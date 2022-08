Valorant Champions 2022: como assistir aos jogos da LOUD e FURIA

LOUD e FURIA são os times do Brasil no Valorant Champions 2022, o mundial de Valorant . A segunda edição do torneio acontece na Turquia, e começa nesta quarta-feira (31) e termina no dia 18 de setembro. Ao todo serão 16 times na briga pelo título e a premiação, com transmissão em mais de 10 idiomas. Os fãs brasileiros podem acompanhar os jogos em transmissões ao vivo em português nos canais oficiais de Valorant na Twitch TV e no YouTube .

Valorant Champions 2022 não terá a presença da Acend, campeã de 2021, pois a equipe foi eliminada no Last Chance Qualifier do EMEA. Desta forma, o FPS da Riot Games verá um campeão inédito em 2022. Os Estados Unidos tem a maior presença no torneio, com 10 jogadores norte-americanos, seguiado do Chile com nove players, e o Brasil com oito. Embora o retrospecto torne favoritas as equipes da Europa e da América do Norte, LOUD e FURIA buscam uma nova chance de brilhar na competição.

Como assistir ao Valorant Champions 2022

Para assistir ao torneio, basta escolher a stream na plataforma de preferência e acompanhar aos jogos de acordo com o calendário. O mundial de Valorant começa às 11h do dia 31 de agosto com o jogo entre Paper Rex e EDward Gaming. Já o Brasil estreia no dia 1 de setembro às 9h, com o jogo entre LOUD e ZETA DIVISION, válido pelo grupo B. A FURIA inicia sua jornada no mundial no dia 2 de setembro também às 9h contra a DRX. Confira a lista de sites para assistir o mundial de Valorant.

Em português:

Twitch.tv/valorant_br

YouTube.com/valorantesportsbr

Em inglês:

Twitch.tv/valorant

YouTube.com/ValorantEsports

A jornada do Brasil

A LOUD garantiu sua vaga por terminar em primeiro lugar no circuito brasileiro de Valorant. O time de Gustavo "Sacy" Rossi e companhia fez 625 pontos, onde os 500 vieram do segundo lugar no Valorant Masters Reykjavík. Embora a equipe tenha caído ainda na fase de grupos do Valorant Masters Copenhagen, a LOUD conseguiu faturar mais 125 pontos que ajudaram a colocar uma larga vantagem em relação aos adversários: a Ninja in Pyjamas ficou em segundo lugar com apenas 225 pontos, enquanto a Vivo Keyd terminou em terceiro com 115 pontos.

Já a FURIA precisou disputar o South America Last Chance Qualifier, que aconteceu entre 6 e 14 de agosto nos estúdios da Riot Games em São Paulo. A competição teve oito times participantes, sendo os quatro primeiros colocados do circuito brasileiro (exceto a LOUD) e os quatro primeiros do circuito LATAM. A FURIA estreou com derrota e venceu o jogo seguinte por 2-0, mas com a nova derrota o time caiu para chave inferior, onde venceu a final da chave por 3-0 contra a TBK esports. O time terminou em segundo lugar e garantiu a vaga no mundial, além da premiação de R$ 55 mil.