o veículo e a bola, além de itens pelo cenário para tentar atrasar o progresso dos oponentes. Turbo Golf Racing fica disponível para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One através do Xbox Game Pass sem custo extra para assinantes.

Frogun - 2 de agosto - PS5, SW

No mundo de ruínas desse game de plataforma com jogabilidade e visuais retrô, a jovem Renata irá explorar todo tipo de fase clássica em busca de seus pais. Usuários poderão explorar áreas congeladas por nevascas, pântanos com lava escaldante e mais enquanto contam apenas com um item para ajudar na jornada: uma arma em formato de sapo.

A chamada Frogun dispara uma língua do animal, que pode ser usada para se locomover e mover blocos quando apenas os saltos da menina não forem suficientes. O jogo está disponível para Nintendo Switch por R$ 79,99.

Azure Striker Gunvolt 3 - 2 de agosto - XBSX/S, XB

Após os eventos dos dois games anteriores, onde Gunvolt frustrou os planos dos Adeptos da organização terrorista Eden, os poderes do protagonista evoluíram e agora ele está mais forte do que nunca. Jogadores poderão alternar entre Gunvolt e suas habilidades elétricas e a nova personagem, Kirin, que usa um sabre capaz de atacar rapidamente inimigos marcados.

Cabe ao jogador, então, se aliar aos personagens na missão de enfrentar uma nova organização chamada ATEMS e tentar selar o poder de Gunvolt. O jogo está disponível para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 152,94.

South of the Circle - 3 de agosto - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Uma história sobre o peso das escolhas se desenvolve em South of the Circle, um game focado em narrativa cujos eventos acontecem durante a época da Guerra Fria. Usuários acompanharão os passos de Peter, um acadêmico da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, que sofreu um acidente e cai de avião na Antártica.

Enquanto procura por ajuda e tenta sobreviver, será possível ver o passado de do personagem, sua paixão por uma colega chamada Clara e como suas decisões e promessas o levaram a esse destino. South of the Circle está disponível para Nintendo Switch por R$ 64,50 e para PC nas lojas digitais Steam e GOG.

The Mortuary Assistant - 2 de agosto - PC

O Necrotério River Fields possui uma estranha fama de receber cadáveres possuídos por demônios ou envolvidos em eventos sobrenaturais, mas Rebecca Owens, a assistente que trabalhava lá, era um emprego comum apenas cercado de rumores.

Um dia, quando três cadáveres são enviados no meio da noite, coisas estranhas começam a acontecer e logo, ela descobre que não só todas as histórias eram verdade, como ela está presa no necrotério com alguma força inexplicável. The Mortuary Assistant possui uma demo gratuita que pode ser jogada na loja digital Steam.

Before We Leave - 2 de agosto - SW

Um incomum game de estratégia pacífico, Before We Leave permite que usuários construam e administrem sua própria civilização de Migs, criaturinhas que viveram por gerações embaixo da terra e agora querem colonizar a superfície.

O título se destaca por ter todos os elementos de captação de recursos e construção dos jogos tradicionais de estratégia, mas sem partes de combate. O desafio do jogo é redescobrir tecnologias de civilizações antigas para avançar, enquanto toma cuidado com riscos como poluição, para não repetir erros de seus antepassados.

Gigabash - 5 de agosto - PS4, PC

Nos moldes de clássicos games de arena multiplayer como Power Stone, Super Smash Bros. Ultimate e War of the Monsters, Gigabash traz confrontos entre criaturas gigantes Kaiju em meio a cidades para ver qual delas é a mais forte. Até 4 jogadores poderão escolher entre 10 personagens, que podem ser monstros, armaduras robóticas e heróis para se enfrentar em duelos multiplayer e usar partes da cidade como armas contra seus oponentes.