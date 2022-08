Valorant Champions 2022: veja times, formato, calendário e como assistir

LOUD e FURIA Esports são as representantes do Brasil no Valorant Champions 2022. A segunda edição do mundial do FPS da Riot Games será sediado em Istambul, na Turquia, a partir desta quarta-feira (31) até o dia 18 de setembro. Ao todo, a competição contará com as 16 melhores equipes do mundo na disputa pelo título e pela premiação em dinheiro. A transmissão dos jogos ao vivo será realizada nos canais oficiais do Valorant Esports na Twitch e no YouTube . A seguir, confira todos os detalhes sobre o Valorant Champions 2022, como participantes, e datas e horários das partidas.

1 de 3 Valorant Champions 2022 conta com LOUD e FURIA representando o Brasil — Foto: Divulgação/Riot Games Valorant Champions 2022 conta com LOUD e FURIA representando o Brasil — Foto: Divulgação/Riot Games

👉 Qual o melhor jogador de Valorant do mundo? Opine no Fórum do TechTudo

Equipes participantes

Cada participante conquistou a classificação com base em seus desempenhos durante o circuito Valorant Champions Tour (VCT) em suas respectivas ligas profissionais. As brasileiras LOUD e FURIA Esports, por exemplo, tiveram caminhos diferentes até o mundial. A LOUD foi a maior pontuadora do circuito brasileiro, tendo como maior destaque o vice-campeonato no Valorant Masters Reykjavík 2022, e ficou com a única vaga direta do Brasil para o mundial. Já a FURIA precisou superar rivais do Brasil e da América Latina no Last Chance Qualifier para avançar ao principal evento do ano.

Além de Brasil e LATAM, o Valorant Champions 2022 contará com equipes vindas da América do Norte, de EMEA (Europa, Oriente Médio e África), Coreia do Sul, Japão, Ásia-Pacífico e Leste da Ásia. Todas enfrentaram caminhos bem semelhantes aos de LOUD e FURIA, chegando ao mundial graças à pontuação no circuito ou no desempenho durante o Last Chance Qualifier regional. Veja, na tabela abaixo, todas as equipes classificadas e suas respectivas regiões:

Valorant Champions 2022 – Participantes Equipes Região LOUD e FURIA Esports Brasil OpTic Gaming, XSET e 100 Thieves América do Norte Leviatán e KRÜ Esports LATAM FunPlus Phoenix, Fnatic e Team Liquid EMEA Coreia do Sul DRX ZETA DIVISION Japão Paper Rex, XERXIA e BOOM Esports Ásia Pacífico EDward Gaming Leste da Ásia

Entre as participantes, aparecem como favoritas a OpTic Gaming, campeã do Valorant Masters Reykjavík 2022, e a FunPlus Phoenix, equipe que levantou a taça do Valorant Masters Copenhagen 2022. No entanto, além da LOUD, que ficou com o vice-campeonato no Masters da Islândia, há outras equipes que podem surpreender no mundial. Paper Rex, segunda colocada no Masters da Dinamarca, DRX, time que demonstrou grande evolução em palcos internacionais, e EDward Gaming, equipe que não perdeu um único mapa no Last Chance Qualifier do leste asiático, também são esquadrões para ficar de olho.

2 de 3 LOUD está entre as equipes com chances de título no Valorant Champions 2022 — Foto: Divulgação/Valorant Brasil LOUD está entre as equipes com chances de título no Valorant Champions 2022 — Foto: Divulgação/Valorant Brasil

Formato

O formato do Valorant Champions 2022 será semelhante ao dos Valorant Masters realizados neste ano. No entanto, o mundial não contará com equipes previamente classificadas para a fase playoffs. Em resumo, todas as 16 participantes precisarão passar pela fase de grupos para seguirem às eliminatórias da competição. Para montar cada um dos quatro grupos, a Riot Games separou as equipes em potes com base na região competitiva e na campanha de cada uma delas no VCT. Veja como ficou essa divisão:

Pote 1: 1° na América do Norte, 1° em EMEA, 1° na Coreia do Sul e 1° em Ásia-Pacífico

Pote 2: 2° na América do Norte, 2° em EMEA, 1° em LATAM e 1° no Japão

Pote 3: LCQ na América do Norte, LCQ em EMEA, 1° no Brasil e 2° em Ásia-Pacífico

e 2° em Ásia-Pacífico Pote 4: 1° no LCQ da América do Sul, 2° no LCQ da América do Sul, LCQ de Ásia-Pacífico e LCQ do Leste da Ásia

