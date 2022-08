Valorant: como treinar mira e mais funções no mapa The Range

É possível treinar mira no Valorant , o FPS 5x5 tático da Riot Games , no mapa The Range, exclusivo para praticar. O cenário foi pensado para os usuários aperfeiçoarem suas habilidades no jogo. Os jogadores são capazes de praticar a mira e a movimentação, aprimorar seus conhecimentos sobre os agentes e as armas e entender como funciona a armação e o desarme da Spike. Pensando nisso, o TechTudo elaborou um guia sobre o que fazer no mapa de treino do jogo de tiro da desenvolvedora de League of Legends (LOL).

O que é o The Range?

O The Range é um mapa exclusivo para treinos, onde os jogadores podem praticar diversas funcionalidades presentes durante as partidas. No cenário, os players conseguem exercitar a mira, a movimentação, o manuseio das armas e aprender a armar e desarmar a spike.

Como acessar o mapa?

Passo 1. Para acessar o mapa é fácil: na tela inicial, clique em "Jogar", no menu superior. Observe na imagem abaixo:

Passo 2. Ao realizar a etapa anterior, você será direcionado para a tela que aparece na imagem abaixo. Em seguida, clique em "Treino", na parte inferior ao lado de "Começar". Feito isso, o jogo te levará até o mapa The Range;

Os modos do The Range

Até o momento, Valorant possui quatro modos de treino: Estande Aberto, Teste de Tiro, Armação de Spike e Desarme de Spike. Antes de entrar no The Range, o jogador precisa escolher uma dessas alternativas para prosseguir. Veja, a seguir, suas principais características:

Estande Aberto

Essa é a versão livre do The Range. Nela, os jogadores encontram as outras opções de treinamento, mas também conseguem conhecer o mapa com calma. O Estande Aberto é perfeito para praticar a movimentação, uma vez que há diversas estruturas e obstáculos espalhados pelo cenário, os quais podem ser utilizados de forma criativa pelos players que desejam aperfeiçoar a forma como se movimentam.

Teste de Tiro

Nesse modo, você pode praticar a sua pontaria com as armas disponíveis no jogo. É uma modalidade útil para conhecer melhor os armamentos, então aproveite para se familiarizar com o recoil e dano de cada um.

O Teste de Tiro permite que o jogador alterne as configurações do treinamento ao apertar "F3". Dessa forma, você consegue especificar se os inimigos se movimentam ou não, a sequência de eliminações, a armadura do bot e se a munição é ou não infinita.

Armação e Desarme de Spike

Por último, há a opção de treinar a armação e o desarme da Spike. Apesar de serem exibidos na tela antes da entrada no The Range, você pode acessar esses treinamentos no Estande Aberto. Para isso, basta virar a esquerda no estande de tiro e entrar no portal ao final do caminho. Ao chegar no local, o jogador encontra o painel do treino para armar e desarmar a Spike.

Ambos os modos são úteis para treinar noções básicas de mira e movimentação. Além disso, o cenário é pensado de forma que o jogador se atente aos cantos dos cômodos, simulando locais onde outros players poderiam se esconder durante uma partida normal. É importante ressaltar que essa modalidade não é igual a um round entre jogadores.

Personagens

No mapa de treino, você também pode testar o elenco completo de agentes. Caso queira selecionar um herói diferente do escolhido inicialmente, é preciso pressionar "F2" sempre que a notificação de troca de personagem for exibida na tela. Dito isso, aproveite o The Range para conhecer as habilidades de cada um, bem como praticar a movimentação com determinados personagens, como o Omen, que é capaz de se teleportar para certas estruturas no cenário.

Parkour

O The Range possui uma função "secreta": trata-se de um mini game. Ao se dirigir para a esquerda do estande de tiro, o jogador encontra um prédio laranja com algumas pichações. No local, há uma escada destruída, onde é possível observar pegadas azuis no chão, como mostra a imagem abaixo. Para ativar o joguinho, basta se mover na direção desses rastros.

O objetivo da brincadeira é alcançar o topo de um dos prédios do cenário, onde está localizado o troféu. Para isso, no entanto, você deve se mover cuidadosamente por pedregulhos espalhados no ar, além de passar por certos obstáculos durante o percurso. Dessa forma, além da diversão, há ainda a possibilidade de treinar a movimentação.

Como sair do modo treino?

Para sair do modo treino, basta apertar "ESC" no teclado e, em seguida, clicar na engrenagem no canto superior direito da tela, como mostra o exemplo abaixo. Feito isso, selecione a opção "deixar a partida" e pronto: você estará fora do The Range.

