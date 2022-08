TVs LG avançam na tecnologia OLED

“Neste ano, reforçamos o domínio da LG neste segmento com inovações em todas as linhas, que agora contam com um novo painel OLED evo – a melhor tecnologia de telas disponível no mercado em comparação com telas de LCD/LED, uma vez que nos painéis OLED cada pixel se acende e se apaga individualmente para a formação das imagens, o que garante preto puro, cores perfeitas, contraste infinito, além de possibilitar um design incomparável”, descreve Igor Krauniski, gerente sênior de produtos de TV da LG Electronics.

O resultado se traduz em uma nova LG OLED evo Gallery Edition, série G2, com 30% mais brilho e design renovado, além do lançamento da LG OLED evo, série C2, com até 20% mais brilho da maior a menor 42” a 83”, projetada para o público gamer.

A empresa traz ao mercado novidades em Smart TV LG OLED que reforçam o domínio da marca na tecnologia reconhecida por oferecer uma experiência superior em relação às demais tecnologias de televisores disponíveis no mercado nacional, com painéis de LED, LCD ou Mini LEDs. “Somos líder global, então conseguimos atingir um nível totalmente diferenciado quando falamos de inovações nesta linha”, explica Krauniski.

Inovação

A série G2 representa o design mais refinado de toda a linha com a montagem nivelada na parede resultando em um visual minimalista.

Ela é equipada com o novo processador inteligente Alpha9 Gen 5 da LG, com a tecnologia Brightness Booster da LG, que permite que as Smart TVs da série G2 ofereçam 30% mais brilho por meio de dissipação de calor aprimorada e um algoritmo mais avançado.

Já a linha C2 conta com a opção de 42 polegadas, o que faz dela a menor OLED do mundo. Ela foi desenvolvida exclusivamente para o público gamer, trazendo tempo de resposta rápido, otimizador de jogos e recursos exclusivos, seja para jogos de PC ou consoles de última geração.

Além disso, a linha LG QNED MiniLED ganha mais força em 2022 com a expansão do catálogo e a precisão na reprodução de cores puras e mais ricas. Com uma variedade de tamanhos de tela que vão de 55 a 86 polegadas, a linha conta com a nova série QNED80 4K e as demais QNED MiniLED 90 4K e QNED MiniLED 99 com resolução 8K.

Momento favorável

Os lançamentos acontecem num contexto promissor: as perspectivas para o mercado de televisores no Brasil no segundo semestre são positivas. Afinal, este é um ano de Copa do Mundo, que tradicionalmente atrai consumidores interessados em esporte.

De fato, a Copa do Mundo exerce uma influência enorme neste mercado: em 2018, ano da última edição do mundial, o mercado de televisores cresceu 23% na comparação com 2017, segundo a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros).

E 2022, será um ano ainda mais interessante neste sentido já que pela primeira vez em 21 edições o evento será realizado entre os meses de novembro e dezembro. O que significa que as vendas tendem a se concentrar em um período de forte apelo promocional, iniciando com o Dia dos Pais, passando pela Black Friday e fechando no Natal.

“Do ponto de vista de vendas, o mercado deve crescer em valor em comparação a 2021, principalmente no segundo semestre. A expectativa é que o segmento premium tenha um aumento de 30%”, avalia Krauniski.