Com isso, as equipes foram sorteadas aleatoriamente. Contudo, caso uma equipe fosse sorteada em um grupo que já tivesse um esquadrão de sua própria região, ela seria colocada no grupo seguinte levando em consideração a sequência alfabética de A até D. Caso necessário, essa equipe pularia de grupo em grupo até encontrar um local sem times de sua região. Após a realização dos sorteios, a fase de grupos ficou da seguinte forma:

Valorant Champions 2022 – Grupos Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Paper Rex OpTic Gaming FunPlus Phoenix DRX Leviatán ZETA DIVISION XSET Fnatic Team Liquid LOUD XERXIA 100 Thieves EDward Gaming BOOM Esports KRÜ Esports FURIA Esports

A fase de grupos do Valorant Champions 2022 seguirá o mesmo formato dos Valorant Masters. Cada grupo funcionará no formato de eliminação dupla, onde serão necessárias duas derrotas para um time ser eliminado da competição. Os confrontos serão realizados em séries melhores de três partidas (MD3) e terão equipes do Pote 1 contra equipes do Pote 4, e equipes do Pote 2 contra equipes do Pote 3. Ao final da fase de grupos, os dois melhores times de cada pote avançarão para os playoffs.

Nas eliminatórias, as oito sobreviventes serão organizadas em uma chave de eliminação dupla, com chave superior e chave inferior. Os confrontos colocarão as primeiras colocadas dos grupos para encarar aquelas que ficaram com a segunda colocação. Os resultados seguirão sendo definidos em séries melhores de três partidas (MD3). A exceção ficará apenas para a final da chave inferior e a grande final, que serão realizadas em séries melhores de cinco (MD5).

3 de 3 FURIA vai para sua segunda participação no mundial de Valorant — Foto: Divulgação/Valorant Brasil FURIA vai para sua segunda participação no mundial de Valorant — Foto: Divulgação/Valorant Brasil

Calendário

A fase de grupos do Valorant Champions 2022 será realizada do dia 31 de agosto ao dia 8 de setembro. Com exceção das "Séries Decisivas", duelos que definirão as segundas colocadas de cada grupo, toda a primeira fase já conta com dias e horários divulgados pela Riot Games. Já os playoffs ocorrem do dia 9 ao dia 18 de setembro, sempre com os duelos sendo disputados a partir das 11h, no horário oficial de Brasília. Veja mais detalhes do calendário a seguir.

Fase de Grupos

Quarta-feira, 31 de agosto

11h – Paper Rex x EDward Gaming (Grupo A)

14h – Leviatán x Team Liquid (Grupo A)

Quinta-feira, 1° de setembro

9h – ZETA DIVISION x LOUD (Grupo B)

(Grupo B) 12h – OpTic Gaming x BOOM Esports (Grupo B)

15h – Série dos Vencedores (Grupo A)

Sexta-feira, 2 de setembro

9h – DRX x FURIA Esports (Grupo D)

(Grupo D) 12h – Fnatic x 100 Thieves (Grupo D)

15h – Série dos Vencedores (Grupo B)

Sábado, 3 de setembro

9h – XSET x XERXIA (Grupo C)

12h – FunPlus Phoenix x KRÜ Esports (Grupo C)

15h – Série dos Vencedores (Grupo D)

Domingo, 4 de setembro

9h – Série dos Vencedores (Grupo C)

12h – Série de Eliminação (Grupo A)

15h – Série de Eliminação (Grupo B)

Segunda-feira, 5 de setembro

11h – Série de Eliminação (Grupo D)

14h – Série de Eliminação (Grupo C)

Quarta-feira, 7 de setembro

11h – Série Decisiva 1

14h – Série Decisiva 2

Quinta-feira, 8 de setembro

11h – Série Decisiva 3

14h – Série Decisiva 4

Playoffs

De sexta-feira, 9 de setembro, a terça-feira, 13 de setembro

Duas partidas diárias ocorrendo às 11h e 14h

Sexta-feira, 16 de setembro

11h – Semifinal da Chave Inferior e Final da Chave Superior

Sábado, 17 de setembro

11h – Final da Chave Inferior (MD5)

Domingo, 18 de setembro